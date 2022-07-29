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Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты нанесли 35 ударов по гражданскому населению, есть убитые и раненые. Враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру региона. Каждое преступление РФ задокументировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Семь раз Авдеевку и пять – Бахмут обстреляли российские войска в течение одного дня. Под огнем находились также города Красногоровка, Горняк, Николаевка, Покровск, Соледар, Северск, Славянск, пгт Нью-Йорк и Северное, села Каменка, Веселое, Орловка, Переездное, Уманское, Щербиновка, Петровка, Водяное, Карловка, Нетайлово. В общей сложности пострадали 22 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Рашисты применили ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59 МК, другие ракеты, РСЗО "Град" и "Урган", артиллерию. Разрушениям подверглись 69 гражданских объектов - 54 жилых дома, среди которых 11 многоквартирных, школа в Соледаре, железнодорожные постройки, полотно и тепловоз, магазин, линии электропередач.

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Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 01
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 02
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 03

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Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 04
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 05
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 06

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Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 07
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 08
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 09
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 10
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 11
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 12
Российская армия обстреляла 22 населенных пункта Донетчины за сутки. Нанесли удары по школе, железной дороге, жилым домам, - Нацполиция 13

обстрел (27275) Нацполиция (16484) Донецкая область (9710) Покровск (600) Славянск (2577)


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