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Новости Фото Война
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Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА. ФОТОрепортаж

Власти Сумщины призывают граждан быть осторожными и не посещать места, где могут находиться мины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ

"Великописаревская громада. Вчера за день здесь дважды подорвались на минах мирные жители. Подробные причины - выясняются. Один мужчина погиб, еще четверо - ранены", - отметил глава области.

В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве.

Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита.

Глава ОВА подчеркнул, что если вы видите табличку "мины" - территория запрещена для проезда и прохода.

Смотрите также: Автомобиль с двумя гражданскими подорвался на мине в Сумской области. ФОТОрепортаж

Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 01
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 02
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 03
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 04
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 05
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 06
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 07
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 08
Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА 09

Автор: 

Сумская область (3165) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+18
Пшениці мінних полів. Краще залишити зерно в полі і використовувати прошлого року чим хоронити людей. Африка завжди голодна і ледача
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30.07.2022 11:58
+10
особливо гарно розповідати коли в це поле ні чого не вклав ! фермери брали кредити під цей врожай , а зараз банк забере техніку майно і хату ! фермер не депутат він заплату собі не з держбюджету бере...
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30.07.2022 12:08
+8
кровавый урожай...смертельные дороги...руцкиймир во всей красе...
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30.07.2022 11:55
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кровавый урожай...смертельные дороги...руцкиймир во всей красе...
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30.07.2022 11:55 Ответить
Пшениці мінних полів. Краще залишити зерно в полі і використовувати прошлого року чим хоронити людей. Африка завжди голодна і ледача
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30.07.2022 11:58 Ответить
особливо гарно розповідати коли в це поле ні чого не вклав ! фермери брали кредити під цей врожай , а зараз банк забере техніку майно і хату ! фермер не депутат він заплату собі не з держбюджету бере...
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30.07.2022 12:08 Ответить
А такі ж дурепи лайкають... Це коли ніфіга не відстрілюєш про роботу на землі.
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30.07.2022 12:18 Ответить
Грабують лише в твоєму путлеростані.
Це форс-мажор. Крім того техніка та врожай - застраховані - інакше банк кредиту не дає.
У фермера ВСЕ буде добре.
Особливо, коли здохнуть всі рускі.
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30.07.2022 12:20 Ответить
Ну-ка, ну-ка расскажите, какого числа подписал хоть что-то, чтобы дать отсрочку для фермеров по кредитам ?
И какая страховая в Украине собирается делать выплаты за урон нанесенный в результате боевых действий?

Либо я что-то пропустил, либо в лично Вашей яме нет дна
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30.07.2022 13:30 Ответить
я бачу ти синку за блазня голосував ! це Бені можуть пробачити 4,3 мільярда боргу , а фермерам дулю .
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30.07.2022 14:13 Ответить
закінчуйте тут ліпити з себе супер знаючих в аграрні сфері. ніхріна воно не варто життів селян і техніки. А в африці - нехай самі вирощують. он була родезія і заїр, то були нормальні врожаї. білі пішли, залишились чорні, то тільки з москальськими калашами голі бігають.

А хочете предметну розмову про аграрний бізнес і його проблеми, а також хитрощі - я готовий поговорити, бо,на відміну, від вас, добре все це знаю. і давно знаю...
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30.07.2022 14:59 Ответить
справа в тому що я 25 років працюю агрономом , тож можливо хто щось і ліпє , тільки тут твій комент не за адресою .
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30.07.2022 16:03 Ответить
краще би путін був за кермом
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30.07.2022 11:57 Ответить
Дурня, ніколи він за кермом не буде.
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30.07.2022 12:33 Ответить
дорогой урожай получается...а ***** в это время хихикает сидя в кремле
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30.07.2022 12:14 Ответить
Зерно на крові, так Зечмо?
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30.07.2022 12:31 Ответить
Я надеюсь чтоб эти мины были на кацапских полях , дорогах , парашах , жалости к этим тварям ноль полный , где -бы не был кацапо керза -сапог, там **** и мина .. Дай бог чтоб рвало кацапам очко на Британский флаг...
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30.07.2022 12:52 Ответить
"Я надеюсь чтоб эти мины были на кацапских полях , дорогах , парашах ,..." АМІНЬ!
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30.07.2022 14:59 Ответить
Зелена шобла довб@*****!!!!
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30.07.2022 13:00 Ответить
мои соболезнования семье
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30.07.2022 14:27 Ответить
 
 