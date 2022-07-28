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Новости Фото Силовики
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Задержаны дельцы, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским ДРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Дельцы изготовляли для иностранцев паспорта гражданина Украины. Среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу оккупантов. По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, который после временной оккупации областного центра перебрался в Харьков.

Для изготовления фейковых документов злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценил в 4 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему $3 тыс. в качестве предоплаты.

"При чем "заказчик" паспорта, по данным Службы безопасности, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу России и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины. СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем" - когда тот забирал "второй транш" за готовый паспорт", – добавили в СБУ.

Задержаны дельцы, которые выдавали украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ 01
Задержаны дельцы, которые выдавали украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ 02
Задержаны дельцы, которые выдавали украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ 03
Задержаны дельцы, которые выдавали украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ 04

Автор: 

паспорт (1181) правоохранительные органы (2970) СБУ (19934) силовики (2799) диверсия (300)


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Топ комментарии
+39
Так це не ділки а зрадники...
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28.07.2022 18:30
+35
Тільки розстріл. Інакше ніяк.
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28.07.2022 18:34
+26
А Зеленський який видає кацапам українські паспорти "ета другое" ?
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28.07.2022 18:41
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Так це не ділки а зрадники...
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28.07.2022 18:30 Ответить
Тільки розстріл. Інакше ніяк.
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28.07.2022 18:34 Ответить
Военное время, полностью конфисковать имущество и повесить нахрен, что тут думать! Из-за них люди могли погибнуть..
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28.07.2022 19:45 Ответить
А Зеленський який видає кацапам українські паспорти "ета другое" ?
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28.07.2022 18:41 Ответить
не всім,а тільки етнічним особам схожими єтносом з преЗЕдентом
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28.07.2022 18:49 Ответить
и Невзоров таки да?
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02.08.2022 12:04 Ответить
два в одному - іуди по 30 срєбреників
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28.07.2022 18:43 Ответить
"Мальчік в трусіках"- підріс так добряче!
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28.07.2022 19:20 Ответить
Підріс -це точно.
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28.07.2022 20:01 Ответить
Зачем столько человек чтобы повязать одного безоружного? СБУшники, прокуратура, МВД...
Ради фото?
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28.07.2022 18:34 Ответить
https://youtu.be/qKRtXFmfg4M?t=46 https://youtu.be/qKRtXFmfg4M?t=46
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28.07.2022 18:40 Ответить
согласен, вязать таких не надо, сразу отстреливать в голову
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28.07.2022 20:47 Ответить
Смысл таких ган@онов арестовывать? Он же очень хотел убежать ....
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28.07.2022 18:34 Ответить
Если всех будут стрелять при задержании без суда, то завтра могут случайно и тебя таким образом кокнуть, если властям не понравишься.
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28.07.2022 18:58 Ответить
Унікальний випадок, під час війни немає смертної кари.
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28.07.2022 18:35 Ответить
Взагалі-то якщо до війни її не було, то і під час вона на порожньому місці не з'являється.
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28.07.2022 18:55 Ответить
Так это же может быть только лишь в Украине, тут пленных даже пальцем не тронут. Не так, как кацапы издеваются над нашими пленными.
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28.07.2022 23:22 Ответить
не так страшні московські вощі, як українські гниди(с)
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28.07.2022 18:36 Ответить
ой, ну який він українець. приблизно такий, як і янукович, як і зеленський. просто совок, без коріння, без вітчизни, без цінностей, без совісті.
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28.07.2022 21:00 Ответить
Як добре, що в СБУ немає танків. Тому що ці клоуни їх обовязково застосували б при затриманні беззбройної цивільної особи. Вся ця показушність має одну мету - при абсолютно провальній роботі показати хоч якусь активність...
