Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска отошли в пяти направлениях.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Разведгруппа россиян, действовавшая вблизи Верхнекаменского, поражена огнем ВСУ", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что продвижение рашистов за последний месяц потеряло стремительность.

"В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону украинцев. Впрочем, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией", – подчеркнул глава ОВА.

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"Так, в течение 29 июля они на этом участке фронта выпустили семь ракет, провели семь артиллерийских атак, одна танковая, основаны минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, совершив удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - добавил Гайдай.









