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Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Карма

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тувинец показал самолет, переполненный ликвидированными оккупантами: "Все 200". ВИДЕО

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Pornhub по-белорусски

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Турне по Африке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Производителям на заметку

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Большая прогулка

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Скоро

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Очень богатая женщина 

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Аналоговнет

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Кажется, что все понятно...

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Европа и украинский хлеб

Pornhub по-белорусски, карма россиян, африканское турне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Великолепная новость

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Лавров Сергей (2306) путин владимир (31311) Рогозин Дмитрий (243) россия (95652) фотожаба (14414) Шойгу Сергей (714)


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Топ комментарии
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30.07.2022 10:10
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30.07.2022 10:19
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30.07.2022 10:04
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Європа та український хліб - це не про сміх, а про біль і смерті українців, і про торгівлю на крові.
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30.07.2022 09:09 Ответить
У ********** К.Г.(А.М.), як і в деяких інших, викривлення сприйняття реальності, можливо кацапським баблом. Він бачить ООН, що криво намагається допомогти Україні, але не бачить кацапських вурдалаків, що все це спричинили.
Як був лайном цей автор, так і залишився.
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30.07.2022 09:50 Ответить
А чому Європа так турбується за чорношкіриш мавп, а про українців
ні слова. Виходить головне-- гроші!!
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30.07.2022 09:21 Ответить
Дебіли, а нічого, що без грошей за хліб загнеться наше сільське господарство, а за ним і вся Україна? Ну хоч часом мізки вмикайте, якщо вони в вас є...
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30.07.2022 10:50 Ответить
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30.07.2022 09:33 Ответить
До "тихуй" треба ще приписати "дупу готуй"
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30.07.2022 09:41 Ответить
Мій кошмарний сон ожив. У сусідньому номері оселилися росіяни. Шумні такі, балакучі, зі своїми розмовами.

Довелося підвестися з ліжка, вийти на свій балкон, набрати перший номер у списку викликів.

- Альо, мам? Як ви там? Прильотів не було? Кажеш, давно не було, після того як наші з посадки їм насипали? Що, скільки пакетів було? Мам, давай голосніше, я тебе майже не чую. Не чую, кажу!!! Ти теж не чуєш?! Місиво? Там у них було місиво, і тепер позатикалися? Добре, дякую мам, хорошого дня. Слава Україні!

І все, як пошептало. Тепер у нас тільки хвилі і крики чайок. На сусідньому балконі мертва тиша. https://t.me/nuts_roses/1300 https://t.me/nuts_roses/1300

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30.07.2022 09:44 Ответить
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30.07.2022 10:17 Ответить
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30.07.2022 10:19 Ответить
яке воно гидке від самого народження!... не дарма мав усі оті клікухи - аж нудить від цієї масної морди!
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31.07.2022 00:53 Ответить
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30.07.2022 10:20 Ответить
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30.07.2022 10:31 Ответить
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30.07.2022 13:39 Ответить
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30.07.2022 13:40 Ответить
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30.07.2022 13:42 Ответить
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30.07.2022 20:41 Ответить
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
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30.07.2022 21:05 Ответить
 
 