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Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать и бомбить Донецкую область.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеретинской громаде – к счастью, обошлось без пострадавших. В Марьинской громаде продолжаются артобстрелы города Красногоровка – в двух домах начался пожар", - рассказал он.

Также к утру россияне ударили по Славянску - повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения. В Северске прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг - без пострадавших.

Смотрите также: Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 01
Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 02
Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 03
Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 04
Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 05
Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 06
Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары 07

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734)


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