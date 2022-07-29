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Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В течение 28 июля россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - написал Гайдай.

Кроме того, он сообщил о жизни в оккупации: "Кременная, Попасная, Рубежное, большая его часть, были захвачены три месяца назад. С тех пор в этих городах не установлен ни один банкомат, не работают и уцелевшие после вторжения РФ. Никто не пытается даже их перепрограммировать.

Аналогичная ситуация и в Лисичанске с Северодонецком. Да, во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными по почте...

Питьевая вода – вообще дефицит", - добавил он.

Смотрите: Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, но ВСУ держат их почти на одном месте, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай 01

Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай 02

Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай 03

Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай 04

Враг проверяет наши оборонные укрепления на крепость, - Гайдай 05

армия РФ (19331) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6499)


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Давно вже час перевірити на міцність - білгородську. курску. воронезьку та інші області кацапстану.
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29.07.2022 08:59 Ответить
Для цього потрібні міцні бронепамперси для буратіни.
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29.07.2022 09:06 Ответить
Прийде час, гармати уже заказані
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29.07.2022 09:07 Ответить
Які?
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29.07.2022 09:42 Ответить
мабуть Безумна таємно прибула на фронт
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29.07.2022 09:13 Ответить
 
 