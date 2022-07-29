Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам. ФОТОрепортаж
Российские захватчики утром обстреляли Харьков и область ракетами С-300.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, рашисты снова били по гражданским объектам.
"В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, являющегося памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом.
В Богодухове оккупанты попали в предприятие, не имеющее никакого отношения к обороне, а наоборот - к производству пищевой продукции. Предварительно раненых нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время работы по ликвидации последствий ударов продолжаются. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирных людей.
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+10 Κασσιόπεια Искра
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+6 Валентина Саюн #523841
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+6 Garry Dron #477536
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після другої світової таких пошкождень у Харкові не було
лише деякі будинки були посічені бомбами
я народився Московський 90, як раз над моїм вікно сліди від бомби німецької (харків бомбили жиди Герінга "у моєму Генштабі я сам вирішую хто є жид, а хто ні", так відповідав Герінг на заперечення чому він зібрав навколо себе саме жидів),
люди були після війни дуже бідні, я бачу мою маму на фотках, люди просто в якихось обносках, вона як раз пішла в 19-ту школу після війни у перший класс, всі в обносках, бриті налисо проти вшей, але таких руйнувань у місті не було
навіть центр був увесь цілий, наприклад будинок окупаційоного комуністичного обкому партії, якій в просторіччі називається будинок ГЕСТАПО, туди заселилися кляті краснозаді жидо-комісари, потім коли їх вигнали - жидо-гітлеревці, їх Гестапо, а потім знову краснозаді
цей будинок ГЕСТАПО був знищений русней на другий чи третій день війни
тобто другу світову він пережив, а зараз - ні
а звільнену тоді від жидо-гітлеревців Україну відбудовували всім СССР, у якому було 350 мільонів, відбудовували поступово років 20
у тому числі війсковополенені, включно війсковополнених 10620 жидів (згідно расової картки рейху 100% жиди по папі й мамі), відбудовували Харків
хто це все буде відбудовувати зараз? за які кошти?
чи може якось вирахувати всіх, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, за Зеленського - та якось їх на примусові роботи до кінця життя направити?
хтось повинен відповісти за весь цей безлад, за запрошення Путіна до України, за вулицю Пушкінську, станцію метро Жукова та девятомайскі шабаші на меморіалі, за те що знищена країна, побита вся молодь...
Відбудову покладе на Тєрєхова і громаду, якісь грощі виділить, так, для відосіка.
Захід все більше і більше упевняється у тому що лишніх грощей Зе владі краще не давати.
В ідеалі Україні треба заключити контракти з забудовниками Захода на території Заходу
у рахунок репарацій росії які будуть повератись Україні. Тільки так.
хто не харків'янин, той не знае тієї пікантної подробиці про того жида
батюшка у нього народився як раз під час подьйому Гітлера, пивний путч, все таке інше
******** харківські "антіфашисти" голосували за гопніка-наперсточника з благбазу "кручу-верчу-*******-хочу", у якого батько названий на честь Гітлера !!
Беня не главній "жид" в структуре управления Земли. Потому все "видосики" ситуации по типу Корбана, то є информационный шум. Вагнергейт - прокол, ради которого и начался фреш.
Поки є ОЛІГАРХІЯ - нація немає.