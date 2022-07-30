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Новости Фото Война
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Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска отошли в пяти направлениях.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Разведгруппа россиян, действовавшая вблизи Верхнекаменского, поражена огнем ВСУ", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что продвижение рашистов за последний месяц потеряло стремительность.

"В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону украинцев. Впрочем, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией", – подчеркнул глава ОВА.

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"Так, в течение 29 июля они на этом участке фронта выпустили семь ракет, провели семь артиллерийских атак, одна танковая, основаны минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, совершив удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - добавил Гайдай.

Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай 01
Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай 02
Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай 03
Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай 04
Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай 05

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+9
Навіщо ви "зелені", знову дурите людей? Ворог систематично і методично знищує міста і села одне за одним і разом з ними людей, а ви нам тут розповідаєте, що ворог сповільникв рух. Краще скажіть наріду де ракети "Грім 2", "Нептун", "Сапсан" і "Вільха М"? Де САУ "Богдана"? І накінець де ваші розробки новітніх ракет, бо мождиво "бариги" вам не підходять? Чим зупиняти ворога?
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30.07.2022 08:37
+8
Так себе оправдание какой-то *****, которая происходит на фронте. Оружие и боеприпасы с Запада идут полным ходом, а мы сидим в глухой обороне и потихоньку отступаем. Копим силы и готовимся к осеннему контрнаступлению? Так и рашисты не сидят на месте. При этом они копят резервы и наступают.
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30.07.2022 08:42
+3
Зелені планують відновити "Велике крадівництво" під час війни. 28 лямів вже отримала якась мутна фірма на ремонт доріг в ДОНЕЦЬКІЙ області. Прикольно! Ге?
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30.07.2022 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Просування..... (((((
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30.07.2022 08:23 Ответить
Обдристовiч сьогодні розповідав, що росіяни перекидають свої війська з Донбасу в херсонському напрямку, щоб там тримати оборону і навіть наступати у бік українських військ. Цікаво, бреше чи ні.
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30.07.2022 08:33 Ответить
Навіщо ви "зелені", знову дурите людей? Ворог систематично і методично знищує міста і села одне за одним і разом з ними людей, а ви нам тут розповідаєте, що ворог сповільникв рух. Краще скажіть наріду де ракети "Грім 2", "Нептун", "Сапсан" і "Вільха М"? Де САУ "Богдана"? І накінець де ваші розробки новітніх ракет, бо мождиво "бариги" вам не підходять? Чим зупиняти ворога?
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30.07.2022 08:37 Ответить
Русня за сутки уничтожила 2 города, убила 200к мирных жителец. Нанесены ядерные удары по украинским аэс. Потери всу составили в срежнем 70тысяч убитыми и 300 раненными. Готовится подписание капитуляции, по условиям которой произойдет децимация населения на органы. Ты такие новости хочешь видеть что ли? Случилась психологическая деформация и положительное не воспринимается? Или лишь бы высрать очередную зраду? Нептун отработал хорошо, богдана недоработана, а гром-2 мы не имели права использовать потому что это иностранный заказ а не всу. Что ты хочешь видеть в ленте?
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30.07.2022 08:50 Ответить
Зелені планують відновити "Велике крадівництво" під час війни. 28 лямів вже отримала якась мутна фірма на ремонт доріг в ДОНЕЦЬКІЙ області. Прикольно! Ге?
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30.07.2022 09:32 Ответить
Про що Ви тут розповідаєте? Хто бажає такого сценарію,про який пишете Ви? Ми бажаємо нашої перемоги і як можена скоріше, щоб зберегти життя людей і міст. Просто не потрібно народу брехати, бо Херсон ми мали звільнити, по брехні наших речників Президента, ще у травні. Доволі їздити по вухах, я думаю, що владі після Бучі, Гостомеля, Ірпені, Ізюма, Маріуполя і звичайно про шашлики, мало хто вірить в бредні "зелених".Ми не живемо в бункерах, а в містах, які постійно обстрілюються і гинуть люди, а що стосується "Нептун" отработал хорошо", бо залишилося пару ракет, які після ракетного обстрілу ворога, привезли волонтери, що залишили попередники, ну ті, що "бариги". "Богдана недоработана?", як це може недопрацбована САУ "Богдана" звільняти острів "Зміїний". Про те, що "Богдана " "недоработана" "сира" кричали з телевізора "коломойського-медведчука-Зеленського "1+1+Вова", а САУ спрацювала на відмінно. Де "Грім 2" і "Вільха М"? Де це таке написано, що ми не маємо права використовувати "Грім 2"? Що Ви тут вішаєте локшину на вуха наріду? Де наші ракети і САУ???
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30.07.2022 13:47 Ответить
Так себе оправдание какой-то *****, которая происходит на фронте. Оружие и боеприпасы с Запада идут полным ходом, а мы сидим в глухой обороне и потихоньку отступаем. Копим силы и готовимся к осеннему контрнаступлению? Так и рашисты не сидят на месте. При этом они копят резервы и наступают.
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30.07.2022 08:42 Ответить
Гитлер за полгода взял шесть советских республик ...
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30.07.2022 09:16 Ответить
Фоточки постит опять, орденоносец РПЦешный. Может и за молниеносную сдачу Лисичанска какую-то грамоту получит. (А у Сереги и грамоты есть от все того же РПЦ).
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30.07.2022 09:18 Ответить
Генерал-майор ФСБ при Гундяй не помог крысам путлера...
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30.07.2022 09:21 Ответить
Куда подевались наши диверсанты ?При ПАПе хоть пытались,что-то разшатать внутри этих недореспублик,главарей ликвидировали..При Зе наблюдаем только их визиты в рашу , к бульбашне, признание их существование росссателлитами..Вся"головка"сепаратистов подлежит немедленному уничтожению или пленению с вывозом на подконтрольную ВСУ территорию
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30.07.2022 13:30 Ответить
 
 