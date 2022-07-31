Россияне нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, утром Никополь атаковали двумя ракетами, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия не прекращает террор наших городов и сел. Накрыли огнем два района области - Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому ночью дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушение в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.

Утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди без повреждений.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины из "Ураганов" и артиллерии

























