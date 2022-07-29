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Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТО

Вражеские войска обстреляли Бахмути Покровск, Славянск, Марьинку и Красногоровку. Повреждены здания вокзала, частные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 01

"Бахмут после вчерашних обстрелов из Ураганов этой ночью потерпел еще и авиаудар. Всего за минувшие сутки в городе погибли 4 человека, ранены 5. Поврежден детсад, 7 многоэтажек и 27 частных домов.

Ночью россияне обстреляли Покровск – снаряды попали в район железнодорожного вокзала. Обошлось без погибших, но ранения получили 5 человек. Поврежден жилой дом и нежилое помещение, а также здание вокзала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью продолжались интенсивные обстрелы Марьинки и Красногоровки. В Красногоровке повреждения в разной степени получили 5 жилых домов — без пострадавших. Под обстрелом попал Славянск — есть пострадавшие.

Смотрите: Утром рашисты нанесли удар по центру Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 02
Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 03

Также смотрите: За сутки россияне убили 8 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА


Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 04
Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 05
Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 06
Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 07
Россияне ударили по Бахмуту, Покровску, Славянску и Красногоровке. Есть погибшие и раненые, - Кириленко 08

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Покровск (600) Славянск (2577)


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після цих фото хочу поїхати в Освенцим-розпалити піч-і ксабів вагонами спалювати
і рука не дрогне
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29.07.2022 09:42 Ответить
Зебилы, шо ж такое? Вроде и зброю отримали?Кто в доме хозяин? Почему орки не подавлены?
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29.07.2022 09:45 Ответить
Зелемойша обещал не обстреливать РабZZeю...путлер верит Зе...больше чем себе...
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29.07.2022 09:46 Ответить
Відплата буде за все москалюки. Мало хто з вас доживе до суду. Тварюки!
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29.07.2022 09:46 Ответить
росіян потрібно страчувати будь-де.. чи на території парашки чи за її межами ( особливо в ситій Європі) .... незважаючи на стать та вік. ці потрвори не заслуговують на земне життя....
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29.07.2022 09:47 Ответить
Там уже терки пошли, шо НАТО за нас подвяжется... Каарочи, мордору - трында. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЯТСКИЙ ХУРАЛ !!!
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29.07.2022 09:51 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.07.2022 10:31 Ответить
 
 