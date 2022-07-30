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В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Бахмут в Донецкой области и попали в здание ремонтной базы железной дороги.

Об этом сообщает ГСЧС Донбасса, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска ночью обстреляли Бахмут, в результате чего было разрушено 2-этажное здание ремонтной базы железной дороги.

На месте спасатели изъяли из-под завалов тело мужчины. В то же время под завалами еще могут находиться 2 человека. Работы продолжаются.

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В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС 01
В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС 02
В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС 03
В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС 04
В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС 05
В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС 06

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обстрел (27336) Бахмут (1603) ГСЧС (4982)


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30.07.2022 13:15 Ответить
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30.07.2022 13:30 Ответить
 
 