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Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 июля, около 5.30 утра россияне открыли огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано более 50-ти прилетов.

Вражеские снаряды попали в местную ферму, бурлит пожар.

"Данные по поводу пострадавших и других разрушений уточняются", - говорится в сообщении.

Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме 01
Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме 02
Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме 03
Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме 04

армия РФ (19365) обстрел (27351) пожар (5960) Сумская область (3169) Живицкий Дмитрий (242)


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Не доходить мені.Ствольна артилерія,міномети...Це ж поряд!Чому не накрити цю«ствольну артилерію і міномети?»
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31.07.2022 10:09 Ответить
все радары и стволка на "внезапно" образовавшихся фронтах. От работы на фронтах они начнут освобождаться по мере освобождения территории Украины. Все вопросы население Сумщины должно задавать себе: "зачем такой ценой воспитывать украинский патриотизм у советского мальчика еврейского происхождения". Допускаю, что в 19-ом 82,1% населения Сумщины захотело и дальше ржать над ********* шутками дешевого кавэнщика и его росийского дружка жидкова.
Так что теперь или терпеть, рискуя быть убитым прилетевшей миной, либо эвакуироваться вглубь страны, потому что время для реализации программы по ОТРК "Гром-2" уже безвозвратно утеряно, как и нормальная мирная жизнь населения в приграничных районах.
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31.07.2022 11:00 Ответить
Бийте у відповідь.Стирайте кацапські поселення.Око за око, зуб за зуб.
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31.07.2022 10:41 Ответить
Для відповіді треба мати в кожній прикордонній громаді батарею гаубиць і контрбатарейний радар. Цих речей, наскільки я розумію, в нас ще обмаль і вони потрібні на фронті. Цей обстріл орки вели абсолютно хаотично, по площі, як кажуть артилеристи. Ферма взагалі знаходилася від їхніх позицій на прямій видимості і вони бачили, що там тільки худоба і працівники. Били навіть по кладовищу. Ціль, очевидно, в них одна - залякати мирних жителів, але хєр вони вгадали.
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31.07.2022 11:00 Ответить
чем бить? и куда бить? по сельмагу в кацапском *****? или по гуевской церкве Рождества Христова? Так мы ж не они.
Ждите еще 610 дней, когда миропольская громада сможет собрать денег и купить для своей ТрО пару AN\TPQ-49 и М119, оплатить обучение расчётов. А пока слушайте арестовича и зелемарафон. Это успокаивает после обстрела.
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31.07.2022 11:13 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 12:06 Ответить
 
 