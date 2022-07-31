Тяжелораненому воину Александру Клименко нужна помощь в сборе средств на лечение. ФОТО

Защитнику Украины Александру Клименко, получившему тяжелое ранение в результате взрыва на передовой, нужна помощь в сборе средств на дорогостоящее лечение.

Об этом сообщил в фейсбуке украинский воин Александр Курбатов, передает Цензор.НЕТ.

Парня на фото зовут Александр Клименко. Он сейчас с тяжелыми ранениями лежит в больнице. Именно я оказывал ему первую помощь. Мы как раз были на нуле, я за пулеметом, он и еще пара бойцов, когда произошел этот взрыв, который превратил двух из четырех в тяжелораненых", - отмечает он.

"На одной ноге Сани я затянул турникет. Но когда разрезал вторую штанину, увидел, что самая плохая и самая большая рана в паховой зоне. Смотришь на нее и понимаешь, что не можешь сделать совершенно ничего. Чтобы хоть что-то сделать, фиксирую это Израильским бинтом, но раненый стонет о боли в грудной части. Разрезаю футболку, а там все тело густо покрыто порезами от сидящих в теле обломков. Что делать, кроме вызвать помощь и слушать "Больно... Я отключаюсь..." от человека, с которым познакомился 27 февраля на пункте приема добровольцев в Днепре", - вспоминает защитник Украины.





Далее он рассказывает, что, к счастью, удалось эвакуировать раненых - километр тащили по лесополосе в машину медиков. Теперь Сашу спасают в Запорожье. У него нет части печени, множество ранений от обломков.

"Вы можете подробно прочитать об этом в медицинской выписке. Моего боевого товарища ждет долгое, сложное и дорогое лечение. Ему нужна помощь. Сейчас многие любят говорить, что именно благодаря военным в тыловых городах можно спокойно выпить чашку кофе в уютном кафе. Есть шанс поблагодарить хорошего человека за такую ​​возможность хотя бы взносом на цену пары таких чашек кофе. Если скинемся все получится большая помощь. Спасибо всем, кто присоединится", - отмечает Курбатов.

Он также оставляет реквизиты, на которые все желающие могут перечислить деньги:

Номер карты раненого Александра Клименко - 4441114414109239.