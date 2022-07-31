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Новости Фото Война
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Последствия массированного обстрела Николаева. Есть погибшие и раненые. Разрушены 2 учебных заведения, СТО, гостиница, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Последствия массированного обстрела Николаева. Есть погибшие и раненые. Разрушены 2 учебных заведения, СТО, гостиница, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, ночью 31 июля 2022 года военные страны-агрессора совершили массированный обстрел Николаева. В настоящее время известно о гибели двух мирных жителей - Героя Украины Алексея Вадатурского и его жены, еще двое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения десятки зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки. Разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО.

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На месте происшествия работают прокуроры окружной прокуратуры города Николаева, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели. Продолжаются первоочередные следственные действия. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.


Последствия массированного обстрела Николаева. Есть погибшие и раненые. Разрушены 2 учебных заведения, СТО, гостиница, - Офис Генпрокурора 02
Последствия массированного обстрела Николаева. Есть погибшие и раненые. Разрушены 2 учебных заведения, СТО, гостиница, - Офис Генпрокурора 03

Николаев (2155) обстрел (27366) смерть (9232) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+6
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 14:42
+5
У Миколаєві було багато ватників, мріяли про "руцькій мір" , сподіваюсь вони задоволені.
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31.07.2022 14:49
+5
Ну про "найпотужнійший" то пи#дьож з серії "2га армія вміє аналоГовнет".
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31.07.2022 14:51
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 14:42 Ответить
У 1999 Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна після розпаду СРСР Україна отримала у спадок 19 літаків Ту-160. У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1999 1999 р. 8 літаків віддали росіянам «за газ». Ще 9 літаків було утилізовано, один літак «Ту-160» залишився в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтаві в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 музеї Дальньої авіації .
Ту-160 (за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодифікацією НАТО : Blackjack) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C надзвуковий https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Зараз є найпотужнішим надзвуковим бойовим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаком у світі.
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31.07.2022 14:48 Ответить
Ну про "найпотужнійший" то пи#дьож з серії "2га армія вміє аналоГовнет".
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31.07.2022 14:51 Ответить
По технічним характеристиками дуже можливо, створювався для подолання протиповітряної оборони США. Не є експертом але скопійовано з української версії вікіпедії.
Факт в тому що Україна рашці за максимум мільярд доларів віддала власності на сотню мільярдів доларів.
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31.07.2022 14:53 Ответить
У Миколаєві було багато ватників, мріяли про "руцькій мір" , сподіваюсь вони задоволені.
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31.07.2022 14:49 Ответить
Все кого знаю кто были за русский мир ещё сильнее стали его поддерживать, типа русские ещё ближе стали к ним, а то что стреляют, временные трудности для них.
Эти люди больны и неисправимы
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31.07.2022 15:02 Ответить
так сооюбщите в сбу, а лучше правому сектору, пусть этих падлюк покрают без суда и следствия!
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31.07.2022 15:13 Ответить
Є такий Володя Боневтік і його оточення ОП, яке все складається з бувшіх ригів. Так от, Володя вичистив СБУ ще у 2020 році і напічкав його своїми "какая разніца". Особисто я не маю бажання йти і щось говорити такому СБУ.
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31.07.2022 16:11 Ответить
Не больше чем у нас в Днепре! Мой двоюродный брат с Николаева сейчас в армии со своим старшим сыном.
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31.07.2022 15:19 Ответить
якраз ці ватники і наводять російські ракети на місто. Я в 2014 році спілкувався з офіцерами поліції, які постійно спілкуються з такими самими зрадниками з Криму і кожного дня рахувалои свої оклади, коли прийде Засрашка і їх там не один десяток і вони нікуди не ділися, вони залишилися в Миколаєві. А скільки тут залишилосяч "беркутівців", які ненавидять Україну. Така ж сама ситуація в прокуратурі в серед депутатів. Місто завжди було "ватне", завжди люди вибирали партію регіонів, ОПЗЖ, "наш край", "відродження" чи інше лайно. Колаборантів слід шукати якраз серед дупутатів діючих і тих, що були, а також серед такої самлї категоріх правоохоронців.
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31.07.2022 16:08 Ответить
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Джерело:

Мені дивно звучить формулювання "порушення законів і звичаїв війни". Військова агресія рашки нічим не спровокована, бойові дії рашистів спричиняють загибель і катування цивільних, знищення і пошкодження інфраструктури населених пунктів. Це не війна, а геноцид українців на території суверенної держави. Те, що "звичаї" як закон знищувати все і всіх червоної, а тепер рашистської армії не мав до цього часу і сумнівно чи отримає в майбутньому відповідну міжнародну юридичну оцінку, то в українців заради виживання залишається єдиний вибір "убий або будеш вбитий".
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31.07.2022 15:09 Ответить
 
 