Стинг остановил выступление в Варшаве, чтобы поддержать Украину: "Война в Украине – абсурд. Мы не можем проиграть эту битву". ФОТО

Всемирно-известный певец Стинг во время концерта в Варшаве остановил выступление, чтобы высказаться в поддержку Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Василий Рябчук, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у Стинга был концерт в Варшаве. В один момент он остановил выступление. Остановил, чтобы сказать: "Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву. Украина победит!", - отметил он.

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