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Идентифицированы еще 4 военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины установила личности еще четырех военнослужащих вооруженных сил РФ, которые жестоко обращались с мирным населением в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Оккупанты ворвались в ее дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", - говорится в сообщении.

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Идентифицированы еще 4 военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - СБУ 01

Отмечается, что впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытка не принесла желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. К счастью, ему удалось скрыться.

"Тогда рашисты "взялись" пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она выказала местонахождение своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала поругание, в конце концов оккупанты покинули ее дом", - добавили в СБУ.

Идентифицированы еще 4 военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - СБУ 02

Идентифицированы еще 4 военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - СБУ 03

Идентифицированы еще 4 военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - СБУ 04

Всем фигурантам заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Киевская область (4144) пытки (837) СБУ (19916) Буча (460) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+75


А цю сволоту хтось шукає?
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29.07.2022 12:41
+23
Все кацапське біосміття повалило в Україну: ґвалтівники, вбивці, садисти, педофіли... І все це легко поєднується в одному середньостатистичному орку. Їбані ********, які підлягають тотальному знищенню без попереднього розподілу на сорти. Але дехто й досі хоче про щось домовлятися із цією падаллю.
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29.07.2022 12:48
+14
Їх вбивати треба, а не ідентифікувати.
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29.07.2022 12:46
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А цю сволоту хтось шукає?
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29.07.2022 12:41 Ответить
Бути сволотою - не кримінал. А от криміналу там - гори. Було б бажання знайти...
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29.07.2022 12:44 Ответить
Зелень его выпустила за кордон. А в параше его сейчас не найти. Пока не найти. Да и своего Зелень искать не будет.
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29.07.2022 12:46 Ответить
Баканов-татаров його випустили.
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29.07.2022 13:08 Ответить
эта мразь спокойно до июня в Украине сидел
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30.07.2022 22:04 Ответить
ОП своїх не видає, дЄрмак підтверде.
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30.07.2022 22:48 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.07.2022 12:41 Ответить
прізвище видає тебе
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31.07.2022 21:36 Ответить
знову ********!!!!
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29.07.2022 12:42 Ответить
надіюсь бути взятими в полон після усіх останніх подій азіати проїбали. вбивати тварин на місці.
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29.07.2022 12:46 Ответить
Ти сам хоч зрозумів тобою написане? Або пиши вже російською, або не ганьбися!
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31.07.2022 07:19 Ответить
Їх вбивати треба, а не ідентифікувати.
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29.07.2022 12:46 Ответить
Свежая мысль. Ты предлагаешь убивать неизвестно кого? Просто всех подряд, надеясь, что среди них попадется преступник? При этом Миру не станет известно, что именно этот человек совершил эти преступления? Иногда лучше жевать.
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01.08.2022 03:19 Ответить
Все кацапське біосміття повалило в Україну: ґвалтівники, вбивці, садисти, педофіли... І все це легко поєднується в одному середньостатистичному орку. Їбані ********, які підлягають тотальному знищенню без попереднього розподілу на сорти. Але дехто й досі хоче про щось домовлятися із цією падаллю.
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29.07.2022 12:48 Ответить
Какие у них у всех типичные, чисто руzzкие, азиатские лица!
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29.07.2022 12:50 Ответить
У цiх косорилих донедавно ще й iмен та призвiщ не було( кацапи надали своi ), дупу зовсiм не вмiли витирати, жiнки були в загальном користуваннi..Така "селекцiя" й призвела до появи територii населеноi виключно моральними уродами й збоченцями,у яких залиились тiльки примивнi рефлекси...
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29.07.2022 13:59 Ответить
Тобто належність автомата в руках робить з людини невідомо що? Ні. Такого бути не може. Це не про англійців,німців,американців..і тим паче не про українців. Це тільки про генетичну мутацію, яку кличуть "расєянє".
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29.07.2022 12:52 Ответить
Єрмишко, етнічний українець, то триндець.
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29.07.2022 12:52 Ответить
А у узкоглазых откуда русские фамилии и имена? Это манкурты.
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29.07.2022 13:27 Ответить
Може буть і білорус У жителів південно- східних районів БРСР переважно прізвища українського типу
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31.07.2022 07:03 Ответить
Знищувати скрізь де можна і свіх підряд, а не займатись ідентифікацією, робити потрібно конкретно.
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29.07.2022 12:52 Ответить
Любого тирана та їх жорстокість вбиває - спокій, та терпіння.
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29.07.2022 12:54 Ответить
треба іх підтягнути до місць іхнього звірства
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29.07.2022 12:56 Ответить
Не треба розділяти на національності - всі вони представники армії рашки, всі вони вбивають та катують за рашку. Тому відповідальність на кожному кацапові.
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29.07.2022 12:57 Ответить
Одни рюсские
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29.07.2022 13:06 Ответить
а потім апеляційний суд їх або відпусте або умовно покарає на півроки.
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29.07.2022 13:06 Ответить
типичные "русские" - косоглазые чурки. Я все больше понимаю, что война идет за то что бы скиздить у нас Историю - историю Киевской Руси. Косоглазые монголы хотят уничтожить нас - потомков Киевской Руси, что бы никто не тыкал их носом в говно, что они имеют отношение к Руси, как морские свинки к морю.
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29.07.2022 13:31 Ответить
Буряти - це самі жорстокі нелюди. Тому саме їх треба знищувати одразу без полону та суду. Вони не мають права на існування.
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29.07.2022 13:35 Ответить
не надо делить россиян на менее и более жестоких - вся кацапская кодла доказала, что они не люди, а бешеные животные, которых нельзя жалеть
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29.07.2022 20:26 Ответить
Та заспокойтеся! Не в нації справа! Там у них "в голові насрано" віками! А "азіати" мабуть, і самі пояснить не можуть, чому вони таку ненависть проявляють до наших людей Спробую пояснить з точки зору психології: ті люди, що називають себе "рассєянами", розмовляють російською мовою і мають більш-менш європейські риси обличчя, віками зневажливо відносилися до "азіатів" Сибіру і вважали їх людьми "другого сорту" З-за цього "азіати" мають на підсвідомому рівні ненависть до європеоїдів Однак відкрито виступать проти "русских" вони не можуть - бо бояться А тут їм дали в руки зброю і зняли всі заборони! І перед ними - ті самі ненависні їм "європеоїди"! От вони і "відриваються"!
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31.07.2022 07:11 Ответить
ну що, всі бачили, що косоокіє русскіє, що не косоокіє - один чорт.
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29.07.2022 13:36 Ответить
бурято-кацапьі
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29.07.2022 14:26 Ответить
А оцю тварюку, яка каструвала ВСУ-шника, хтось буде шукати?

