В результате обстрела Краматорска войсками РФ погибли 2 человека, пострадали 5 человек, в том числе два спасателя, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Краматорска погибли 2 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Завершены работы на месте завала разрушенного в результате ракетного удара жилого дома. Во время разбора завала было обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро (из них два спасателя, которые были госпитализированы в больницу).
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Чайка Київ
показать весь комментарий29.07.2022 18:32 Ответить Мне нравится 2
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