Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сегодня, 29 июля, российские оккупанты нанесли удар по Славянску. Один человек ранен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.
"Один человек ранен в результате ночных обстрелов Славянска. По предварительной информации, россияне выпустили ракеты по установке Смерч. Повреждены 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра", - говорится в сообщении.
Как отметил Павел Кириленко, Славянск — одна из главных целей россиян в Донецкой области, россияне будут стрелять по городу, пока смогут до него доставать.
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Alex Alex #500309
показать весь комментарий29.07.2022 12:03 Ответить Мне нравится 1
Aleks_15
показать весь комментарий29.07.2022 12:31 Ответить Мне нравится 3
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