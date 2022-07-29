РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11969 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 223 55

Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

"Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Египет расторгает контракты на 240 тыс. тонн украинского зерна, - Reuters

Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 01
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 02
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 03
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 04
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 05
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 06
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 07
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 08
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 09
Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский 10

Зеленский Владимир (20452) зерно (1070) Одесса (7895)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
Яке ж воно жалюгідне лайно!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:40
+34
КІДОРАС ЯКЕ ЗЕРНО **** ТВІЙ НАРОД ЗНИЩУЮТЬ ПІД КОРІНЬ СТВОРІННЯ ТИ З ПЕКЛА ГНУСАВИЙ ти син диявола! АЗОВ ДЕ? Де 36 бригада з Маріуполя? СТВОРІННЯ ТУПЕ, ДЕ ВОНИ? ХТО спецоперацію робив по їх звільненню СКОТИНА ТИ ж своєю головою за них відповідав СОБАКА ТИ КОЖЕН З НАС ПРЕЗИДЕНТ!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:41
+30
Как жалок ШУТ на троне короля.
Как глуп НАРОД, туда его избравши
показать весь комментарий
29.07.2022 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке ж воно жалюгідне лайно!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:40 Ответить
Нажаль, жалюгідний тут наш народ який бачить, знає вже давно, що зеВолодька .уйло і не повстав.
Покірно підставляє щоки по n-ному разу та одягає кайдани рабів.
показать весь комментарий
29.07.2022 14:11 Ответить
Так від лайна буває хоч якась користь, а від цього тільки шкода!
показать весь комментарий
29.07.2022 14:17 Ответить
ПИАНИСТ - СИГНАПЬЩИК !!!
показать весь комментарий
29.07.2022 16:51 Ответить
Как жалок ШУТ на троне короля.
Как глуп НАРОД, туда его избравши
показать весь комментарий
29.07.2022 13:40 Ответить
Макака на мотузці дерьмака.
показать весь комментарий
29.07.2022 14:37 Ответить
Ждун сигналов, где готовые ракеты на 500км, почему они на 6й месяц не летают за паребрик???
показать весь комментарий
29.07.2022 13:41 Ответить
КІДОРАС ЯКЕ ЗЕРНО **** ТВІЙ НАРОД ЗНИЩУЮТЬ ПІД КОРІНЬ СТВОРІННЯ ТИ З ПЕКЛА ГНУСАВИЙ ти син диявола! АЗОВ ДЕ? Де 36 бригада з Маріуполя? СТВОРІННЯ ТУПЕ, ДЕ ВОНИ? ХТО спецоперацію робив по їх звільненню СКОТИНА ТИ ж своєю головою за них відповідав СОБАКА ТИ КОЖЕН З НАС ПРЕЗИДЕНТ!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:41 Ответить
"Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", - додав глава держави.

