Последствия массированного обстрела Николаева. Есть погибшие и раненые. Разрушены 2 учебных заведения, СТО, гостиница, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, ночью 31 июля 2022 года военные страны-агрессора совершили массированный обстрел Николаева. В настоящее время известно о гибели двух мирных жителей - Героя Украины Алексея Вадатурского и его жены, еще двое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения десятки зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки. Разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО.

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На месте происшествия работают прокуроры окружной прокуратуры города Николаева, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели. Продолжаются первоочередные следственные действия. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.





