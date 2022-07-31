Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме. ФОТОрепортаж
Сегодня, 31 июля, около 5.30 утра россияне открыли огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано более 50-ти прилетов.
Вражеские снаряды попали в местную ферму, бурлит пожар.
"Данные по поводу пострадавших и других разрушений уточняются", - говорится в сообщении.
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Так что теперь или терпеть, рискуя быть убитым прилетевшей миной, либо эвакуироваться вглубь страны, потому что время для реализации программы по ОТРК "Гром-2" уже безвозвратно утеряно, как и нормальная мирная жизнь населения в приграничных районах.
Ждите еще 610 дней, когда миропольская громада сможет собрать денег и купить для своей ТрО пару AN\TPQ-49 и М119, оплатить обучение расчётов. А пока слушайте арестовича и зелемарафон. Это успокаивает после обстрела.