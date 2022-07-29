Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТО

Вражеские войска обстреляли Бахмути Покровск, Славянск, Марьинку и Красногоровку. Повреждены здания вокзала, частные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Бахмут после вчерашних обстрелов из Ураганов этой ночью потерпел еще и авиаудар. Всего за минувшие сутки в городе погибли 4 человека, ранены 5. Поврежден детсад, 7 многоэтажек и 27 частных домов.

Ночью россияне обстреляли Покровск – снаряды попали в район железнодорожного вокзала. Обошлось без погибших, но ранения получили 5 человек. Поврежден жилой дом и нежилое помещение, а также здание вокзала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью продолжались интенсивные обстрелы Марьинки и Красногоровки. В Красногоровке повреждения в разной степени получили 5 жилых домов — без пострадавших. Под обстрелом попал Славянск — есть пострадавшие.

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