Воно відкрито сказало, що українці в нього ідуть після африканців.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:42 Ответить
***** земразота Оленівка йому нічого не каже. Смерть Азовців на руках зеленського і його кАмАнди
показать весь комментарий
29.07.2022 13:42 Ответить
Покидьок готовий до вивозу зерна з України, але не готовий діяти на користь України, тобто звільняти окуповані території України від рашистів.
Зеля це холуй пуйла та діє в його інтересах.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:45 Ответить
преZідєнт відосік. Ні дня без піару своє жалюгідної морди.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:46 Ответить
Вчора на камеру кастрували бійця ВСУ, сьогоні вбили 50+ військовополонених в Оленівці, зранку вбили 5 мирних в Миколаєві і ще стільки ж в Донецькій області.
Яких ще сигналів тобі не вистачає?
показать весь комментарий
29.07.2022 13:46 Ответить
Правильно, рятуйте африканців. Більше ж турбот нема
показать весь комментарий
29.07.2022 13:48 Ответить
відсоток нашого зерна приблизко такийже який йде щорічно на виготовлення бухла і іншого непотребу в світі і в загальному займае десь біля 2% від світового, але саме без цих 2% Африка "здохне з голоду".
показать весь комментарий
29.07.2022 13:50 Ответить
Справедливости ради около 6 процентов. Но сути это меняет, никакая Африка без этого количества зерна не вымрет
показать весь комментарий
29.07.2022 14:07 Ответить
Украинское зерно и голод
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
показать весь комментарий
29.07.2022 14:20 Ответить
хтось бачить на запьясті у нього браслетікі з іменами азовців яких він "не зніме доки не звільнить" як 14 моряків клятого ПаРаШенКа? Ілі єта другое? Тварини двуликі....
показать весь комментарий
29.07.2022 13:48 Ответить
підписували ж і з русскіми теж, тобто офіційно русскіє теж партнери. І що, все ще знаків від "партнерів" недостатньо?
показать весь комментарий
29.07.2022 13:48 Ответить
«Сигнал» вже був, ударом ракетами по Одеському порту відразу після підписання договору.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:49 Ответить
почему не освобождены пленные.почему над ними издеваються. какое зерно.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:51 Ответить
Zeлемойше дали звание король видосов и прочих сраных вбросов...
Уинстон Черчилль завидует Кучмистам Днепра...
Алексей Артистович набросает Зеле видосы покруче чем Ленке в Ютьюбе... типа фотосессия в американских журналах круче....чем Скумбрия по 8 гриней..за кило дерьма...
показать весь комментарий
29.07.2022 13:54 Ответить
Где реакция на убийство пленных???
показать весь комментарий
29.07.2022 14:01 Ответить
ще не написали йому текст. і це навіть краще, а то почне гундосить якусь херню
показать весь комментарий
29.07.2022 15:05 Ответить
Скільки гнівних коментів на адресу боневтіка, але для повного задоволення хотілось би його за шию потримати
показать весь комментарий
29.07.2022 14:02 Ответить
З цим лайном начолі ми не переможемо !
показать весь комментарий
29.07.2022 14:02 Ответить
Мама моя, царствия ей небесного, плохо говорила на русском.
Даже не то, чтобы плохо, но как то у неё всё на свой лад получалось, особенно с поговорками.
Вот про такие случаи, как этот с зерном, она бы сейчас точно сказала "кому что, а голому срать". И была бы права.
Ну какое дело президенту до прибылей зернотрейдеров? Они уже купили это зерно, заплатив фермерам мизерную цену. Ну максимум поступят налоги с продаж в бюджет, а скорее всего и нет, потому что счета у них наверняка не в украинских банках.

Люди гибнут, зима приближается, будут проблемы с жильем, едой и отоплением...
показать весь комментарий
29.07.2022 14:04 Ответить
во, во, давно стісняюсь спрасіть, а це зерно шо - ДЕРЖАВНЕ??????
показать весь комментарий
29.07.2022 14:21 Ответить
да нет конечно...єти твари об єтом уже говорили сами
показать весь комментарий
29.07.2022 14:31 Ответить
це зєрно партньоров по бізнєсу а ета другоє
показать весь комментарий
29.07.2022 14:33 Ответить
Запитання чому цей зрадник досі живий? Чому фсб-ий Дєрьмак не розділив долю 40тис орків?
Чи потрібно щоб знайшли та оприлюднили пакт Голабородьки/Дєрьмака-Пуйла по геноциду українців??
Конституцією підтираються, людей на смерть посилають і при цьому зажратими рилами знімають патріотичні відосики та випускають нову порцію лайна. Я тут типу згадав як орків з лопати годували, а тут лопата з екрану....
показать весь комментарий
29.07.2022 14:05 Ответить
Кацапи вже ракетами по порту "просигналили" Яких ще сигналів чекаєш? Може щоб тобі безпосередньо прямо в голову прилетіло?!!!
показать весь комментарий
29.07.2022 14:15 Ответить
Який сигнал? Прапорцем помахають?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:24 Ответить
В жаркой-жаркой Африке не видать идильи,
Льет зеленский с шоблою слезы крокодильи!

Годувальничок світу знайшовся - свій народ уже нагодував шашликами!
Наїлися по саму зав'язку!
показать весь комментарий
29.07.2022 14:24 Ответить
Хай позвонить вовіку ***** и отримає дозвіл партнера...
показать весь комментарий
29.07.2022 14:26 Ответить
А ***** кремлевское нашему Бонивтику тоже партнер ?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:33 Ответить
атєц всєх африканцєв !
показать весь комментарий
29.07.2022 14:34 Ответить
Навіть зйомки в павільйоні з такою кількістю масовки мала би бути визнана небезпечною, не кажучи вже про виїзд на натурні зйомки десь в район Одеси. При наймі без погодження з із усіма зацікавленими сторонами можна було би остерігатися прильоту незапланованих піротехнічних засобів у вигляді двох калібрів.
показать весь комментарий
29.07.2022 14:39 Ответить


Тур Хеєрдал

@ThorHeyerdahl5

·

https://twitter.com/ThorHeyerdahl5/status/1552965947769724929 1 ч

Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.

