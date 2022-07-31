Стинг остановил выступление в Варшаве, чтобы поддержать Украину: "Война в Украине – абсурд. Мы не можем проиграть эту битву". ФОТО
Всемирно-известный певец Стинг во время концерта в Варшаве остановил выступление, чтобы высказаться в поддержку Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Василий Рябчук, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у Стинга был концерт в Варшаве. В один момент он остановил выступление. Остановил, чтобы сказать: "Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву. Украина победит!", - отметил он.
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+42 Віктор #468469
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+37 HartmannEri
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+9 Anatoliy Panchenko #420291
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Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1553641833984655362 57 мин
Який же треш.
Китайські комуністи відкривають пленум виступами комуністичних косплеєрів.
Бо планують впроваджувати комунізм через китайські аніме та мангу.
Настав час селебріті шукати якісь інші шляхи впливу на міжнародну спільноту, щоб зупинити терорашу. Особисто мене вже бісять антивоєнні заклики на концертах, які вже стали мейнстрімом і не мають жодного сенсу. Ще трохи і війна в Україні вже почне дратувати тих, хто не чує вибухів та не ховається по підвалах під час сирен.
Ореста Бартка
Не знаю, хто ти дівчинка чи хлопчик, але курва ще та.
А по друге , мости відремонтувати - за години , не можливо , звідки ти взяв сію маячню ?? Секції мостів , в які влучили ЗСУ, розтрощені і потребують заміни повністю . Одне їх виготовлення займе хто зна скільки часу .
А от чи є честь у зеленського, який в 2014 році разом зі своїм кварталом давав концерт у захопленій Горлівці?
Дякуємо, звичайно.
Але це "гумові фрази" ні про що і про все разом.
З талантом Стінга і маючи таку велику аудиторію, треба чітко називати агресора і терориста - московію, яка стирає з землі цілу українську націю, треба говорити про азовців, про Бучу, про катування полонених ...
Всі інші вигуки подібні на піар ... (хоч він йому і не потрібен).