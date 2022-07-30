Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА. ФОТОрепортаж
Оккупационные войска обстреляли Славянский автовокзал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВГА
"Очередным вражеским обстрелам город подвергся минувшей ночью. На этот раз пострадали автовокзал и соседние здания. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - говорится в сообщении.
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olele
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Anton Oliinyk
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Саша Го
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Дмитрий #517608
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