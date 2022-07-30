Рашисты обстреляли два района Харькова: Повреждено здание учебного заведения. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удары по двум районам Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром 30 июля оккупанты обстреляли Новобаварский район г. Харькова. В результате обстрела на территории возле двухэтажного нежилого здания обнаружена воронка размерами 9 на 10 м и глубиной 5,5 м. В результате ракетного взрыва повреждены стены, оконные рамы, часть крыши", - говорится. в сообщении.

Также около 3 часов утра войска РФ совершили ракетные обстрелы Слободского района г. Харькова. Повреждено здание учебного заведения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, данные уточняются.

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