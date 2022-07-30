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$3,5 тыс. за поддельные документы: СБУ задержала киевлянина, который помог убежать за границу около 20 призывникам. ФОТОрепортаж

Киевлянин организовал схему незаконной переправки через государственную границу мужчин, подлежащих мобилизации в военное время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что злоумышленник снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило $3,5 тыс. с человека.

По оперативной информации, его услугами воспользовались около двух десятков граждан. В настоящее время их личность установлена, в их отношении будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны дельцы, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители задокументировали факт получения задатка – $1500. После этого дельца задержали в Киеве во время передачи полного пакета поддельных документов.

В ходе обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

$3,5 тыс. за поддельные документы: СБУ задержала киевлянина, который помог убежать за границу около 20 призывникам 01
$3,5 тыс. за поддельные документы: СБУ задержала киевлянина, который помог убежать за границу около 20 призывникам 02
$3,5 тыс. за поддельные документы: СБУ задержала киевлянина, который помог убежать за границу около 20 призывникам 03

Автор: 

СБУ (19924)


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Топ комментарии
+11
Заголовок маніпулятивний. Які вони призовники? Вони що прямо із воєнкомату втікли? Чи може просто журналістам соромно прямо писати, що чоловіки виїхали і що тепер це заборонено, як в Північній Кореї.
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30.07.2022 12:58
+10
Кварталівці і інші спокійно їздять закордон, а з чоловіків зробили кріпаків. В Ізраїлі, який всі так за зразок беруть, під час віськового стану, можна виїхати закордон.
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30.07.2022 12:43
+8
Державні чиновники не ******* конкуренції.
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30.07.2022 12:52
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Яка користь від тих призовників,що тікають або хочуть втікти???
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30.07.2022 12:39 Ответить
Ну як яка?Їх можна наприклад напхати по сто чоловік в одній казармі на ніч,чи влаштувати їм евакуацію в наступну оленівку.Засобів геноциду є багато.
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30.07.2022 13:22 Ответить
Тобто, всі 20 втекли по підробним документам? Самім не смішно? По справжнім виїхати ще той квест. Якщо додавити і воєнкомат з енного разу видасть усі доки студенту чи інваліду, то погранці не випустять за 1001 причин. З їх слів існують якісь "чорні списки".
А що там з обдовбаним полканом, тим що у труселях і зі арсеналом зброї?
Знов, єта савсєм другоє(С)
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30.07.2022 12:43 Ответить
Ета наши люді
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30.07.2022 13:42 Ответить
Кварталівці і інші спокійно їздять закордон, а з чоловіків зробили кріпаків. В Ізраїлі, який всі так за зразок беруть, під час віськового стану, можна виїхати закордон.
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30.07.2022 12:43 Ответить
Сложная ситуация в стране,которой рулит завхоз и дебил
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30.07.2022 12:59 Ответить
невдалий приклад- а хіба у Ізраїлю відтяпали вже чверть країни?і ведуться бойові дії так активно як в Україні?
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30.07.2022 13:31 Ответить
Приклад якраз вдалий. Держава воює вже 70 років. І територію її не відтяпали, бо там президенти **** на піаніно не грають.
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30.07.2022 14:37 Ответить
Вдалий в Ізраїлі постійно війна.Крім того,як не випуск чоловіків закордон,допоможе проти москальського ракетного і артилерійського терору? В нас планують гарматним чоловічим м'ясом воювати,як в совці?
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30.07.2022 16:32 Ответить
Можете зразу банить,но с вашим,выбраным дебилом ЗЕ и руководителем Ермаком я мечтаю побыстрее уехать с Украины
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30.07.2022 12:45 Ответить
Почему с вашим, а не нашим , ты что разве не имеешь гражданство Украины
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30.07.2022 13:46 Ответить
він мав на увазі - вашим, (73% мудрого нароту)
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30.07.2022 13:53 Ответить
Не всі хочуть воювати і помирати. Часто непідготовлених кидають, а потім ці непідготовлені попадають в полон, де їх будуть різати. Це жахливо, але це ж правда.
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30.07.2022 12:47 Ответить
одягай пліічко та їдь за кордон- впевнений в тебе вийде- не чоловік ти а гірше за бабу-
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30.07.2022 13:34 Ответить
Державні чиновники не ******* конкуренції.
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30.07.2022 12:52 Ответить
Заголовок маніпулятивний. Які вони призовники? Вони що прямо із воєнкомату втікли? Чи може просто журналістам соромно прямо писати, що чоловіки виїхали і що тепер це заборонено, як в Північній Кореї.
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30.07.2022 12:58 Ответить
Відкрийте кордони і питання корупції відпаде само собою
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30.07.2022 13:01 Ответить
Так его канонизировать и памятник поставить за спасение людей! Праздник сделать на кшталт святого Валентина и назвать его именем!Всех погранцов, таможенников и других вібравших силові структури як фах на фронт, а не с мирних професій!
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30.07.2022 13:13 Ответить
Подолякське гівно,яке у зешобли тут на підсосі з вафлями у рота виправдовує порушення Конституції України-відразу у спам це курво й.бане.
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30.07.2022 13:30 Ответить
Того хто допоміг втекти портону з його виводком, шуфричу, льовочкіну знайши, чи етодругоЄ?
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30.07.2022 13:33 Ответить
Дырявая таможня , была и будет , не куй тут удивляться.
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30.07.2022 13:43 Ответить
только что прочитал новость, что предательницу директоршу школы выпустили под залог. этому наверно просто скажут ай ай ай
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30.07.2022 14:21 Ответить
Отрезать руки и пускай дальше печатает...
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30.07.2022 15:33 Ответить
а для чого нам немотивовані бійці? Якщо воно не патріот і взагалі боягуз - що йому робити на фронті? Це ж перший зрадник і дезертир.
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30.07.2022 17:18 Ответить
 
 