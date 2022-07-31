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Новости Фото Война
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Стинг остановил выступление в Варшаве, чтобы поддержать Украину: "Война в Украине – абсурд. Мы не можем проиграть эту битву". ФОТО

Всемирно-известный певец Стинг во время концерта в Варшаве остановил выступление, чтобы высказаться в поддержку Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Василий Рябчук, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у Стинга был концерт в Варшаве. В один момент он остановил выступление. Остановил, чтобы сказать: "Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву. Украина победит!", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства. ФОТОрепортаж

Стинг остановил выступление в Варшаве, чтобы поддержать Украину: Война в Украине – абсурд. Мы не можем проиграть эту битву 01

музыка (791) поддержка (683) певец (66)


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Топ комментарии
+42
Чесна і порядна людина! За що ми любимо його і його пісні...
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31.07.2022 10:36
+37
Респект!
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31.07.2022 10:34
+9
Гарний музикант і розумна людина. Дай йому боже.
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31.07.2022 11:04
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Респект!
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31.07.2022 10:34 Ответить
Чесна і порядна людина! За що ми любимо його і його пісні...
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31.07.2022 10:36 Ответить
А ще підлога країни за рискою бідності і вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна?))
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31.07.2022 11:03 Ответить
Дякуємо за правду!
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31.07.2022 11:00 Ответить
Гарний музикант і розумна людина. Дай йому боже.
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31.07.2022 11:04 Ответить
і знов про попкультуру "внєпалітікі"...

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1553641833984655362 57 мин

Який же треш.
Китайські комуністи відкривають пленум виступами комуністичних косплеєрів.
Бо планують впроваджувати комунізм через китайські аніме та мангу.
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31.07.2022 11:19 Ответить
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31.07.2022 11:20 Ответить
Люблю Стінга, але зупинення виступу у Варшаві не зупинить війну в Україні .

Настав час селебріті шукати якісь інші шляхи впливу на міжнародну спільноту, щоб зупинити терорашу. Особисто мене вже бісять антивоєнні заклики на концертах, які вже стали мейнстрімом і не мають жодного сенсу. Ще трохи і війна в Україні вже почне дратувати тих, хто не чує вибухів та не ховається по підвалах під час сирен.
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31.07.2022 11:19 Ответить
І промовчати він не міг.
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31.07.2022 11:40 Ответить
Іренка вважає, що про війну в Україні треба мовчати. Ну, щоб не дратувати...
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31.07.2022 15:11 Ответить
Іренка вважає, що на війну в Україні треба на зібрані від концертів кошти Купувати зброю та необхідні речі для воїнів, маючи таку світову популярність та вплив ходити на засідання ООН та вимагати допомоги для України та нових санкцій для терораши. А підняти «козу» на концерті та навіть не назвати країну терориста - це не підтримка.

Ореста Бартка

Не знаю, хто ти дівчинка чи хлопчик, але курва ще та.
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31.07.2022 16:34 Ответить
Усі нормальні люди за Україну,за кацапів лише всякий непотріб та лайно,диктатори,терористи,вбивці все це друзі ***** та россії.Тому добро завжди переможе зло!!підтримуємо ЗСУ віремо в ЗСУ та Слава Україні!!! адже реально наша Слава тепе лунає на весь світ!!!
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31.07.2022 11:34 Ответить
✌✌✌
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31.07.2022 12:00 Ответить
Вже нутром чую бавовну на телестудії Останкіно , рвуться скрєпи у скабєєвші і сімонянші . .
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31.07.2022 12:36 Ответить
То значить бити по мосту не треба було .?? Бо ракети дорогі ,, так чи ні ? .. А нафуя ж тоді нам ті хаймарси взагалі потрібні були , ми їх випрошували щоб покрасуватись ними ,, замість меблів чи що . ?
А по друге , мости відремонтувати - за години , не можливо , звідки ти взяв сію маячню ?? Секції мостів , в які влучили ЗСУ, розтрощені і потребують заміни повністю . Одне їх виготовлення займе хто зна скільки часу .
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31.07.2022 13:14 Ответить
Повага Стінгу, людині, що має честь!
А от чи є честь у зеленського, який в 2014 році разом зі своїм кварталом давав концерт у захопленій Горлівці?
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31.07.2022 14:34 Ответить
Стінг не підведе. Спасибі💐
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31.07.2022 15:35 Ответить
"Війна - абсурд, побудований на брехні... Правда має бути почута".
Дякуємо, звичайно.
Але це "гумові фрази" ні про що і про все разом.
З талантом Стінга і маючи таку велику аудиторію, треба чітко називати агресора і терориста - московію, яка стирає з землі цілу українську націю, треба говорити про азовців, про Бучу, про катування полонених ...
Всі інші вигуки подібні на піар ... (хоч він йому і не потрібен).
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31.07.2022 16:01 Ответить
 
 