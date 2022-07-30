Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ударили по зданию училища в Харькове.
Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"По училищу выпустили три ракеты. Вероятно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был большой, но наши спасатели справились, за что им большое спасибо.
Второй прилет в районе Холодной горы пришелся на землю. Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах вылетели", - рассказал глава города.
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Но вот наша с тобой страна (если конечно у тебя не прокси) не особо, и вроде давно уже без рашки живём.
Это типо не надо путать теплое с мягким.
Развитые страны ушли от практики военной экспансии. Если экспансия и имеет место, то она носит экономический характер. Рэфия продолжает ордынскую идеологию военной экспансии. Молдова в данном случае при чем, или о чем ты вообще?