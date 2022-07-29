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Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреливали город Орехов в Запорожской области. Пострадавших в результате огня рашистов нет.

Последствия обстрелов показали в ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупант совершил массированную атаку на населенный пункт. Пострадавших нет. Разрушениям подверглись жилые частные дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 01
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 02
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 03
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 04
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 05
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 06
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 07
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 08
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 09
Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома 10

обстрел (27275) Запорожская область (3100)


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Один з будинків здається мені знайомим. Колись був там. Тихе красиве містечко. Аж раптом прийшли асвабадітєлі.
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29.07.2022 10:55 Ответить
Поки українці не знищать тих, хто здав південь України кацапам, руйнація і жертви будут тільки збільшуватись
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29.07.2022 11:23 Ответить
 
 