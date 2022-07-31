Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия не прекращает террор наших городов и сел. Накрыли огнем два района области - Никопольский и Криворожский.
По Никопольскому ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.
Утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди без повреждений.
В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
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Це ОРКИ, вони завжди воювали підступно; то за спин жінок, стариків, дітей; то поблизу житлових районів ставлять гради; то біля АЕС окопуються та стріляють. Світовій спільності (ОПЕК зокрема) на те сильно дуже насрати, поки війна до них не дістане.
Не перебiльшуйте.Корпус реактора спроектовано так, що витримує попадання великого літака.А ви щось кажете про вибухову хвилю.
Чтобы не было вопросов я от туда и уже порядком *******,что должной ответки нет,а и да,мне пох на повреждения 3 метровых,бетонных стен реакторного блока.
https://twitter.com/i/status/1553365008452575233
Ну не с зала же они стреляют.Перед стрельбой выезжают из зала в поле.Вот там их и можно подкараулить.