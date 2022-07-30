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Рашисты выпустили до 80 снарядов по Никополю и Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину до 80 снарядов.

В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведена из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики. Есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали огонь несколько часов", - проинформировал он.

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Предварительно люди не пострадали, добавил Резниченко.

Также рашисты обстреливали Червоногригорьевскую громаду. Обошлось без жертв и разрушений.

Рашисты выпустили до 80 снарядов по Никополю и Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине, - ОВА 01
Рашисты выпустили до 80 снарядов по Никополю и Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине, - ОВА 02
Рашисты выпустили до 80 снарядов по Никополю и Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине, - ОВА 03

Автор: 

обстрел (27327) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3989)


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Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!

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30.07.2022 07:49 Ответить
Поставити у Києві пам'ятник ***** за знищення українського народу, за геноцид? Ви думаєте, це можливо?
Це не смішно.
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30.07.2022 07:56 Ответить
Це не смішно.
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30.07.2022 08:56 Ответить
Мені син написав із Запоріжжя, він воює там у територіальній обороні, там сирени звучать через кожні 20 хвилин.
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30.07.2022 07:53 Ответить
андоны драные....
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30.07.2022 08:11 Ответить
Тільки одна армія в світі має неперевершену стратегію переможних дій - російська, ко воює з цивільними з великої відстані, коли ті сидять по квартирах без зброї, а кацапи їм мочать ракетами.
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30.07.2022 08:45 Ответить
достается моему Никополю. нацисты во вторую мировую не ничего не разрушили, теперь их ученики стараются.
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30.07.2022 09:25 Ответить
 
 