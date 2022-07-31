Из-за вражеских обстрелов в селе Федоровка Донецкой области горело сельхозпредприятие, - ГСЧС. ФОТО
Пожарные ликвидировали пожар на сельхозпредприятии, который произошел в результате вражеских обстрелов в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня утром в ГСЧС поступила информация о пожаре в с. Федоровка Волновахского района.
"Из-за обстрелов врага произошло частичное разрушение здания сельскохозяйственного предприятия, загорелось сено в тюках. Погибших и пострадавших нет. Ближе к обеду пожар в складском здании был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль
показать весь комментарий31.07.2022 14:56 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий31.07.2022 15:04 Ответить Мне нравится 0
afuster25
показать весь комментарий31.07.2022 15:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль