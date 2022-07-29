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Новости Фото Война
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Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром обстреляли Харьков и область ракетами С-300.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты снова били по гражданским объектам.

"В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, являющегося памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом.

В Богодухове оккупанты попали в предприятие, не имеющее никакого отношения к обороне, а наоборот - к производству пищевой продукции. Предварительно раненых нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы по ликвидации последствий ударов продолжаются. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирных людей.

Читайте: Армия РФ может готовиться к наступлению на Харьковском направлении, - ISW

Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 01
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 02
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 03
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 04
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 05
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 06
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 07
Последствия обстрелов Харькова и области войсками РФ: Били по гражданским объектам 08

обстрел (27275) Харьков (7503) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+10
у владі ермаки... про що ви мрієте...
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29.07.2022 11:45
+6
Розверніть батареї в бік росії,бахніть з усіх стволів і сторін. Відпишитесь, а світ як завжди виразить стурбованість. Не можна залишати зло без покарання
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29.07.2022 11:40
+6
Нажаль Зе це просто розмовляюча голова яка на себе не бере жодної відповідальності.
Відбудову покладе на Тєрєхова і громаду, якісь грощі виділить, так, для відосіка.
Захід все більше і більше упевняється у тому що лишніх грощей Зе владі краще не давати.
В ідеалі Україні треба заключити контракти з забудовниками Захода на території Заходу
у рахунок репарацій росії які будуть повератись Україні. Тільки так.
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29.07.2022 12:03
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Розверніть батареї в бік росії,бахніть з усіх стволів і сторін. Відпишитесь, а світ як завжди виразить стурбованість. Не можна залишати зло без покарання
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29.07.2022 11:40 Ответить
у владі ермаки... про що ви мрієте...
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29.07.2022 11:45 Ответить
До прихильників руцького миру прийшов руцький мир.
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29.07.2022 11:47 Ответить
Ти там довбойб не попутав часом? Тут після 2014 стільки ж "любителей руцкого", як і у Тернополі.
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29.07.2022 12:00 Ответить
хто буде все це відбудовувати?
після другої світової таких пошкождень у Харкові не було
лише деякі будинки були посічені бомбами
я народився Московський 90, як раз над моїм вікно сліди від бомби німецької (харків бомбили жиди Герінга "у моєму Генштабі я сам вирішую хто є жид, а хто ні", так відповідав Герінг на заперечення чому він зібрав навколо себе саме жидів),
люди були після війни дуже бідні, я бачу мою маму на фотках, люди просто в якихось обносках, вона як раз пішла в 19-ту школу після війни у перший класс, всі в обносках, бриті налисо проти вшей, але таких руйнувань у місті не було
навіть центр був увесь цілий, наприклад будинок окупаційоного комуністичного обкому партії, якій в просторіччі називається будинок ГЕСТАПО, туди заселилися кляті краснозаді жидо-комісари, потім коли їх вигнали - жидо-гітлеревці, їх Гестапо, а потім знову краснозаді
цей будинок ГЕСТАПО був знищений русней на другий чи третій день війни
тобто другу світову він пережив, а зараз - ні
а звільнену тоді від жидо-гітлеревців Україну відбудовували всім СССР, у якому було 350 мільонів, відбудовували поступово років 20
у тому числі війсковополенені, включно війсковополнених 10620 жидів (згідно расової картки рейху 100% жиди по папі й мамі), відбудовували Харків

хто це все буде відбудовувати зараз? за які кошти?
чи може якось вирахувати всіх, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, за Зеленського - та якось їх на примусові роботи до кінця життя направити?
хтось повинен відповісти за весь цей безлад, за запрошення Путіна до України, за вулицю Пушкінську, станцію метро Жукова та девятомайскі шабаші на меморіалі, за те що знищена країна, побита вся молодь...
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29.07.2022 11:57 Ответить
Нажаль Зе це просто розмовляюча голова яка на себе не бере жодної відповідальності.
Відбудову покладе на Тєрєхова і громаду, якісь грощі виділить, так, для відосіка.
Захід все більше і більше упевняється у тому що лишніх грощей Зе владі краще не давати.
В ідеалі Україні треба заключити контракти з забудовниками Захода на території Заходу
у рахунок репарацій росії які будуть повератись Україні. Тільки так.
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29.07.2022 12:03 Ответить
до речі Гепочка по батюшке - АДОЛЬФОВИЧ
хто не харків'янин, той не знае тієї пікантної подробиці про того жида

батюшка у нього народився як раз під час подьйому Гітлера, пивний путч, все таке інше
******** харківські "антіфашисти" голосували за гопніка-наперсточника з благбазу "кручу-верчу-*******-хочу", у якого батько названий на честь Гітлера !!
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29.07.2022 12:03 Ответить
Форбс глянь, оцени структурную оккупационную власть Московии с Ленина и до сегодня - все управление под "жидами". Наш, клоун, тоже подкаблучник Бени...
Беня не главній "жид" в структуре управления Земли. Потому все "видосики" ситуации по типу Корбана, то є информационный шум. Вагнергейт - прокол, ради которого и начался фреш.

