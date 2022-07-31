Тело еще одного замученного россиянами украинца обнаружено на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили в Киевской области тело еще одного мирного жителя, замученного россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в телеграме.

"Оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Новом Залесье. Тело мы обнаружили рядом с бывшимы позициями россиян", – проинформировал Небитов.

По его словам, руки погибшего были связаны веревкой с крепежом через железный карабин буксировочного троса.

"Он был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – уточнил правоохранитель.

Небитов отметил, что "это уже второе захоронение, которое мы здесь находим".

"Несколько месяцев назад через дорогу нашли тело убитого переселенца из Донецка. Очередное страшное свидетельство военных преступлений агрессоров", - добавил начальник полиции Киевщины.

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