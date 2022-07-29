Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром обстреляли Харьков и область ракетами С-300.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты снова били по гражданским объектам.

"В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, являющегося памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом.



В Богодухове оккупанты попали в предприятие, не имеющее никакого отношения к обороне, а наоборот - к производству пищевой продукции. Предварительно раненых нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы по ликвидации последствий ударов продолжаются. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирных людей.

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