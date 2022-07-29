РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8964 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 413 1

В результате обстрела Краматорска войсками РФ погибли 2 человека, пострадали 5 человек, в том числе два спасателя, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Краматорска погибли 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Завершены работы на месте завала разрушенного в результате ракетного удара жилого дома. Во время разбора завала было обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро (из них два спасателя, которые были госпитализированы в больницу).

Также читайте: Ночью оккупанты обстреляли из РСЗО окрестности Краматорска, - мэр Гончаренко

В результате обстрела Краматорска войсками РФ погибли 2 человека, пострадали 5 человек, в том числе два спасателя, - ГСЧС 01
В результате обстрела Краматорска войсками РФ погибли 2 человека, пострадали 5 человек, в том числе два спасателя, - ГСЧС 02
В результате обстрела Краматорска войсками РФ погибли 2 человека, пострадали 5 человек, в том числе два спасателя, - ГСЧС 03

Автор: 

Краматорськ (2282) обстрел (27327) ГСЧС (4978)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.07.2022 18:32 Ответить
 
 