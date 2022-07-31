Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 июля, около 5.30 утра россияне открыли огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано более 50-ти прилетов.

Вражеские снаряды попали в местную ферму, бурлит пожар.

"Данные по поводу пострадавших и других разрушений уточняются", - говорится в сообщении.







