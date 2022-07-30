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Корректировщик огня российских оккупантов задержан на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Николаевской области СБУ задержала вражеского агента, передававшего российским спецслужбам информацию, которую оккупанты планировали использовать для нанесения ракетных ударов.

Об этом сообщает ГУ СБУ Николаевщины, передает Цензор.НЕТ.

По данным Службы безопасности агентом оказался житель Николаева, причастный к деятельности агентурной сети. Злоумышленник собирал информацию по дислокации и перемещению подразделений ВСУ в регионе, а также координаты объектов городской инфраструктуры и регулярно передавал информацию представителю РФ.

В ходе обыска у фигуранта был изъят мобильный телефон, с которого он осуществлял передачу информации, подтверждающей доказательства его противоправной деятельности.

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В настоящее время фигурант производства задержан и уведомлен о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 (по факту распространения информации о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины на территории г. Николаева с целью передачи указанной информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию в отношении Украины) УК Украины.

Продолжаются безотлагательные оперативные, следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

Корректировщик огня российских оккупантов задержан на Николаевщине, - СБУ 01
Корректировщик огня российских оккупантов задержан на Николаевщине, - СБУ 02
Корректировщик огня российских оккупантов задержан на Николаевщине, - СБУ 03

Автор: 

Николаевская область (2130) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+19
Коригувальники, це масові вбивці, і покарання має бути відповідним. Щоб ця погань знала, що отримає, як мінімум, пожиттєве. Скільки їм дадуть прожити на зоні, то вже діло десяте.
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30.07.2022 14:27
+17
Слідчі дії,розстріл на місці,бо загиблих не поверниш, тай навіщо таке нікчемне живе
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30.07.2022 14:22
+11
Невже не буде його розстрілу. Нєчаяно.
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30.07.2022 14:22
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Слідчі дії,розстріл на місці,бо загиблих не поверниш, тай навіщо таке нікчемне живе
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30.07.2022 14:22 Ответить
Почему мразь не расстреляна при попытке к бегству⁉️По закону военного времени
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30.07.2022 15:06 Ответить
Невже не буде його розстрілу. Нєчаяно.
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30.07.2022 14:22 Ответить
При спробі втечі
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30.07.2022 16:26 Ответить
Отрежте ему яйца и заройте чтобы никто не нашел
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30.07.2022 14:23 Ответить
какой расстрел??? пожизненное на петушатню!
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30.07.2022 14:26 Ответить
На рашке продолжается борьба с украинской символикой
https://youtube.com/shorts/***********
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30.07.2022 14:27 Ответить
Коригувальники, це масові вбивці, і покарання має бути відповідним. Щоб ця погань знала, що отримає, як мінімум, пожиттєве. Скільки їм дадуть прожити на зоні, то вже діло десяте.
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30.07.2022 14:27 Ответить
Засуджені на довічне відбувають покарання не на зоні, а у тюрмі, в ОДИНОЧНІЙ КАМЕРІ.
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30.07.2022 14:48 Ответить
5 місяців війни , а ще не всіх гнид подушили . скільки їх ще тут ?
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30.07.2022 14:29 Ответить
для чого заблюрувати йому фейс і номер машини якщо вина доведена а не показуха з лівим персонажем покажіть "героя" всій спільноті і по законам військового часу до кобзона на концерт
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30.07.2022 14:38 Ответить
І що він досі живий?
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30.07.2022 14:38 Ответить
Понятно что вот эти предатели не бомжи какие-нибудь телефоны и пользоваться умеют.Значит имущество есть.Статью надо усиливать-полная конфискация имущества что бы и на родных отражалось.может хоть это останавливать будет.Или это ******** идейные за русский мир?Пожизненное с конфискацией многих остановит.*****.
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30.07.2022 14:44 Ответить
У некоторых бомжей чести и патриотизма больше чем у таких ватников.
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30.07.2022 14:54 Ответить
Где это ссукно пряталось полгода?
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30.07.2022 14:46 Ответить
оце піймали курочку. будуть жарить, на сідалі .
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30.07.2022 14:47 Ответить
Повесить ватного ******** немедленно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2022 15:08 Ответить
Чому ця гнида стоїть, мов мажор, а не на колінах?!
ГуманізЬму через край?!
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30.07.2022 15:12 Ответить
ждет, когда строки из стихотворения заставят читать
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30.07.2022 17:12 Ответить
теж це замітив фраєрок стоіть-а мав би ****** ледь на колінах стояти та просити про легку смерть
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30.07.2022 20:46 Ответить
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30.07.2022 15:12 Ответить
четвертовать сук!
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30.07.2022 15:14 Ответить
Дорогие Украинцы! Надо По всем каналам показывать судебные процессы над изменниками, корректировщиками огня, каллобарантами. Жестко и строго судить. Чтобы все гниды знали что их ждет в случае помощи агрессору. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.07.2022 15:22 Ответить
Повесить вместе с семьей.
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30.07.2022 15:30 Ответить
Ждем когда вычислит и изловит СБУ корректировщиков в Кропивницком...100%наводка была на НЛА и самолетные ангары
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30.07.2022 15:45 Ответить
Затриманi не робили спробу до втечі? Точно?
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30.07.2022 15:48 Ответить
курва оцим коригувальникам треба відтинати яя, вуха, носи -- загалом усе, що відтинається

єрмаку - теж
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30.07.2022 16:01 Ответить
С какого *** замазывают ***** этим ************ сыновьям дырявых проституток и не убивают на месте
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30.07.2022 16:48 Ответить
Відразу на шибеницю. Прямо на місці затримання. Інакше діла не буде.
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30.07.2022 17:30 Ответить
Я так думаю что в николаевском кичмане будут рады очередному моковитскому петуху.
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01.08.2022 02:24 Ответить
 
 