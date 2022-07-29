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Рашисты нанесли ракетный удар по поселку Беленькое Краматорского городского совета. Есть раненые. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Беленькое Краматорского района. Зафиксированы серьезные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

Рашисты нанесли ракетный удар по поселку Беленькое Краматорского городского совета. Есть раненые 01

"Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое. Есть раненые среди гражданского населения, уже известно о трех", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью оккупанты обстреляли из РСЗО окрестности Краматорска, - мэр Гончаренко

На месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели. Спасательные работы продолжаются.

Краматорськ (2280) обстрел (27275) Донецкая область (9710)


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Нужна просто пєрєстать стрєлять (ц)
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29.07.2022 12:36 Ответить
шось з ними не так
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29.07.2022 13:11 Ответить
 
 