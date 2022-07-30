Последствия обстрелов Донбасса войсками РФ: Били артиллерией, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать и бомбить Донецкую область.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеретинской громаде – к счастью, обошлось без пострадавших. В Марьинской громаде продолжаются артобстрелы города Красногоровка – в двух домах начался пожар", - рассказал он.

Также к утру россияне ударили по Славянску - повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения. В Северске прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг - без пострадавших.

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