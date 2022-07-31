В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС. ФОТОрепортаж

Украинские моряки учатся в Британии управлять судами противоминной борьбы.

Об этом сообщают на странице ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Министр Вооруженных Сил Соединенного Королевства, член парламента Джеймс Гиппи встретились с украинскими моряками, обучающимися Королевскими Военно-Морскими силами.

Также состоялось общение с украинскими военнослужащими – участниками программы и обсуждение курсовой подготовки. Командир пятого полка Стрельцов подполковник Джим Хедфилд, OBE, сделал презентацию о ходе обучения с участием своих инструкторов и поделился некоторыми своими мыслями по поводу текущей учебной операции с точки зрения пятого полка Стрельцов.

"Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки достойны восхищения. Они работают с упором на войско. Проводить обучение, соответствующее этой интенсивности и сосредоточенности, непросто. Королевский флот и британская армия работают много часов и используют весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что их новые украинские друзья вернутся в битву с лучшими шансами на победу", - отметил Гиппи.

Также читайте: В Черном море проходят учения НАТО. Участие принимают 11 стран

Королевские Военно-Морские силы с мая этого года обучают полные экипажи украинских моряков управлять кораблями противоминной борьбы класса Сандаун.

Украинские военнослужащие прошли начальные курсы в учебных заведениях по ряду специализаций, включая эксплуатацию гидроакустической системы, инженерное обеспечение, борьбу с повреждениями и навигацией, обменялись знаниями вместе с экипажами Королевского флота и оперативной подготовкой на море.

Соединенное Королевство предложило обучить до 10 000 украинских военнослужащих боевым навыкам. Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против непровоцированного вторжения России. Она включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и реактивных системы залпового огня M270.

Также читайте: Капелланскую службу ВСУ запустят уже в скором времени, - Минобороны







