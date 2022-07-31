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Тело еще одного замученного россиянами украинца обнаружено на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили в Киевской области тело еще одного мирного жителя, замученного россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в телеграме.

"Оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Новом Залесье. Тело мы обнаружили рядом с бывшимы позициями россиян", – проинформировал Небитов.

По его словам, руки погибшего были связаны веревкой с крепежом через железный карабин буксировочного троса.

"Он был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – уточнил правоохранитель.

Небитов отметил, что "это уже второе захоронение, которое мы здесь находим".

"Несколько месяцев назад через дорогу нашли тело убитого переселенца из Донецка. Очередное страшное свидетельство военных преступлений агрессоров", - добавил начальник полиции Киевщины.

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Тело еще одного замученного россиянами украинца обнаружено на Киевщине 01

Тело еще одного замученного россиянами украинца обнаружено на Киевщине 02

Тело еще одного замученного россиянами украинца обнаружено на Киевщине 03

армия РФ (19365) Киевская область (4151) смерть (9230) Небытов Андрей (164) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+19
Сейчас у нашей власти и ООН главное накормить нашим окровавленным зерном голодающих детей африки. Ато они так голодают что аж автоматы с рук выпадают когда воюют друг с другом вместо сеять и садить
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31.07.2022 13:33
+8
Й**аний Х**лостан !
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31.07.2022 13:32
+8
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31.07.2022 14:01
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Й**аний Х**лостан !
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31.07.2022 13:32 Ответить
Сейчас у нашей власти и ООН главное накормить нашим окровавленным зерном голодающих детей африки. Ато они так голодают что аж автоматы с рук выпадают когда воюют друг с другом вместо сеять и садить
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31.07.2022 13:33 Ответить
Цивілізований світ боїться що голодні дикуни кинуться мігрувати в Європу тому й хоче їх нагодувати.
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31.07.2022 14:03 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:51 Ответить
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31.07.2022 14:01 Ответить
Кому повигоняти?
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31.07.2022 14:05 Ответить
"Миколці-котлеті"
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31.07.2022 14:33 Ответить
Звірів випустили із клітки, що від них можна будо і зараз можна очікувати?наглядач за тими звірами сидить в кремлі і сам такий же звір і даже набагато гірше.
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31.07.2022 14:03 Ответить
тупін їх випустив, зелений їх впустив.
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31.07.2022 14:07 Ответить
Кацапську мразь треба стерти з Землі...
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31.07.2022 14:13 Ответить
Царство Небесне...
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31.07.2022 18:43 Ответить
Нагадаю що більщість вбитих у Бучі - Ірпені були занесені у Розтрільні списки самим
Портновим починаючи з 2019 року
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01.08.2022 12:29 Ответить
 
 