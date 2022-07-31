Последствия массированного обстрела Николаева. Есть погибшие и раненые. Разрушены 2 учебных заведения, СТО, гостиница, - Офис Генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, ночью 31 июля 2022 года военные страны-агрессора совершили массированный обстрел Николаева. В настоящее время известно о гибели двух мирных жителей - Героя Украины Алексея Вадатурского и его жены, еще двое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения десятки зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки. Разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО.
На месте происшествия работают прокуроры окружной прокуратуры города Николаева, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели. Продолжаются первоочередные следственные действия. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна після розпаду СРСР Україна отримала у спадок 19 літаків Ту-160. У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1999 1999 р. 8 літаків віддали росіянам «за газ». Ще 9 літаків було утилізовано, один літак «Ту-160» залишився в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтаві в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 музеї Дальньої авіації .
Ту-160 (за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодифікацією НАТО : Blackjack) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C надзвуковий https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Зараз є найпотужнішим надзвуковим бойовим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаком у світі.
Факт в тому що Україна рашці за максимум мільярд доларів віддала власності на сотню мільярдів доларів.
Эти люди больны и неисправимы
Мені дивно звучить формулювання "порушення законів і звичаїв війни". Військова агресія рашки нічим не спровокована, бойові дії рашистів спричиняють загибель і катування цивільних, знищення і пошкодження інфраструктури населених пунктів. Це не війна, а геноцид українців на території суверенної держави. Те, що "звичаї" як закон знищувати все і всіх червоної, а тепер рашистської армії не мав до цього часу і сумнівно чи отримає в майбутньому відповідну міжнародну юридичну оцінку, то в українців заради виживання залишається єдиний вибір "убий або будеш вбитий".