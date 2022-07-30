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Новости Фото Война
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Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили по зданию училища в Харькове.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"По училищу выпустили три ракеты. Вероятно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был большой, но наши спасатели справились, за что им большое спасибо.

Второй прилет в районе Холодной горы пришелся на землю. Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах вылетели", - рассказал глава города.

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Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов 01
Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов 02
Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов 03

Автор: 

обстрел (27336) Харьков (7515) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+8
там наші партнери по торгівлі зерном
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30.07.2022 10:03
+5
Це брехня, американці неодноразово підтверджували, що Крим це Україна і застосування там американської зброї можливо за рішенням українського командування
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30.07.2022 10:24
+4
Орда проклятая. Уничтожает все, к чему приближается. Весь мир развивается, а орда как будто законсервировалась ментально со времён чингизхана
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30.07.2022 10:10
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А чего не одна казарма и воен. Часть в Криму не хлопнула и задимилась
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30.07.2022 09:55 Ответить
там наші партнери по торгівлі зерном
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30.07.2022 10:03 Ответить
Несмотря на то что Запад не признает *рехверендум в крыму* стрелять по крыму нам запрещают как по территории Рашки. Чтобы небыла есккаллациииии ***
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30.07.2022 10:10 Ответить
Це брехня, американці неодноразово підтверджували, що Крим це Україна і застосування там американської зброї можливо за рішенням українського командування
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30.07.2022 10:24 Ответить
Орда проклятая. Уничтожает все, к чему приближается. Весь мир развивается, а орда как будто законсервировалась ментально со времён чингизхана
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30.07.2022 10:10 Ответить
Весь мир может и развивается.
Но вот наша с тобой страна (если конечно у тебя не прокси) не особо, и вроде давно уже без рашки живём.
Это типо не надо путать теплое с мягким.
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30.07.2022 11:54 Ответить
Молдова уничтожает и захватывает? Странные у тебя аналогии...
Развитые страны ушли от практики военной экспансии. Если экспансия и имеет место, то она носит экономический характер. Рэфия продолжает ордынскую идеологию военной экспансии. Молдова в данном случае при чем, или о чем ты вообще?
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30.07.2022 14:37 Ответить
Mai diferentiaza sensurile dezvoltării politice de cele ideologice
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30.07.2022 14:39 Ответить
Якщо довгий час не вирішується питання захисту Харкова та обл. від обстрілів з бєлгорода та окуповоної території, то це робиться свідомо. Я повірю у протилежне тоді, коли хоч одна пускова установка у бєлгороді буде знищина.
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30.07.2022 11:16 Ответить
Тем более, что два дня назад Зеленский грозился давать ответы.
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30.07.2022 11:41 Ответить
У нашого Володимира Віссаріоновича давалка ще не виросла тупiну вiдповiдь давати, хіба що тільки для піаніно
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30.07.2022 12:22 Ответить
гитлер в на том свете переворачивается от того, что вытворяют его идеологические сыновья - кремлёвские нацисты и их фашистская армия !
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30.07.2022 11:57 Ответить
Все военные училища из Харькова, Чернигова, Сум должны быть релоцированны в Закарпатскую Область. Уже сейчас нужно выстраивать военную инфраструктуру в Мукачево, Берегово, Хусте, Виноградово. История ХУВЛ им Кожедуба уже все.
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30.07.2022 11:58 Ответить
точные координаты кто то дает
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30.07.2022 11:59 Ответить
ититть-колотить дает.... Они эти ВУЗы кончали, в этих казармах жили, на плацу сапоги сбивали...
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30.07.2022 12:00 Ответить
то что они ищут в том районе, давно эвакуировались
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30.07.2022 12:06 Ответить
это как тебя бьют каждый день, а ты вытираешься зализываешь раны, а на следующий день снова. Разрешают или нет стрелять их оружием, нужно давать ответ разрушительный.
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30.07.2022 12:02 Ответить
 
 