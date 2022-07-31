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За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТО

Оккупационные войска нанесли по Донецкой области 34 удара. Есть жертвы и раненые мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 01

"Российская армия накрыла огнем 23 населенных пункта - города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Константиновка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, пгт Острое, села Белая Гора, Волче, Героевка, Екатериновка, Красногоровка, Николаевка, Новожелание, Александрополь, Резниковка, Сокол, Старониколаевка, Щербиновка", - говорится в сообщении.

Враг применил ракеты, авиацию, артиллерию, РСЗО "Град" и "Ураган". Разрушены и повреждены 76 гражданских объектов - 42 жилых дома, четыре поля с пшеницей и сельхозтехникой, рынок, столовая, производственный цех, трансформатор, гаражи, линии электропередач.

Полицейские задокументировали каждое преступление РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 02
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 03
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 04
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 05
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 06
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 07
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 08
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 09
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 10
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 11
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 12
За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция 13

армия РФ (19365) обстрел (27351) Нацполиция (16496) Донецкая область (9756)


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Що думаю. Можете лаятися. Але я вважаю, що того донбасу, який орки захопили у 2014, повертати не варто. Там вже НІЧОГО і НІКОГО шукати. Там руїна. То зробіть такий подарунок "восставшему народу", нехай там сидять. І не пускайте тих тарганів, коли побіжать, в Україну.
Бо це завдяки І їи також вбито наших азовців.
Подаруймо донбассюрам руїну, зроблену рашкованами на їхнє бажання. Вони того варті. Все інше варто повернути, коли доля.
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31.07.2022 10:33 Ответить
За великим рахунком це дамбасяни принесли війну в Україну в 14 році.
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31.07.2022 10:54 Ответить
там уголь. но, да. там пустыня уже. никто и ничего не восстановит это понятно.
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31.07.2022 11:07 Ответить
Вообще так и было сделано - 8 лет ЛДНР держалась. Но этого им мало. Поэтому на уступки им идти уже никак нельзя.
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31.07.2022 11:32 Ответить
Нечесть с Раши полные ********. Ничего иного не могу сказать
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31.07.2022 11:28 Ответить
 
 