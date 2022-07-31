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Рашисты воруют автомобили в Лисичанске и Северодонецке, мародерят в квартирах местных, - Нацполиция. ФОТО

В минувшие сутки полиция Луганщины открыла 7 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений российскими военными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты воруют автомобили в Лисичанске и Северодонецке, мародерят в квартирах местных, - Нацполиция 01

"За прошедшие сутки в полицию поступило 31 сообщение от граждан. Полицейские открыли уголовные производства по фактам повреждения квартир местных жителей в результате обстрелов оккупационными войсками РФ территории городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Зафиксировано 3 сообщения о незаконном завладении 5 автомобилями, которые находились в гаражах в городах Северодонецк и Лисичанск, 2 сообщения о фактах мародерства из 4 квартир на временно оккупированной территории области. У граждан было украдено личное имущество, денежные средства и бытовая техника", - говорится в сообщении.

Полицейские разоблачили коллаборантку - жительницу г. Сватово, которая перешла на сторону оккупационных властей и заняла должность директора одного из учебных заведений. Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения двух пропавших без вести граждан.

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Рашисты воруют автомобили в Лисичанске и Северодонецке, мародерят в квартирах местных, - Нацполиция 02
Рашисты воруют автомобили в Лисичанске и Северодонецке, мародерят в квартирах местных, - Нацполиция 03

армия РФ (19365) Нацполиция (16496) военные преступления (1437) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+23
Яка несподіванка. Рашисти крадуть і мародерять.
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31.07.2022 12:44
+7
Видели бы вы это воровство!Я в Рубежном месяц наблюдал.Дикое стадо,от машин за три дня остается груда лома.Это именно то , когда эта дикая орда поперескакивала с ишаков на мерседессы.
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31.07.2022 12:46
+5
«Он пятнадцать лет не мылся,
И не стригся, и не брился,
И одежды не стирал,
Даже нос не вытирал.
Как зайдет к Яге,
Та ахнет:
Фу-Ты!...
Русским духом пахнет!»

А.Усачев
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31.07.2022 13:39
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Яка несподіванка. Рашисти крадуть і мародерять.
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31.07.2022 12:44 Ответить
Що це було
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31.07.2022 12:46 Ответить
Видели бы вы это воровство!Я в Рубежном месяц наблюдал.Дикое стадо,от машин за три дня остается груда лома.Это именно то , когда эта дикая орда поперескакивала с ишаков на мерседессы.
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31.07.2022 12:46 Ответить
Он, ленка, снялась в плейбое, или в чём там, - пусть покупает беженцам квартиры.
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31.07.2022 12:50 Ответить
Для Плейбоя поки ще недозрiла-там ще лосiни потрiбно щбуло зняти...Але "талант" маЭ...
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31.07.2022 14:10 Ответить
ну отакі вони і шо з цим зробиш -- бити іх треба
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31.07.2022 13:02 Ответить
«Он пятнадцать лет не мылся,
И не стригся, и не брился,
И одежды не стирал,
Даже нос не вытирал.
Как зайдет к Яге,
Та ахнет:
Фу-Ты!...
Русским духом пахнет!»

А.Усачев
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31.07.2022 13:39 Ответить
Это называется - ********** !
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31.07.2022 13:02 Ответить
по лисичанску и северодонецку жахнуть
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31.07.2022 13:04 Ответить
Все це вже було у 2014-15 роках...авто та вантажівки гнали з Донецька И

Макіівки Горлівки Мариуполя та інших міст тисячами на Ростов Белгород...
А далі па всей рабZZee...перепродравали...
Більше детальніше про це казав Денис Казанский у Ютьюбі...
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31.07.2022 13:06 Ответить
ані просто пріучают дамбасян цєніть духовность і скрєпанутость, а нє автамабілі
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31.07.2022 13:07 Ответить
Що це за стаття і фото? Як кажуть - ни о чём! Все це наслідки війни, та виховання. Наші "Великі" можновладці не готувались до війни, бо не вихованні патріотично.
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31.07.2022 13:13 Ответить
"..автомобілі , грошові кошти .... " ще треба було написати "дабро пажалавать!" і "ключ під ковриком"...
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31.07.2022 13:19 Ответить
Мародёрят потому, что позволяют... Ходят слухи, шо воровство лечится. Чем? А секретным лекарством. Каким? А не скажу, сами догадайтесь.
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31.07.2022 14:08 Ответить
А гранатометом лікується!
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31.07.2022 14:54 Ответить
+
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31.07.2022 18:18 Ответить
"Воровство", тобто українською "злодійство" або "крадіж" - це злочинна дія. А хвороба, що може лежати в основі цієї злочинної дії - клептоманія. Не лікується.
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31.07.2022 21:05 Ответить
Вчіться.

Саме так треба буде в росіян забирати репарації. Ці гобліни повинні будуть заплатити за все, а потім стати трупами.
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31.07.2022 15:27 Ответить
не дуже зрозуміло,
якщо в них менше солдатів як це вони встигають ще й мародерити
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31.07.2022 19:18 Ответить
Після солдатів приходять фсб-шники, потім - представники різноманітних поліцейських сил. І про місцевих колаборантів, що приєднуються до мародерів-окупантів, не забуваєм.
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31.07.2022 21:10 Ответить
 
 