Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА. ФОТОрепортаж

Оккупационные войска обстреляли Славянский автовокзал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВГА

"Очередным вражеским обстрелам город подвергся минувшей ночью. На этот раз пострадали автовокзал и соседние здания. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - говорится в сообщении.









