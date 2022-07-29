Идентифицированы еще 4 военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины установила личности еще четырех военнослужащих вооруженных сил РФ, которые жестоко обращались с мирным населением в Буче.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Оккупанты ворвались в ее дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытка не принесла желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. К счастью, ему удалось скрыться.
"Тогда рашисты "взялись" пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она выказала местонахождение своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала поругание, в конце концов оккупанты покинули ее дом", - добавили в СБУ.
Всем фигурантам заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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А цю сволоту хтось шукає?
https://focus.ua/*******-novosti/523765-na-zapade-otreagirovali-na-video-kastracii-ukrainskogo-**************-soldatom-rf-foto
ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич
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Тому й не можуть вони назвати споконвічної території свого проживання...
Тож не варто від покидьків очікувати людяності в поведінці.
Якщо якась тварюка називає себе "руской" то вже потрібно з'ясовувати: де воно напаскудило і за що оголошувати підозру.
СПЛЮНДРУВАТИ, ую, уєш, док., перех.
1. Зруйнувати, знищити. - Злякався [пан], думав, що Прокіп пішов набирати товариство, щоб сплюндрувати замчище (Панас Мирний, I, 1954, 183); - Усі.. ми здатні в один день і десятину лісу сплюндрувати, та не здатні за ввесь вік і однієї деревини викохати (Любов Яновська, I, 1959, 349); - Є такі герої, що вихваляються, скільки хто гнізд розорив. Сусідський хлопець, Грицько, навіть ластів'яче гніздо сплюндрував (Олександр Копиленко, Як вони.., 1961, 146);
// Розграбувавши, знищити; спустошити. Багато Єреміїних сіл попалили й сплюндрували татари (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 95); [Горніг:] Сплюндрували [ткачі] весь дім фабрикантові, геть від пивниці до стріхи (Леся Українка, IV, 1954, 247); Дев'ятнадцятирічний юнак попрощався з батьківською хатою і пішов мститись ворогові, що сплюндрував рідний край (Спиридон Добровольський, Тече річка.., 1961, 7);
// перен. Спотворити, перекрутити, зганьбити що-небудь. В розгулі хижому він [ворог] прагне сплюндрувати Святий здобуток наших рук (Максим Рильський, II, 1960, 174); Він тихо наспівував свою улюблену пісню, котра завжди нагадувала йому, що нема такої сили в світі, яка могла б сплюндрувати правду людську (Натан Рибак, Переяславська Рада, 1953, 285).
2. Жорстоко розправитися з ким-небудь; замучити, закатувати. - Або переходь до католицтва чи до унії, або тікай світ за очі, бо однаково сплюндрують (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 178); - Казали мені батьки, що на Закарпаття восени вдерлися угорські фашисти, багато наших людей сплюндрували, - мовила Вілія і засмутилася (Терень Масенко, Роман.., 1970, 242).
http://sum.in.ua/p/9/544/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 544.
А мову можна "псувать" "спотворювать" Саме це ти і робиш!