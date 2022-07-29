Оккупанты обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине с территории РФ, повреждено админздание, - ОК "Північ". ФОТО
Российские войска сегодня обстреляли со своей территории Семеновскую территориальную громаду Черниговской области, в результате чего повреждения получило административное здание.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило оперативное командование "Північ" в телеграм-канале.
"Сегодня, 29 июля 2022 года, с 05:10 до почти 06:00 с территории Российской Федерации по ствольной артиллерии был произведен обстрел Семеновской территориальной громады. В результате повреждено админздание", – говорится в сообщении.
По данным командования, по состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.
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Каждая приграничная громада должна озаботиться сбором средств для покупки парочки AN\TPQ-49 и к ним пару М119, а так же оплатить обучение расчетов, которые будут приданы частям местной ДПС. Радар легко транспортируется обычным пикапом, так же им буксируется и М119.
Нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет.
Дальность стрелбы у М119 от 11 до 19 км в зависимости от боеприпаса. Такое решение позволит обезопасит приграничные районы от обстрела всяким мелким говном с территории расии и белорусии.
Ну, шоб не искать, как там в 19-м в Черниговской области голосовали, то напоминаю: 77,8% vs 22,2%.