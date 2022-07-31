Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Південь" сообщил, что войска РФ атаковали Одесщину двумя ракетами типа "Искандер" из оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Одесщина атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки.
Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.
Это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.
Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары.
В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним.
Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние.
Пока информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Тепер в мене є однодумець
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
от тільки одвічне питання -чим ?
Будапешский меморандум, забрали самолеты и ракеты, обезоружили армию за время Независимости.
Поставили везде своих людей.
Привели к власти Яныка и Ахметова.
Крым безоружный отжали по Харьковским соглашениям.
А наша контрозведка и СБУ за 30 лет ничего не поняла.
Только счас толковые люди пришли.
Окрім звичайних помилок у Вашей російскій мові (счас - можно ще "щас", теж буде круто) Ви пропустили частку "бес" перед третім словом речення, наведеного вище.
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Тобто ракети все-таки були збиті у повітрі?
Коли він каже, що все на мазі, він не має на увазі, що все на мазі у ВАС. Коли обіцяє покращення життя вже сьогодні - він не обіцяє його ВАМ. Коли називає партію "блок за життя" - ця партія не опікуватиметься саме ВАШИМ життям. І так далі.
Тільки не треба підміняти поняття «войну можно закончить в один миг» та «розпочати Третю світову війну в одну мить».
Скажи своєму бригадіру, що тебе послали на Цензорі за рузкім корабльом нахій. Вам лаптям ядрьона війна вже спокою не дає, так хочеться перетворитись на ядерний попіл, дебіли зайвохромосомні, щоб ви всі повиздихали у страшних муках.
Хочу-хочу-хочу!