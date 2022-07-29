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Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 июля, российские оккупанты нанесли удар по Славянску. Один человек ранен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 01

"Один человек ранен в результате ночных обстрелов Славянска. По предварительной информации, россияне выпустили ракеты по установке Смерч. Повреждены 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра", - говорится в сообщении.

Как отметил Павел Кириленко, Славянск — одна из главных целей россиян в Донецкой области, россияне будут стрелять по городу, пока смогут до него доставать.

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Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 02
Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 03
Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 04
Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 05
Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 06
Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА 07

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Кириленко Павел (638) Славянск (2577)


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а де пропали колаборанка штепа...та інші адепти руSSкого міра?..
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29.07.2022 12:03 Ответить
они свою работу сделали, бабки кацапские поучили, тупое население проинструктировали и уехали.
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29.07.2022 12:31 Ответить
 
 