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28.07.2022 18:39 Ответить
Навіщо для виготовлення фейкових документів йому залучати правоохоронні органи? Може документи не такі й фейкові, а ланцюжок значно довший.
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28.07.2022 18:45 Ответить
Якось здогадався, що не зі Львлва, бо в нас самі великі "партіоти" в Донецьку, Абхазії, Осетії, Кривому Розі,Харкові якщо хто не вірить, то подивіться на Офіс Президента, де працюють вихідці з цих регіонів -татаров,демченко, смірнов, єрмак,сухов та інші, але це ж вибрав нарід 73%, а сам сьогодні сидить по підвалах, повтікав на захід України і в Європу.
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28.07.2022 18:51 Ответить
спотворено. Не виготовляв а продавав паспорти бажаючим. авторитетні бізнесмени з кавказу всі ходять з паспортами громадян України. Цей чел на підхваті. Всі ходи в Мігслужбі під патронатом СБУ, кожен бланк на "обліку". а на ньому все розслідування закінчиться.
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28.07.2022 18:53 Ответить
Парадоксальна річ!
Під час війни немає смертної кари зрадникам!
А треба щоб було слідство, суд, розстріл!
І зради зменшиться на два порядки!
От таки прохукає Україну ця квартальна влада!
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28.07.2022 18:58 Ответить
Ага, а судить будет судья Львов, который с российским паспортом. Он же ***** будет одних приговаривать от имени Украины, а других - от имени россиской *********...
Не блин, слава Богу шо у бодливой коровы нету рог, а то бы они уже всех майдановцев расстреляли за сдачу Крыма Яйценюхом и Верховной Зрадой...
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03.10.2022 19:06 Ответить
Затримали ,щоб годувати?Краще поміняйте їх на когось.
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28.07.2022 19:16 Ответить
і це тільки вчора,а до цього то були наші хлопці.Якась муть зелена
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28.07.2022 19:18 Ответить
Убить суку ,по законам военного времени.Иначе это никогда не повторится
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28.07.2022 19:26 Ответить
...затримали "ділків" і показали одного. а де інші? Здається, вже більше трьох років в Україні видають ID карти, а надруковані колись бланки паспортів, я так зрозумів списали колишні мусора з паспортного столу замість знищення зараз продають кацапам. Бізнес однако. СБУ це розкрили - супер, о т тільки нахєра було брати цього "дєлка", а не взяти його на гачок та продовжити цю діяльність по продажі паспортів кацапам та надалі слідкувати за їх діями і розкрити цілу мережу. Але ці недолугі затримали ідіота на авансі, чого їх вчили в їхніх акадєміях? А забув, боротись з контрабандою, проституцією та наркоторгівлею - під їхньою кришею. Так що ділки сбу перекрили канал бізнесу інших ділків.
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28.07.2022 19:33 Ответить
В петлю скота по звв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.07.2022 19:39 Ответить
Вже загунили десятки тисяч українців (ніхто точно не знає),тисячі викрадені,зникли,згвалтовані,десятки тисяч позбавлені житла,пограбовані....І немає смертної кари за ці злочини! Це унікальне в світовій історії явище! Так само унікально,що преза-клоуна на підсосі у росагентури вибрало 73% мудрих зе-буїнів...
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28.07.2022 19:39 Ответить
Тому що нема як відрізнити москаля і українця, який розмовляє російською. Українці мають розмовляти українською! Тому москалям легко асимілюватись, піди розбери, звідки він, "русскогаварящий", тому одного зловили, а десять - ходять по вулиці і коригують русофашистам, куди стріляти, то ж не одному паспорт продали український гниди при владі.
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28.07.2022 19:48 Ответить
Знал бы он что за такое расстрел, у него и мысли небыло заниматься такими делами. А поки що маємо те, що маємо...
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28.07.2022 19:58 Ответить
Наловили купу ДРГ і шпигунів. Вони що, майже усі з рос. паспортами ??
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28.07.2022 20:30 Ответить
Вангую, дадут максимум пять лет. А через два года выйдут за хорошее поведение.
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28.07.2022 22:29 Ответить
вы слишком "строги". Их обменяют и по новому закону (даже и без всякого закона) и освободят от ответствености (как не раз бывало и раньше)!
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28.07.2022 23:05 Ответить
Бачте - гнида що перебралась із Донецька до будь-якого іншого міста в Україні від того не перестане бути гнидою.. Особливо якщо та гнида була при погонах чи при посаді.
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28.07.2022 23:37 Ответить
Чого рило не показують?
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29.07.2022 19:54 Ответить
Ага, а завтра его оправдают и может военную администрацию назначат, если не выше, и тогда он припомнит свой позор фотографировавшим...
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03.10.2022 19:14 Ответить
 
 