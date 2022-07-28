Командир взвода 46-й ОДШБр, автор туристического блога "Заплічник" Анатолий Мельничук погиб в бою на Херсонщине. ФОТО
25 июля в бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб командир взвода 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, отец троих детей, путешественник, автор туристического блога "Заплічник", боец Анатолий Мельничук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мельничук родом из Коломыи Ивано-Франковской области, проживал во Львове, а последние месяцы перед вторжением России переехал в Киев. После 24 февраля он одним из первых стал в ряды ВСУ, а в дальнейшем защищал нашу Родину.
Анатолий выпускник истфака Черновицкого университета, член Ассоциации молодых политологов и политиков. Был председателем Ивано-Франковского Молодого Движения.
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