Ракетный удар по Славянску: повреждено 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 июля, российские оккупанты нанесли удар по Славянску. Один человек ранен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"Один человек ранен в результате ночных обстрелов Славянска. По предварительной информации, россияне выпустили ракеты по установке Смерч. Повреждены 8 многоэтажек, 13 частных домов и 3 развлекательных центра", - говорится в сообщении.

Как отметил Павел Кириленко, Славянск — одна из главных целей россиян в Донецкой области, россияне будут стрелять по городу, пока смогут до него доставать.

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