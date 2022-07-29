Оккупанты обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине с территории РФ, повреждено админздание, - ОК "Північ". ФОТО

Российские войска сегодня обстреляли со своей территории Семеновскую территориальную громаду Черниговской области, в результате чего повреждения получило административное здание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило оперативное командование "Північ" в телеграм-канале.

"Сегодня, 29 июля 2022 года, с 05:10 до почти 06:00 с территории Российской Федерации по ствольной артиллерии был произведен обстрел Семеновской территориальной громады. В результате повреждено админздание", – говорится в сообщении.

По данным командования, по состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

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