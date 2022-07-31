Украинские генералы посмотрели, как бойцы ВСУ проходят обучение в Великобритании. ФОТОрепортаж
Подготовленные в Великобритании украинские военнослужащие показывают результат на поле боя.
Об этом Министерство обороны Украины сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялся рабочий визит заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и командующего объединенных сил Аппарата главнокомандующего ВСУ генерал-майора Эдуарда Москалева в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Они ознакомились с организацией и проведением военных учений украинских защитников, которое проходит в рамках программы подготовки украинских воинов под руководством Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.
Мойсюк и Москалев встретились с начальником штаба полевой армии вооруженных сил Великобритании генерал-майором Колином Вейром. Украинские и британские военные командиры обсудили проведение подготовки военнослужащих ВСУ, определили приоритеты и достижения, полученные в рамках военных учений.
"Помощь от Великобритании в подготовке украинских воинов чрезвычайно важна для Украины. Мы ценим дружбу с Соединенным Королевством и благодарим за то, что они делают для того, чтобы украинцы оказывали сопротивление российскому агрессору. Подготовленные в Великобритании украинские военнослужащие показывают результат на поле боя", – отметил Мойсюк.
Также украинские генералы посетили занятия по боевой выучке украинских подразделений. Они, в частности, ознакомились с огневой подготовкой, где военнослужащие овладевают ведением огня стрелковым оружием и тактической подготовкой, где отрабатываются навыки стрельбы в составе подразделения и тактики передвижения на поле боя.
Учения украинских военнослужащих проходят по сценарию, специально прописанному специалистами Великобритании. Все внимание сосредоточено на стрельбе и оборонных действиях, психологической выдержке, правильных действиях по эвакуации раненых.
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(в Англии оно канешна веселее)))
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Бо украінські хєнєрали вчилися на совковій "армєйській мудрості", - "Празднік для солдата, шо свадьба для лошаді, - голова в цвєтах, а жопа в милє".
Треба цих паркетників нафіг на пенсію відправити, а керувати армією повинні бойові офіцери, які пройшли фронт., які знають не тільки теорію, а й практику.
Тут уж нас зае...Бали проверками да осмотрами
Ви вважаєте, що це Мойсюк таке робив? На яких підставах ви це стверджуєте?
Читати не вміють, а коментувати беруться. Ну, шо за люди?
https://twitter.com/i/status/1553742696870731779
Але я з ним згоден.
Все оплачено за бюджета Британского Королевства...
Это давно открытая информация ещё с месяц назад Юрием Швецом...
А твої хлопці що їздили туди проходить "базову підготовку піхотинця" - тобто "нульовий цикл", думали, що їх відразу почнуть готувать як "морських котиків" і "Рембо" одночасно? Їх учили ВИЖИВАТЬ НА ПОЛІ БОЮ!!!
Зразу видно, що ти - з "диванних стратигів" От скажи мені:
1) Що таке МПЛ-50?
2) З яких (і скількох) складових частин складається і як вони застосовуються?
Ви забилі, шо у воєнних должен бить мозг, - как мінімум костний!
І запомнітє, чьто старший по чіну нє всегда может бить такім же умним по званію.
"И сам идиот и шутки у тебя идиотские!"
А то нє нада мнє здєсь валіть с больной голови на здоровую задніцу!
А в мозгу у прапорщіков мозолєй не наблюдається, ібо у ніх прі шевелєнії ізвілін проісходіт нєкій шум, свідєтєльствующій о напряжонной работє мозга.
"ОДКБ і Україна Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Хандогій заявив у серпні 2009, що Україна не є членом ОДКБ і не має наміру вступати до неї"
Так про які "спільні навчання" ти мелеш?!
Можливо, я вже старію - на таких персонажів мені шкода навіть букви витрачати. Відряджаю таке у "спам" та й уся з ним "бесіда".
Але виникає питання: коли вони останній раз були на наших полігонах та навчальних центрах? Чи то не так цікаво?
І нікому ніякого діла((