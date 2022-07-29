Ракетный удар РФ по Краматорску: 2 дома уничтожены до основания. Есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж
29 июля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Известно о 1 погибшем и 5 раненых людях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Ракетный удар по жилому кварталу — таким выдалось утро в Краматорске. Сейчас известно об 1 погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Эти цифры еще могут измениться", - говорится в сообщении.
Кириленко подчеркнул, что пока оставаться в Донецкой области — опасно.
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Путинских пехотинцев отправят на убой в Украину. По официальным данным за время боев убиты 22 уроженцев Ингушетии из числа коллаборантов.
Накануне пришло сообщение, что в Ингушетию из Украины доставили новую партию трупов - членов оккупационной банды «росгвардия» - Адама Дошоклаева, Джамурза Яндиева и Ибрагима Патиева.
В это же время в Чечне закопали трупы 4 кадыровцев, который отдали своих жизни в Украине за унитазы Путина и зверинец Кадырова.
А против журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой, главного редактора издания «Фортанга», возбудили уже третье уголовное дело по статье о распространении т.н. «фейков» о российской армии, предусматривающей наказание до 3-х лет ГУЛАГа.
Напомним, что в России нельзя произносить слово «война», писать о мире, о потерях российской армии и любых фактах протеста против войны.
Укажем в этой связи, что данные о потерях российской армии - это гостайна России. Поэтому официальные данные лживы
Сегодня путлер мочит в сортире рюсскаязвчнае население бамбасса честно и добросовестно...
Заслужили...
Типа путлер введи...