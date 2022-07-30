$3,5 тыс. за поддельные документы: СБУ задержала киевлянина, который помог убежать за границу около 20 призывникам. ФОТОрепортаж

Киевлянин организовал схему незаконной переправки через государственную границу мужчин, подлежащих мобилизации в военное время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что злоумышленник снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило $3,5 тыс. с человека.

По оперативной информации, его услугами воспользовались около двух десятков граждан. В настоящее время их личность установлена, в их отношении будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задокументировали факт получения задатка – $1500. После этого дельца задержали в Киеве во время передачи полного пакета поддельных документов.

В ходе обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности. Злоумышленнику сообщено о подозрении.





