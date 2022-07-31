Из-за вражеских обстрелов в селе Федоровка Донецкой области горело сельхозпредприятие, - ГСЧС. ФОТО

Пожарные ликвидировали пожар на сельхозпредприятии, который произошел в результате вражеских обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром в ГСЧС поступила информация о пожаре в с. Федоровка Волновахского района.

"Из-за обстрелов врага произошло частичное разрушение здания сельскохозяйственного предприятия, загорелось сено в тюках. Погибших и пострадавших нет. Ближе к обеду пожар в складском здании был ликвидирован", - говорится в сообщении.

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