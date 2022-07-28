Задержаны дельцы, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским ДРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Дельцы изготовляли для иностранцев паспорта гражданина Украины. Среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу оккупантов. По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, который после временной оккупации областного центра перебрался в Харьков.

Для изготовления фейковых документов злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценил в 4 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к российским ДРГ, - Братчук

Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему $3 тыс. в качестве предоплаты.

"При чем "заказчик" паспорта, по данным Службы безопасности, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу России и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины. СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем" - когда тот забирал "второй транш" за готовый паспорт", – добавили в СБУ.







