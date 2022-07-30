Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА. ФОТОрепортаж

Власти Сумщины призывают граждан быть осторожными и не посещать места, где могут находиться мины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ

"Великописаревская громада. Вчера за день здесь дважды подорвались на минах мирные жители. Подробные причины - выясняются. Один мужчина погиб, еще четверо - ранены", - отметил глава области.

В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве.

Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита.

Глава ОВА подчеркнул, что если вы видите табличку "мины" - территория запрещена для проезда и прохода.

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