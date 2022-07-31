За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области произошло 8 пожаров, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За сутки с 30 по 31 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 22 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров - 16, в т.ч. пожаров, вызванных военными действиями - 8, 2 для проведения аварийно-спасательных работ; 4 других выезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию от ГСЧС по состоянию на 08:00 31 июля 2022 года в Харьковской области.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились в Харьковском (2), Чугуевском (1), Богодуховском (1), Изюмском (2) районах области, а также в Киевском (1) и Немышлянском (1) районах Харькова. Горели природные экосистемы, дворовые застройки, производственно-складское здание, поле с пшеницей", - говорится в сообщении.

Утром 31 июля враг нанес ракетный удар по городу Харькову. Было частично разрушено производственно-складское здание, крыша, четвертый и третий этажи. Также в этом здании возник пожар, для ликвидации которого задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей личного состава ГСЧС.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 20 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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