Рашисты воруют автомобили в Лисичанске и Северодонецке, мародерят в квартирах местных, - Нацполиция. ФОТО
В минувшие сутки полиция Луганщины открыла 7 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений российскими военными
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"За прошедшие сутки в полицию поступило 31 сообщение от граждан. Полицейские открыли уголовные производства по фактам повреждения квартир местных жителей в результате обстрелов оккупационными войсками РФ территории городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Зафиксировано 3 сообщения о незаконном завладении 5 автомобилями, которые находились в гаражах в городах Северодонецк и Лисичанск, 2 сообщения о фактах мародерства из 4 квартир на временно оккупированной территории области. У граждан было украдено личное имущество, денежные средства и бытовая техника", - говорится в сообщении.
Полицейские разоблачили коллаборантку - жительницу г. Сватово, которая перешла на сторону оккупационных властей и заняла должность директора одного из учебных заведений. Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения двух пропавших без вести граждан.
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И не стригся, и не брился,
И одежды не стирал,
Даже нос не вытирал.
Как зайдет к Яге,
Та ахнет:
Фу-Ты!...
Русским духом пахнет!»
А.Усачев
Макіівки Горлівки Мариуполя та інших міст тисячами на Ростов Белгород...
А далі па всей рабZZee...перепродравали...
Більше детальніше про це казав Денис Казанский у Ютьюбі...
Саме так треба буде в росіян забирати репарації. Ці гобліни повинні будуть заплатити за все, а потім стати трупами.
якщо в них менше солдатів як це вони встигають ще й мародерити