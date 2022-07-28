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Новости Фото Война
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Командир взвода 46-й ОДШБр, автор туристического блога "Заплічник" Анатолий Мельничук погиб в бою на Херсонщине. ФОТО

25 июля в бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб командир взвода 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, отец троих детей, путешественник, автор туристического блога "Заплічник", боец Анатолий Мельничук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Командир взвода 46-й ОДШБр, автор туристического блога Заплічник Анатолий Мельничук погиб в бою на Херсонщине 01

Мельничук родом из Коломыи Ивано-Франковской области, проживал во Львове, а последние месяцы перед вторжением России переехал в Киев. После 24 февраля он одним из первых стал в ряды ВСУ, а в дальнейшем защищал нашу Родину.

Командир взвода 46-й ОДШБр, автор туристического блога Заплічник Анатолий Мельничук погиб в бою на Херсонщине 02

Анатолий выпускник истфака Черновицкого университета, член Ассоциации молодых политологов и политиков. Был председателем Ивано-Франковского Молодого Движения.

Командир взвода 46-й ОДШБр, автор туристического блога Заплічник Анатолий Мельничук погиб в бою на Херсонщине 03

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Автор: 

потери (4398) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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Топ комментарии
+54
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28.07.2022 18:47
+52
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.07.2022 18:42
+34
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28.07.2022 18:44
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.07.2022 18:42 Ответить
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28.07.2022 18:44 Ответить
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28.07.2022 18:45 Ответить
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28.07.2022 18:47 Ответить
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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28.07.2022 18:53 Ответить
Світла пам'ять герою!
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28.07.2022 18:55 Ответить
Вечная Память
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28.07.2022 18:57 Ответить
Яка світла людина...Дякую тобі ,Козаче, низький тобі уклін та вічна шана ,ти віддав саме дороге ,захищаючи нас!
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28.07.2022 19:04 Ответить
Як тяжко.Такі люди гинуть.Вічна память герою!
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28.07.2022 19:13 Ответить
Соболезнование родным и близким. Жаль, не стало патриота и героя, не стало прекрасного человека. Кацапы, твари, чтобы вы все передохли.
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28.07.2022 19:13 Ответить
Вечная Светлая Память Анатолию Мельничику - Герою Украины ❤️💙💛‼️
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28.07.2022 19:21 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.07.2022 19:45 Ответить
Світла Пам'ять світлій людині та Герою Украіни 😪😪😪
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28.07.2022 20:11 Ответить
Вiд кацапii гине кончене тупориле бурятське лайно, а у нас найкращi...
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28.07.2022 22:33 Ответить
Які люди йдуть... Дуже шкода що стільки патріотів віддають свої життя заради тої латентної вати яка тікає в тили і поповнює генофонд, народжуючи таку саму "какую разніцу", собі подібну...
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28.07.2022 23:03 Ответить
Вічна Шана Герою!!!!!
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28.07.2022 23:38 Ответить
 
 