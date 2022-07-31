Рашисты воруют автомобили в Лисичанске и Северодонецке, мародерят в квартирах местных, - Нацполиция. ФОТО

В минувшие сутки полиция Луганщины открыла 7 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений российскими военными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки в полицию поступило 31 сообщение от граждан. Полицейские открыли уголовные производства по фактам повреждения квартир местных жителей в результате обстрелов оккупационными войсками РФ территории городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Зафиксировано 3 сообщения о незаконном завладении 5 автомобилями, которые находились в гаражах в городах Северодонецк и Лисичанск, 2 сообщения о фактах мародерства из 4 квартир на временно оккупированной территории области. У граждан было украдено личное имущество, денежные средства и бытовая техника", - говорится в сообщении.

Полицейские разоблачили коллаборантку - жительницу г. Сватово, которая перешла на сторону оккупационных властей и заняла должность директора одного из учебных заведений. Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения двух пропавших без вести граждан.

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