РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11438 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 516 3

Из-за вражеских обстрелов в селе Федоровка Донецкой области горело сельхозпредприятие, - ГСЧС. ФОТО

Пожарные ликвидировали пожар на сельхозпредприятии, который произошел в результате вражеских обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром в ГСЧС поступила информация о пожаре в с. Федоровка Волновахского района.

"Из-за обстрелов врага произошло частичное разрушение здания сельскохозяйственного предприятия, загорелось сено в тюках. Погибших и пострадавших нет. Ближе к обеду пожар в складском здании был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Тело еще одного замученного россиянами украинца обнаружено на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за вражеских обстрелов в селе Федоровка Донецкой области горело сельхозпредприятие, - ГСЧС 01
Из-за вражеских обстрелов в селе Федоровка Донецкой области горело сельхозпредприятие, - ГСЧС 02
Из-за вражеских обстрелов в селе Федоровка Донецкой области горело сельхозпредприятие, - ГСЧС 03

армия РФ (19375) обстрел (27366) пожар (5960) Донецкая область (9767) ГСЧС (4983)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
згоріло всьо -- покращили нам життя
показать весь комментарий
31.07.2022 14:56 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
31.07.2022 15:04 Ответить
Нажаль цьому ***** все сходить з рук
показать весь комментарий
31.07.2022 15:06 Ответить
 
 