При цьому: На сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.

Хочеться КРИЧАТИ
показать весь комментарий
29.07.2022 14:43 Ответить
Зеленский, а ты это читал: Кожен третій українець страждає від браку продовольства, - ВПП ООН
Джерело:
Тебе африканцы, которые в свое большинстве поддерживают пуйло, роднее?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 14:48 Ответить
Твої кацапські партнери вже дали добро.
показать весь комментарий
29.07.2022 14:45 Ответить
За вчерашний день только по нашей информации погибло более 50 человек,а мы про зерно.....
показать весь комментарий
29.07.2022 14:54 Ответить
Він заміть шмигаля працює?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:58 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 15:00 Ответить
Гидота мразенна.
Поки катували полоненого воно зі своєю лєнкою, такою ж продажною курвою свої рожи викладали на земарафоні. Радісні, щасливі.
Тварюка, ти ще віриш русні?
Я писала одразу, що ці покидьки зелені "евакуювали" Азовців на смерть.
Боляче. Плачу.
Молимося за Україну, за полонених, за наших військових. Нехай Господь нас береже. Амінь
показать весь комментарий
29.07.2022 15:10 Ответить
От хто привів цих зелених виродків у владу, хай підіймають свої смердючи сраки і вигоняють їх з України!
показать весь комментарий
29.07.2022 15:18 Ответить
А могли погодитись на вивіз зерна лише після отримання далекобійного озброєння? Чи що, в Кейптауні нема з чого лєпьошки місити?
показать весь комментарий
29.07.2022 15:15 Ответить
Тут либо сигнал из космоса, который Зеленский уже давно принял, либо сигнал из швейцарского банка про гуманитарку от Абрамовича.
показать весь комментарий
29.07.2022 15:16 Ответить
Нікого не дивує,що люди на фото вільно,без страху,посміхаючись пересуваються по порту? Мабуть знають напевно,що ніякого обстрілу не буде,і ніяка ракета не прилетить.По всій Україні мапа тривожно - червона,а Одеська область в цей час без тривоги?
показать весь комментарий
29.07.2022 15:33 Ответить
И обратите внимание, что порт, в котором пропиарился Зеля, не называется.
Но есть фото судна. https://www.marinetraffic.com/tr/ais/details/ships/shipid:4398288/mmsi:271044519/imo:9758961/vesselOLARNET https://www.marinetraffic.com/tr/ais/details/ships/shipid:4398288/mmsi:271044519/imo:9758961/vesselOLARNET

Я, конечно, выдаю страшную военную тайну, но парашники об этом не хуже меня знают. Им Дерьмак сообщил, вот они и не стреляли сегодня.
показать весь комментарий
29.07.2022 18:20 Ответить
Ну Ермак наверняка с ним поехал. Надо было ещё взять Кошевого и Пикалова, вмиг бы погрузили, бычары. А то теперь все должны не зерном заниматься, а вокруг найвелычнишого крутиться.
показать весь комментарий
29.07.2022 15:57 Ответить
Думай-те...
26.‎07.‎2022

Заступник держсекретаря Sherman зустрівся із UK National Security Advisor* sr. Stephen Lovegrove (радником із національної безпеки Великобританії Стівеном Лавгроувом ) у Державному департаменті. Після годинної розмови, разом пішли до держсекретаря США.Блінкена. Тема обговорення - таємні умови переговорів між Росіє і Україною в рамках "зернової угоди". Лавгроув повідомив дані про вивезення через порти України підсанкційних товарів що належать структурам російського олігарха Мазепіна.

*За посадою UK National Security Advisor - головний радник прем'єр-міністра Великобританії з власним річним бюджетом 1 млрд. ф.с.

(Інформація Групи зовнішнього моніторингу tZE inform)

27.‎07.‎2022

Невиконання Україною взятих на себе незаявлених зобов'язань (припинення наступу на півдні України) по переговорам експорту зерна викликало надзвичайно емоційну реакцію президента РФ Путіна. Всі його подальші дії (Європа, Туреччина, скорочення транспортування газу) викликано саме цим. Передбачити дії Путіна в такому емоційному стані просто неможливо.

Очевидно про це знають в США. Держсекретар Блінкен не даремно зробив заяву про загрози особистій безпеці Зеленського.
показать весь комментарий
29.07.2022 18:22 Ответить
Зеля виборює авторитет Путлера та піде ще 100 разів на перемовини з Московією.
показать весь комментарий
29.07.2022 18:59 Ответить
 
 