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Тяжелораненому воину Александру Клименко нужна помощь в сборе средств на лечение. ФОТО

Защитнику Украины Александру Клименко, получившему тяжелое ранение в результате взрыва на передовой, нужна помощь в сборе средств на дорогостоящее лечение.

Об этом сообщил в фейсбуке украинский воин Александр Курбатов, передает Цензор.НЕТ.

Парня на фото зовут Александр Клименко. Он сейчас с тяжелыми ранениями лежит в больнице. Именно я оказывал ему первую помощь. Мы как раз были на нуле, я за пулеметом, он и еще пара бойцов, когда произошел этот взрыв, который превратил двух из четырех в тяжелораненых", - отмечает он.

"На одной ноге Сани я затянул турникет. Но когда разрезал вторую штанину, увидел, что самая плохая и самая большая рана в паховой зоне. Смотришь на нее и понимаешь, что не можешь сделать совершенно ничего. Чтобы хоть что-то сделать, фиксирую это Израильским бинтом, но раненый стонет о боли в грудной части. Разрезаю футболку, а там все тело густо покрыто порезами от сидящих в теле обломков. Что делать, кроме вызвать помощь и слушать "Больно... Я отключаюсь..." от человека, с которым познакомился 27 февраля на пункте приема добровольцев в Днепре", - вспоминает защитник Украины.

Тяжелораненому воину Александру Клименко нужна помощь в сборе средств на лечение 01
Тяжелораненому воину Александру Клименко нужна помощь в сборе средств на лечение 02

Далее он рассказывает, что, к счастью, удалось эвакуировать раненых - километр тащили по лесополосе в машину медиков. Теперь Сашу спасают в Запорожье. У него нет части печени, множество ранений от обломков.

"Вы можете подробно прочитать об этом в медицинской выписке. Моего боевого товарища ждет долгое, сложное и дорогое лечение. Ему нужна помощь. Сейчас многие любят говорить, что именно благодаря военным в тыловых городах можно спокойно выпить чашку кофе в уютном кафе. Есть шанс поблагодарить хорошего человека за такую ​​возможность хотя бы взносом на цену пары таких чашек кофе. Если скинемся все получится большая помощь. Спасибо всем, кто присоединится", - отмечает Курбатов.

Он также оставляет реквизиты, на которые все желающие могут перечислить деньги:

Номер карты раненого Александра Клименко - 4441114414109239.

благотворительность (613) помощь (7822) ранение (3388)


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Топ комментарии
+33
Ні чорта собі!
На підвищення зарплати депутатам в держави кошти знаходяться.
А поранені захисники цієї держави кинуті на призволяще?
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31.07.2022 16:19
+24
Допоможемо ,чим зможемо!
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31.07.2022 16:09
+22
Що за фігня! Доки на лікування поранених будуть збирати кошти з людей?
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31.07.2022 16:24
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Допоможемо ,чим зможемо!
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31.07.2022 16:09 Ответить
Допомагаємо, як можемо, скільки можемо, чим можемо. Най буде здрав хлопець.
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31.07.2022 17:02 Ответить
+
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31.07.2022 16:12 Ответить
+ Але прізвище отримувача відсутнє
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31.07.2022 16:12 Ответить
Гроші можна переказати без прізвища. Ми це не раз робили.
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31.07.2022 16:32 Ответить
Это карта монобанка - фамилия и имя там совпадает если тоже перекидывать с монобанка. (Это проблема когда перекидывать деньги нужно на карту другого банка, если пробовать отправить на карту приватбанка с моно - то тоже данные кому идет перевод не показываются)
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31.07.2022 20:45 Ответить
+
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31.07.2022 16:16 Ответить
Кошти на лікування перерахував. Лікуйся Олександре. Будь здоровим!!!! Моя повага.
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31.07.2022 16:16 Ответить
Де блд фонд,для таких випадків?не на часі курва???
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31.07.2022 16:18 Ответить
Для зекоманда на часі собі зарплати підвищити, як кажуть кому війна, а кому.....
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31.07.2022 21:51 Ответить
Ні чорта собі!
На підвищення зарплати депутатам в держави кошти знаходяться.
А поранені захисники цієї держави кинуті на призволяще?
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31.07.2022 16:19 Ответить
і ми пошлемо трохи
видужуй, Олександре
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31.07.2022 16:20 Ответить
Що за фігня! Доки на лікування поранених будуть збирати кошти з людей?
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31.07.2022 16:24 Ответить
До тебе звертається поранений наш військовий. Не хочеш допомагати, не допомагай. Він звертається до людей, бо від держави це довго очікувати, а йому потрібно зараз. Хіба не ясно?
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31.07.2022 16:35 Ответить
Може, краще заставити державу шевелитись, ніж просто давати свої гроші?
Всім же не вистачить!
Може, час взяти чиновника за барки та ******* об стіну?!
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31.07.2022 19:25 Ответить
а ***** за такую державу воевать, от которой не дождешься никакого лечения?
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31.07.2022 21:39 Ответить
Эта война не за государство, а за нас самих.
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01.08.2022 07:31 Ответить
Звісно, Україна - не твоя держава, якщо так базікаєш. Вже втомився ?
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01.08.2022 14:00 Ответить
Не перемудруй сама себе. Він правду пише.
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06.08.2022 18:54 Ответить
То частна ініціатіва. Збирає кошти друг пораненого, бо дуже переживає. Не маєш бажання - не переводь.
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31.07.2022 17:18 Ответить
+
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31.07.2022 16:27 Ответить
Ми теж.
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31.07.2022 16:36 Ответить
+
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31.07.2022 16:36 Ответить
+
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31.07.2022 16:42 Ответить
Что было на карте,перевел. Выздоровления воину.
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31.07.2022 17:05 Ответить
+
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31.07.2022 17:07 Ответить
Ви де зараз воюєте?
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31.07.2022 17:37 Ответить
Приватбанк чомусь повертає платіж назад при перерахунку на дану картку...
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31.07.2022 18:10 Ответить
ОТП банк не проводить цей рахунок переказ коштів
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31.07.2022 18:56 Ответить
1) Куди відправити гроші?
2) Це,що за ********!? Пораненим немає грошей на лікування!? Головний лікар, чому не вимагає від влади!?
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31.07.2022 19:28 Ответить
Також не змогла перерахувати - видно уже заблочило картку, дайте будь-ласка інші актуальні реквізити.
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31.07.2022 19:52 Ответить
На жаль, платіж відхилений банком
Причина: ліміти картки Відправника або Одержувача.
...на інші картки переказує.мабудь да,прикрили
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31.07.2022 20:32 Ответить
Порада, звернітся в посольство США, вони знають хто може допогти, я так думаю
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31.07.2022 20:09 Ответить
Перерахував трохи.Сашко,одужуй,ми тобі дуже вдячні,всі Ми !!!
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03.08.2022 10:27 Ответить
+
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09.08.2022 22:06 Ответить
 
 