Рашисты выпустили до 80 снарядов по Никополю и Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину до 80 снарядов.

В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведена из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики. Есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали огонь несколько часов", - проинформировал он.

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Предварительно люди не пострадали, добавил Резниченко.

Также рашисты обстреливали Червоногригорьевскую громаду. Обошлось без жертв и разрушений.





