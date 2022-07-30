Водитель грузовика наехал на 11 мин в Сумской области, в результате взрыва он погиб, - ОВА. ФОТОрепортаж
Власти Сумщины призывают граждан быть осторожными и не посещать места, где могут находиться мины.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ
"Великописаревская громада. Вчера за день здесь дважды подорвались на минах мирные жители. Подробные причины - выясняются. Один мужчина погиб, еще четверо - ранены", - отметил глава области.
В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве.
Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита.
Глава ОВА подчеркнул, что если вы видите табличку "мины" - территория запрещена для проезда и прохода.
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Це форс-мажор. Крім того техніка та врожай - застраховані - інакше банк кредиту не дає.
У фермера ВСЕ буде добре.
Особливо, коли здохнуть всі рускі.
И какая страховая в Украине собирается делать выплаты за урон нанесенный в результате боевых действий?
Либо я что-то пропустил, либо в лично Вашей яме нет дна
А хочете предметну розмову про аграрний бізнес і його проблеми, а також хитрощі - я готовий поговорити, бо,на відміну, від вас, добре все це знаю. і давно знаю...