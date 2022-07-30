Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили по зданию училища в Харькове.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"По училищу выпустили три ракеты. Вероятно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был большой, но наши спасатели справились, за что им большое спасибо.

Второй прилет в районе Холодной горы пришелся на землю. Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах вылетели", - рассказал глава города.

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