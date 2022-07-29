Последствия удара войск РФ по Николаеву: Известно о 5 погибших и 13 раненых. ФОТО+ВИДЕО 18+

В результате обстрела Николаева российскими войсками погибли 5 человек, еще 13 - получили ранения.

Фотографии опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, по словам главы облсовета Анны Замазеевой, известно о 13 раненых и 5 погибших.

Напомним, утром 29 июля рашисты ударили кассетными снарядами по Николаеву.

Глава ОВА Ким заявил, что российские снаряды упали вблизи остановки общественного транспорта.

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