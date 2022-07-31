За сутки россияне нанесли удары по 23 населенным пунктам Донбасса. Разрушены 76 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТО

Оккупационные войска нанесли по Донецкой области 34 удара. Есть жертвы и раненые мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Российская армия накрыла огнем 23 населенных пункта - города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Константиновка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, пгт Острое, села Белая Гора, Волче, Героевка, Екатериновка, Красногоровка, Николаевка, Новожелание, Александрополь, Резниковка, Сокол, Старониколаевка, Щербиновка", - говорится в сообщении.

Враг применил ракеты, авиацию, артиллерию, РСЗО "Град" и "Ураган". Разрушены и повреждены 76 гражданских объектов - 42 жилых дома, четыре поля с пшеницей и сельхозтехникой, рынок, столовая, производственный цех, трансформатор, гаражи, линии электропередач.

Полицейские задокументировали каждое преступление РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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