За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТО
Оккупационные войска нанесли по Донецкой области 34 удара. Есть жертвы и раненые мирные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Российская армия накрыла огнем 23 населенных пункта - города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Константиновка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, пгт Острое, села Белая Гора, Волче, Героевка, Екатериновка, Красногоровка, Николаевка, Новожелание, Александрополь, Резниковка, Сокол, Старониколаевка, Щербиновка", - говорится в сообщении.
Враг применил ракеты, авиацию, артиллерию, РСЗО "Град" и "Ураган". Разрушены и повреждены 76 гражданских объектов - 42 жилых дома, четыре поля с пшеницей и сельхозтехникой, рынок, столовая, производственный цех, трансформатор, гаражи, линии электропередач.
Полицейские задокументировали каждое преступление РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Бо це завдяки І їи також вбито наших азовців.
Подаруймо донбассюрам руїну, зроблену рашкованами на їхнє бажання. Вони того варті. Все інше варто повернути, коли доля.