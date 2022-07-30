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Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА. ФОТОрепортаж

Оккупационные войска обстреляли Славянский автовокзал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВГА

"Очередным вражеским обстрелам город подвергся минувшей ночью. На этот раз пострадали автовокзал и соседние здания. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - говорится в сообщении.

Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА 01
Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА 02
Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА 03
Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА 04
Войска РФ ударили по автовокзалу Славянска, пострадавших нет, - ВГА 05

Автор: 

обстрел (27336) Славянск (2577)


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30.07.2022 10:36 Ответить
да он уже выцвел от старости
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30.07.2022 10:55 Ответить
Ну его снять всяко легче чем повалить памятник, однако ...
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30.07.2022 11:08 Ответить
Из Славянска ходит автобус на Москву ???
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30.07.2022 10:42 Ответить
Автобусы ходили и поезда были
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30.07.2022 11:12 Ответить
 
 