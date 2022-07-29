Рашисты нанесли ракетный удар по поселку Беленькое Краматорского городского совета. Есть раненые. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Беленькое Краматорского района. Зафиксированы серьезные разрушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
"Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое. Есть раненые среди гражданского населения, уже известно о трех", - говорится в сообщении.
На месте работают специалисты взрывотехнических служб, пожарные и спасатели. Спасательные работы продолжаются.
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Roman I #410422
показать весь комментарий29.07.2022 12:36 Ответить Мне нравится 2
Валентин Коваль
показать весь комментарий29.07.2022 13:11 Ответить Мне нравится 0
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