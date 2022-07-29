В результате обстрела Краматорска войсками РФ погибли 2 человека, пострадали 5 человек, в том числе два спасателя, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Краматорска погибли 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Завершены работы на месте завала разрушенного в результате ракетного удара жилого дома. Во время разбора завала было обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро (из них два спасателя, которые были госпитализированы в больницу).

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