Последствия обстрела Орехова в Запорожской области: Пострадавших нет, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреливали город Орехов в Запорожской области. Пострадавших в результате огня рашистов нет.

Последствия обстрелов показали в ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупант совершил массированную атаку на населенный пункт. Пострадавших нет. Разрушениям подверглись жилые частные дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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