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Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия не прекращает террор наших городов и сел. Накрыли огнем два района области - Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди без повреждений.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины из "Ураганов" и артиллерии

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 01

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 02

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 03

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 04

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 05

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 06

Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко 07

армия РФ (19365) обстрел (27351) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3994)


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Топ комментарии
+8
вот так зэ-гнида вела мудрый нарит - на убой

https://twitter.com/i/status/1553365008452575233
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31.07.2022 08:11
+5
А тобі звідти не видно що ті Гради стоять в Енергодарі біля ЗАЕС?
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31.07.2022 08:19
+5
І нам, в Миколаїв насипали сьогодні цілу ніч. Такого ще не було, ні разу. Крили центр міста. Інформація далі буде. Але не весела буде
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31.07.2022 08:34
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Чомусь ця новина щоденна(Нема чим по градам на цьому напрямку *******? чи як?
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31.07.2022 08:07 Ответить
А тобі звідти не видно що ті Гради стоять в Енергодарі біля ЗАЕС?
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31.07.2022 08:19 Ответить
ну, по твоїй логиці їх звідти взагалі не вибити, не треба ніого робити і будуть вони так вічно пуляти "біля ЗАЕС"
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31.07.2022 09:03 Ответить
ЗСУ їх будуть оточувати і брати у полон.
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31.07.2022 10:54 Ответить
*******? Щоб вибуховою хвилею пошкодило реактор і уся Україна в труху років на 50.
Це ОРКИ, вони завжди воювали підступно; то за спин жінок, стариків, дітей; то поблизу житлових районів ставлять гради; то біля АЕС окопуються та стріляють. Світовій спільності (ОПЕК зокрема) на те сильно дуже насрати, поки війна до них не дістане.
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31.07.2022 08:39 Ответить
*******? Щоб вибуховою хвилею пошкодило реактор і уся Україна в труху років на 50.
Не перебiльшуйте.Корпус реактора спроектовано так, що витримує попадання великого літака.А ви щось кажете про вибухову хвилю.
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31.07.2022 16:08 Ответить
Открой очи и глянь на фото,это последствия от градов кацапидоров,а теперь пораскинь мозгами,если они у тебя остались от вечного бздежа и прикинь что будет реактору от таких повреждений. Да нихуя!
Чтобы не было вопросов я от туда и уже порядком *******,что должной ответки нет,а и да,мне пох на повреждения 3 метровых,бетонных стен реакторного блока.
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31.07.2022 17:18 Ответить
Реактору может и ничего не будет, но что будет если повредить управление им? Подумайте об этом, это очень опасно.
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31.07.2022 22:27 Ответить
вот так зэ-гнида вела мудрый нарит - на убой

https://twitter.com/i/status/1553365008452575233
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31.07.2022 08:11 Ответить
І нам, в Миколаїв насипали сьогодні цілу ніч. Такого ще не було, ні разу. Крили центр міста. Інформація далі буде. Але не весела буде
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31.07.2022 08:34 Ответить
Да давно вже писав -- послати дрони-- камікадзе до Енергодару і випалити всьо ***** -- вони ж не з реактора стріляют
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31.07.2022 08:52 Ответить
военную технику и склад боеприпасов русо-твари разместили в машинном зале первого энергоблока АЭС... даже само по себе это уже опасно ...куда там еще наши дроны?
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31.07.2022 08:56 Ответить
значит уничтожать личный состав. не думаю что они сидят всё время в "машинном зале" и ходят пешком!
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31.07.2022 09:05 Ответить
Може травонути їх чимось.Жеруть же мокшанці щось,воду п'ють.Якось треба придумати,як витравити кацапських тарганів в АЕС без використання зброї
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31.07.2022 09:35 Ответить
Будуть брати їх в оточення у аес і тоді самі вийдуть, як вода з їжею скінчаться.
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31.07.2022 09:45 Ответить
военную технику и склад боеприпасов русо-твари разместили в машинном зале первого энергоблока АЭС.
Ну не с зала же они стреляют.Перед стрельбой выезжают из зала в поле.Вот там их и можно подкараулить.
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31.07.2022 16:10 Ответить
Ці орки, що б'ють по Миколаївщині і Криворіжжю, вони ж в " оперативному оточенні" , і ніби то у них нема постачання ***********, бо нема мостів, що насправді коїться!?
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31.07.2022 10:35 Ответить
Пояснюю: ЗСУ іпашать орків у контрнаступі на півночі Херсонської області, єдиний шлях постачання залишився у орків через Каховську ГЕС і вони оголтєло перекидують підрозділи послаблюючи власні позиції у Запорізькій області, щоб втримати північ Херсонської області разом із Херсоном.
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31.07.2022 10:50 Ответить
А де хвалені - перехвалені контрбатарейні засоби??? І досить вірити в *******, що реактор можна пошкодити ззовні критично. Просто не спроможні продумати і реалізувати- всі ж пам'ятають відос де дрон влучає в парашу а з наметів , що поруч дряпає не менше 50-ти лаптів
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31.07.2022 10:43 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:50 Ответить
 
 