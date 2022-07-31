Обстрел ремонтной базы железной дороги в Бахмуте: под завалами могут быть еще 2 человека, - ГСЧС. ФОТО
ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы на разрушенном в результате обстрела здании ремонтной базы железной дороги в Бахмуте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.
"В результате обстрела погиб 1 человек, под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Расчищено и разобрано около 170 т. разрушенных элементов конструкций", - говорится в сообщении.
От ГСЧС в Донецкой области привлечены 17 человек личного состава и 3 единицы техники.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий31.07.2022 14:21 Ответить Мне нравится 0
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