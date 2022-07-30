Корректировщик огня российских оккупантов задержан на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Николаевской области СБУ задержала вражеского агента, передававшего российским спецслужбам информацию, которую оккупанты планировали использовать для нанесения ракетных ударов.

Об этом сообщает ГУ СБУ Николаевщины, передает Цензор.НЕТ.

По данным Службы безопасности агентом оказался житель Николаева, причастный к деятельности агентурной сети. Злоумышленник собирал информацию по дислокации и перемещению подразделений ВСУ в регионе, а также координаты объектов городской инфраструктуры и регулярно передавал информацию представителю РФ.

В ходе обыска у фигуранта был изъят мобильный телефон, с которого он осуществлял передачу информации, подтверждающей доказательства его противоправной деятельности.

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В настоящее время фигурант производства задержан и уведомлен о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 (по факту распространения информации о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины на территории г. Николаева с целью передачи указанной информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию в отношении Украины) УК Украины.

Продолжаются безотлагательные оперативные, следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.





