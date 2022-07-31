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В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС. ФОТОрепортаж

вмс

Украинские моряки учатся в Британии управлять судами противоминной борьбы.

Об этом сообщают на странице ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Министр Вооруженных Сил Соединенного Королевства, член парламента Джеймс Гиппи встретились с украинскими моряками, обучающимися Королевскими Военно-Морскими силами.

Также состоялось общение с украинскими военнослужащими – участниками программы и обсуждение курсовой подготовки. Командир пятого полка Стрельцов подполковник Джим Хедфилд, OBE, сделал презентацию о ходе обучения с участием своих инструкторов и поделился некоторыми своими мыслями по поводу текущей учебной операции с точки зрения пятого полка Стрельцов.

"Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки достойны восхищения. Они работают с упором на войско. Проводить обучение, соответствующее этой интенсивности и сосредоточенности, непросто. Королевский флот и британская армия работают много часов и используют весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что их новые украинские друзья вернутся в битву с лучшими шансами на победу", - отметил Гиппи.

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Королевские Военно-Морские силы с мая этого года обучают полные экипажи украинских моряков управлять кораблями противоминной борьбы класса Сандаун.

Украинские военнослужащие прошли начальные курсы в учебных заведениях по ряду специализаций, включая эксплуатацию гидроакустической системы, инженерное обеспечение, борьбу с повреждениями и навигацией, обменялись знаниями вместе с экипажами Королевского флота и оперативной подготовкой на море.

Соединенное Королевство предложило обучить до 10 000 украинских военнослужащих боевым навыкам. Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против непровоцированного вторжения России. Она включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и реактивных системы залпового огня M270.

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В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС 01
В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС 02
В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС 03
В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС 04

Великобритания (4983) ВМС (1473) военные учения (3459) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+10
Вал Мишель



Пришла пора получить ATACMS. И ******* ими, как обещано американцам, по украинской территории - ржавым корытам в Севастопольской бухте и уродливой бетонной кишке, тянущейся из украинской Керчи в фашистский Мордор.

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31.07.2022 11:03
+7
Таки да, 73% геть здуріли.
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31.07.2022 10:50
+5
Люди! Чи ви подуріли! Чи осліпли? Чи жити набридло? Батько Ермака співробітник ГУР ФСБ у відставці.
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31.07.2022 10:45
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Люди! Чи ви подуріли! Чи осліпли? Чи жити набридло? Батько Ермака співробітник ГУР ФСБ у відставці.
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31.07.2022 10:45 Ответить
Таки да, 73% геть здуріли.
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31.07.2022 10:50 Ответить
А в восточних рускоязичних регіонах їх було більше 90% і зараз для них вещае телемаровонь коломойского і вони становяться все дурніши і дурніші
AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен восприниматьдействительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
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31.07.2022 12:46 Ответить
Кацапня накидала мін в море і тральщики будуть дуже потрібні.
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31.07.2022 10:47 Ответить
Зараз для початку потрібні єсмінці з ракетами щоби знищити ординців на морі
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31.07.2022 12:49 Ответить
Хм, а зачем украинцев готовят на противоминных кораблях НАТО?
Ситуация на фронте тяжелая, но за последний месяц все больше и больше признаков, что никаких до 24 уже не будет. Украинские воины прямо сейчас проходят переобучение на современную технику, перевооружаются. Процесс медленный, идет со скрежетом, но идет.
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31.07.2022 10:54 Ответить
Вал Мишель



Пришла пора получить ATACMS. И ******* ими, как обещано американцам, по украинской территории - ржавым корытам в Севастопольской бухте и уродливой бетонной кишке, тянущейся из украинской Керчи в фашистский Мордор.

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31.07.2022 11:03 Ответить
Тем временем на остров Сахалин пришла Первая партия дохляков из спецназа 12...хряков путлера отправились на свидание к капздону и жиринжопскому...
Земля Стекловатой быдлу мавзолейному...
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31.07.2022 11:12 Ответить
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31.07.2022 14:43 Ответить
Польові заняття для екіпажів тральщиків обов`язкові? Чи з них вже піхоту готують?
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31.07.2022 16:45 Ответить
 
 