В Британии продолжаются учения украинцев на кораблях противоминной борьбы, - ВМС. ФОТОрепортаж
Украинские моряки учатся в Британии управлять судами противоминной борьбы.
Об этом сообщают на странице ВМС ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Министр Вооруженных Сил Соединенного Королевства, член парламента Джеймс Гиппи встретились с украинскими моряками, обучающимися Королевскими Военно-Морскими силами.
Также состоялось общение с украинскими военнослужащими – участниками программы и обсуждение курсовой подготовки. Командир пятого полка Стрельцов подполковник Джим Хедфилд, OBE, сделал презентацию о ходе обучения с участием своих инструкторов и поделился некоторыми своими мыслями по поводу текущей учебной операции с точки зрения пятого полка Стрельцов.
"Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки достойны восхищения. Они работают с упором на войско. Проводить обучение, соответствующее этой интенсивности и сосредоточенности, непросто. Королевский флот и британская армия работают много часов и используют весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что их новые украинские друзья вернутся в битву с лучшими шансами на победу", - отметил Гиппи.
Королевские Военно-Морские силы с мая этого года обучают полные экипажи украинских моряков управлять кораблями противоминной борьбы класса Сандаун.
Украинские военнослужащие прошли начальные курсы в учебных заведениях по ряду специализаций, включая эксплуатацию гидроакустической системы, инженерное обеспечение, борьбу с повреждениями и навигацией, обменялись знаниями вместе с экипажами Королевского флота и оперативной подготовкой на море.
Соединенное Королевство предложило обучить до 10 000 украинских военнослужащих боевым навыкам. Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против непровоцированного вторжения России. Она включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и реактивных системы залпового огня M270.
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AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен восприниматьдействительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
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