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Обстрел ремонтной базы железной дороги в Бахмуте: под завалами могут быть еще 2 человека, - ГСЧС. ФОТО

ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы на разрушенном в результате обстрела здании ремонтной базы железной дороги в Бахмуте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Обстрел ремонтной базы железной дороги в Бахмуте: под завалами могут быть еще 2 человека, - ГСЧС 01

"В результате обстрела погиб 1 человек, под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Расчищено и разобрано около 170 т. разрушенных элементов конструкций", - говорится в сообщении.

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От ГСЧС в Донецкой области привлечены 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

обстрел (27366) Донецкая область (9767) Бахмут (1603) ГСЧС (4983)


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за Бахмут взялись сериозно -- хочут зрівняти -- треба достоину ответку
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31.07.2022 14:21 Ответить
 
 