Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреливали город Орехов в Запорожской области. Пострадавших в результате огня рашистов нет.
Последствия обстрелов показали в ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупант совершил массированную атаку на населенный пункт. Пострадавших нет. Разрушениям подверглись жилые частные дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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afuster25
показать весь комментарий29.07.2022 11:23 Ответить Мне нравится 0
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