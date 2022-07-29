Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В течение 28 июля россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - написал Гайдай.

Кроме того, он сообщил о жизни в оккупации: "Кременная, Попасная, Рубежное, большая его часть, были захвачены три месяца назад. С тех пор в этих городах не установлен ни один банкомат, не работают и уцелевшие после вторжения РФ. Никто не пытается даже их перепрограммировать.



Аналогичная ситуация и в Лисичанске с Северодонецком. Да, во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными по почте...

Питьевая вода – вообще дефицит", - добавил он.

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