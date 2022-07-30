Успел повоевать три дня и погиб в день рождения: История защитника Чернигова Ивана Коваля. ФОТО

Танкист-наводчик Иван Коваль погиб в феврале во время обороны Чернигова от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Чернигова.

Владимир Коваль растил сына Ивана сам. В 18-летнем возрасте сын подписал контракт на службу в Вооруженных Силах и стал танкистом-наводчиком. Служил в Гончаровском, осенью 2021 подписал второй контракт.



Владимир Коваль

"А повоевать он успел только три дня. В его танк, экипаж которого стоял на обороне Чернигова на Масанах, 27 февраля попала вражеская ракета. Весь экипаж погиб. Тело командира, похожее на кусок мяса, говорили очевидцы, взрывной волной выбросило через люк. А от моего Вани и от механика Каплина одни головни остались... И в гроб нечего было положить - мне привезли два мешка пепла через два месяца после того, как сын погиб. Семь благодарностей и два знака отличия - Казацкий крест первой степени и медаль "За особую службу" третьей степени. А погиб мой Ивашка в свой день рождения. Двадцать пять лет ему исполнилось... Один я теперь, как былина в поле. Только каждую ночь сынок в сны мои приходит. Я кричу, кричу, а помочь своему ребенку уже ничем не могу", – рассказывает отец.



Сгоревший танк в феврале 2022-го, где находился экипаж Ивана Коваля

Черниговская журналистка Наталья Мачюлис рассказала, что на Масанах тогда стояли несколько танков. Тот танк, в котором погиб Иван Коваль, базировался как раз под автоцентром. Она рассказала, что 27 февраля, когда россияне попали в танк, где находились 25-летний наводчик Иван Коваль, 24-летний старший лейтенант командир танка Максим Билоконь (Сумщина, г.Ромны) и 33-летний младший сержант механик водитель танкового экипажа Дмитрий Каплин (Полтавщина, с.Ковалевка), экипаж погиб, а обломок от снаряда попал в квартиру на 8-м этаже, которая из-за этого полностью выгорела. Владельцы квартиры в этот момент в ней не находились.



Иван Коваль

В своем последнем бою Иван Коваль вместе со своим экипажем уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. Очевидцы говорили, что, ощущая неравенство сил и превосходство врага, ребята успели вывести свою машину из района многоэтажек – чтобы не ставить под удар мирных жителей.



Экипаж погибших танкистов, слева направо: Максим Билоконь, Иван Коваль, Дмитрий Каплин

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