Поки є ОЛІГАРХІЯ - нація немає.
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29.07.2022 12:15 Ответить
************! ты, главное уколы не пропусти! вас там сегодня, у пригожина, выпустили про "жидов" потявкать? Ну, это сеголдня у руSSких фашистов тема модная. Они на Израиль обиженные))
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29.07.2022 12:27 Ответить
пивной путч в 23 году, а отец гепы родился в 34 году. может и есть связь, но не связанная с ХБ. 9 ноября 38 года еврейский погром. отметили 15 летие пивного путча. Правильные евреи обходят стороной ХБ, где даже мемориальной таблички нет
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29.07.2022 13:16 Ответить
Це точно. Але із тридцяти відсотків, що прийшли на вибори, здається, відсотків сорок за Гепу голосували. Але якщо розібратися, то це десь п'ятнадцять відсотків населення Харкова((:
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29.07.2022 15:36 Ответить
Вонючая руSSкая свинособака! Провокатор рашистский! Это ты, гнида с фамилией Ерёмин (ну, чистА украинская фамилия))) смердящий из под болгарского прокси, будешь тут про "жидов" кукарекать падлота? Ты же, мразота 100% вылядок сталинских НКВДистов-гестаповцев, которые ещё и при гитлере полицаями послужили. Ты, петух рваножопый, путаешь ТРИ разных здания в Харькове... И 350 млн населения в ссср насчитал!))) Деменция старческая, или всегда слабоумный был ? И очень жаль, что старую *******, которая произвела тебя на свет, не разорвало на куски любой бомбой - хоть гитлеровской, хоть сталинской... Чтобы такой генетический мусор как ты, воздух людям не портил. Завали вафельницу, биоотброс нацистский, подстилка путлеровская. И моли бога сдохнуть поскорее, и не очень больно. Пшол на ***, козлина обоссанная. А то, что тебе , биоотбросу руSSкому, везде "жЫды" страшные мерещатся, это хорошо. Это правильно! Значит, ощущаешь свою неполноценность, ******* пассивный))
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29.07.2022 12:26 Ответить
"...станцію метро Жукова..." - слушай, **********, иди нахер и не воняй тут, такой станции метро в Харькове уже давно НЕТ, впрочем, как памятника и улицы в его честь. а админам "Цензор.НЕТ" стоит присмотреться к этому лахтинскому провокатору.
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29.07.2022 19:50 Ответить
Рашисты тупо стирают все с лица земли. Особенно рашисты ненавидят наших детей и учебные заведения. Кремлевской Орде не нужны умные рабы. По крайней мере умнее самих рашистов.
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29.07.2022 12:01 Ответить
если не разрешают стрелять в ответ, то нужно вести переговоры о разрешении каждый день. Что за х..ня.
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29.07.2022 12:03 Ответить
підлеглі Єлдака будуть в нього питати кожен день чи можна бомбити його батьківщину?
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29.07.2022 12:17 Ответить
оружие кто дает и не разрешает применять на территории врага?
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29.07.2022 12:22 Ответить
"Я прибічник того, що противнику треба завдавати вогневого ураження на всю дальність зброї, яка в тебе є. Інакше ми повторюємо 2014 рік. Кажуть, що одна з версій закінчення війни - це заморожений конфлікт. Навіть якщо ми вийдемо на кордон 1991 року, буде те саме, що зараз відбувається на північному напрямку, у Сумській та Чернігівській областях - їх обстрілюють. І ці обстріли будуть вічними, тому що вони відчувають безкарність. А треба чинити, як чинить Ізраїль-український військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов"
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29.07.2022 12:07 Ответить
Я теж полковник запасу військової контррозвідки СБ України, і Жданов - ще той експерт.Звіздун і самозакохана людина. На експерта військового він тягне дуже6 слабо. Трошки повикладав в ракетно артилерійському виші, трошки попротирав штани в у ГШ.
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29.07.2022 12:25 Ответить
 
 