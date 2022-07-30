В результате обстрела Бахмута разрушено здание ремонтной базы железной дороги, из-под завалов изъяли тело мужчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ночью обстреляли Бахмут в Донецкой области и попали в здание ремонтной базы железной дороги.
Об этом сообщает ГСЧС Донбасса, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска ночью обстреляли Бахмут, в результате чего было разрушено 2-этажное здание ремонтной базы железной дороги.
На месте спасатели изъяли из-под завалов тело мужчины. В то же время под завалами еще могут находиться 2 человека. Работы продолжаются.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий30.07.2022 13:15 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий30.07.2022 13:30 Ответить Мне нравится 2
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