Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Південь" сообщил, что войска РФ атаковали Одесщину двумя ракетами типа "Искандер" из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Одесщина атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки.

Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

Это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.

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Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары.

В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним.

Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние.

Пока информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.





