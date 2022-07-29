Ракетный удар РФ по Краматорску: 2 дома уничтожены до основания. Есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж

29 июля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Известно о 1 погибшем и 5 раненых людях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ракетный удар по жилому кварталу — таким выдалось утро в Краматорске. Сейчас известно об 1 погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Эти цифры еще могут измениться", - говорится в сообщении.

Кириленко подчеркнул, что пока оставаться в Донецкой области — опасно.

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