https://focus.ua/*******-novosti/523765-na-zapade-otreagirovali-na-video-kastracii-ukrainskogo-**************-soldatom-rf-foto



ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич
Дата рождения 21.02.1983

Профиль в соцсетях : https://love.mail.ru/pl/profile/318183466

Профиль свой можешь не закрывать - мразь. Мы уже его скачали!

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29.07.2022 14:32 Ответить
Это якуты... У них фамилии и имена русские.
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29.07.2022 14:46 Ответить
"Рускіє" - це загальна назва орди покидьків різних народів, а не національність, як вони стверджують.
Тому й не можуть вони назвати споконвічної території свого проживання...
Тож не варто від покидьків очікувати людяності в поведінці.
Якщо якась тварюка називає себе "руской" то вже потрібно з'ясовувати: де воно напаскудило і за що оголошувати підозру.
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29.07.2022 15:18 Ответить
А який сенс? Наші суди їх виправдовують і дають мінімальні терміни.
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29.07.2022 17:05 Ответить
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29.07.2022 17:45 Ответить
Про підозру насрать. Краще скажіть, коли їх буде вбито?
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29.07.2022 19:28 Ответить
Из четырех три - узкоглазые со славянскими фамилиями.
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29.07.2022 20:27 Ответить
пробачте, але питання: якому дурню забажалося перекладати на українську мову імена цієї мразоти? Який він в біса "Петро Миколайович"?! Це українське ім'я. А він - "пётр николаевич". И не плюндруйте мову.
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30.07.2022 00:01 Ответить
"Микола"! ти (перед тим як когось критикувать за "незнання української мови") сам її вивчи!

СПЛЮНДРУВАТИ, ую, уєш, док., перех.

1. Зруйнувати, знищити. - Злякався [пан], думав, що Прокіп пішов набирати товариство, щоб сплюндрувати замчище (Панас Мирний, I, 1954, 183); - Усі.. ми здатні в один день і десятину лісу сплюндрувати, та не здатні за ввесь вік і однієї деревини викохати (Любов Яновська, I, 1959, 349); - Є такі герої, що вихваляються, скільки хто гнізд розорив. Сусідський хлопець, Грицько, навіть ластів'яче гніздо сплюндрував (Олександр Копиленко, Як вони.., 1961, 146);
// Розграбувавши, знищити; спустошити. Багато Єреміїних сіл попалили й сплюндрували татари (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 95); [Горніг:] Сплюндрували [ткачі] весь дім фабрикантові, геть від пивниці до стріхи (Леся Українка, IV, 1954, 247); Дев'ятнадцятирічний юнак попрощався з батьківською хатою і пішов мститись ворогові, що сплюндрував рідний край (Спиридон Добровольський, Тече річка.., 1961, 7);
// перен. Спотворити, перекрутити, зганьбити що-небудь. В розгулі хижому він [ворог] прагне сплюндрувати Святий здобуток наших рук (Максим Рильський, II, 1960, 174); Він тихо наспівував свою улюблену пісню, котра завжди нагадувала йому, що нема такої сили в світі, яка могла б сплюндрувати правду людську (Натан Рибак, Переяславська Рада, 1953, 285).

2. Жорстоко розправитися з ким-небудь; замучити, закатувати. - Або переходь до католицтва чи до унії, або тікай світ за очі, бо однаково сплюндрують (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 178); - Казали мені батьки, що на Закарпаття восени вдерлися угорські фашисти, багато наших людей сплюндрували, - мовила Вілія і засмутилася (Терень Масенко, Роман.., 1970, 242).

http://sum.in.ua/p/9/544/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 544.

А мову можна "псувать" "спотворювать" Саме це ти і робиш!
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31.07.2022 07:16 Ответить
Знову... Я рюзгее.. плохо понімай рюзьге ізік однако...
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30.07.2022 06:34 Ответить
Заклики депутатки фанатки Портнова до людей в Бучі залишатися дома :

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30.07.2022 22:53 Ответить
пики чисто садиські
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31.07.2022 14:01 Ответить
какая разница. их надо всех резать, без разбора
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31.07.2022 20:02 Ответить
Тільки подивіться, одні вузькоокі, чурбанисті кацапи. Ось яке обличча має россєйська *********.
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31.07.2022 20:22 Ответить
 
 