Украинские генералы посмотрели, как бойцы ВСУ проходят обучение в Великобритании. ФОТОрепортаж

Подготовленные в Великобритании украинские военнослужащие показывают результат на поле боя.

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся рабочий визит заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и командующего объединенных сил Аппарата главнокомандующего ВСУ генерал-майора Эдуарда Москалева в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Они ознакомились с организацией и проведением военных учений украинских защитников, которое проходит в рамках программы подготовки украинских воинов под руководством Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Мойсюк и Москалев встретились с начальником штаба полевой армии вооруженных сил Великобритании генерал-майором Колином Вейром. Украинские и британские военные командиры обсудили проведение подготовки военнослужащих ВСУ, определили приоритеты и достижения, полученные в рамках военных учений.

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"Помощь от Великобритании в подготовке украинских воинов чрезвычайно важна для Украины. Мы ценим дружбу с Соединенным Королевством и благодарим за то, что они делают для того, чтобы украинцы оказывали сопротивление российскому агрессору. Подготовленные в Великобритании украинские военнослужащие показывают результат на поле боя", – отметил Мойсюк.

Также украинские генералы посетили занятия по боевой выучке украинских подразделений. Они, в частности, ознакомились с огневой подготовкой, где военнослужащие овладевают ведением огня стрелковым оружием и тактической подготовкой, где отрабатываются навыки стрельбы в составе подразделения и тактики передвижения на поле боя.

Учения украинских военнослужащих проходят по сценарию, специально прописанному специалистами Великобритании. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической выдержке, правильных действиях по эвакуации раненых.



