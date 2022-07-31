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Новости Фото Война
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Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Південь" сообщил, что войска РФ атаковали Одесщину двумя ракетами типа "Искандер" из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Одесщина атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки.

Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

Это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.

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Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары.

В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним.

Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние.

Пока информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа Искандер, выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК Південь 01
Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа Искандер, выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК Південь 02
Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа Искандер, выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК Південь 03

Автор: 

армия РФ (19387) обстрел (27379) Одесская область (3595)


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Топ комментарии
+21
Зернова спецоперація в дії.
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31.07.2022 21:09
+14
"Только счас толковые люди пришли" - зачётный троллинг ********* "толковых людей" ОПы
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31.07.2022 21:48
+13
Поки Моска не запалає, все так і буде. Поки не будуть москвічі боятися виходити на вулицю, сідати в транспорт.
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31.07.2022 21:28
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Зернова спецоперація в дії.
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31.07.2022 21:09 Ответить
Поки почнеться контрнаступ від миколаїва залишаться одні руїни, ракети у них не закінчаться, не треба на це надіятися.
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31.07.2022 21:22 Ответить
Думав, що тільки я розумію, що кацапи обстрілювати суть нас зі своєї території, допоки не будуть зруйновані ВСІ їх заводи, що випускають ракети!
Тепер в мене є однодумець
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31.07.2022 23:27 Ответить
Поки Моска не запалає, все так і буде. Поки не будуть москвічі боятися виходити на вулицю, сідати в транспорт.
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31.07.2022 21:28 Ответить
У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
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31.07.2022 21:39 Ответить
а може краще вже почати наносити удари по чф і військовим базам звідки пускають ракети ,
от тільки одвічне питання -чим ?
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31.07.2022 22:04 Ответить
Отлично, берем вас руководителем ДРГ, присьілайте документьі
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31.07.2022 22:06 Ответить
Чеченцам взрывы в Москве не помогли (кто бы за ними не стоял).
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31.07.2022 21:44 Ответить
скорее, Кремль, кацапонаселение и так безмолвное стадо. на убой - пожалуйста, без проблем и вопросов. диктатура - она такая.
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01.08.2022 00:23 Ответить
Конечно ****** русские красиво развели наших казнокрадов.
Будапешский меморандум, забрали самолеты и ракеты, обезоружили армию за время Независимости.
Поставили везде своих людей.
Привели к власти Яныка и Ахметова.
Крым безоружный отжали по Харьковским соглашениям.
А наша контрозведка и СБУ за 30 лет ничего не поняла.
Только счас толковые люди пришли.
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31.07.2022 21:36 Ответить
"Только счас толковые люди пришли" - зачётный троллинг ********* "толковых людей" ОПы
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31.07.2022 21:48 Ответить
Як у Болгарії воюється?
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31.07.2022 21:59 Ответить
Только счас толковые люди пришли

Окрім звичайних помилок у Вашей російскій мові (счас - можно ще "щас", теж буде круто) Ви пропустили частку "бес" перед третім словом речення, наведеного вище.
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01.08.2022 00:30 Ответить
Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району ...
============================
Тобто ракети все-таки були збиті у повітрі?
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31.07.2022 21:48 Ответить
ніх не збиті , бахнуло так шо вся Одеса почула , а потім вже почалася "тривога"..
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31.07.2022 21:58 Ответить
Коли на відстані 3 км від мене в повітрі збили ракету, то було дуже добре чутно. Напевно навіть більше ніж коли у 800 м поблизу прилетіло. Так що це не аргумент
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31.07.2022 22:04 Ответить
вже є "аргумент" куди прилетіли , вже озвучили..
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31.07.2022 22:06 Ответить
До речі де це таке було шоб ви чули як збили ракету в небі... У мене на очах теж збили але вибух був тільки коли ракета впала , відстань не знаю але ракету що падала було видно чітко...
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31.07.2022 22:12 Ответить
КПI, коли Київ був в напівоточенні -- збили в повітрі. Львівський квартал 26 червня -- 800 м. І той і той вибухи були зранку
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31.07.2022 22:26 Ответить
Залежить від того, ракету поламають чи підірвуть у повітрі. Весною у мене на очах наш винищувач влучив у Калібр десь в кілометрах 8 біля 11 вечора. Ба-бах і світо-шоу були дуже яскравими і гучними. А на землю впали тільки невеликі уламки.
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31.07.2022 23:15 Ответить
А Кулеба говорил что всё на мази, как то странно...
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31.07.2022 21:57 Ответить
он "на мазі" знов сирена виє ,,, ******* по області знов млять..
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31.07.2022 22:00 Ответить
Ви постійно плутаєте. Політик каже дослівно то, що хоче сказати.
Коли він каже, що все на мазі, він не має на увазі, що все на мазі у ВАС. Коли обіцяє покращення життя вже сьогодні - він не обіцяє його ВАМ. Коли називає партію "блок за життя" - ця партія не опікуватиметься саме ВАШИМ життям. І так далі.
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31.07.2022 22:19 Ответить
Ти пасматрі какой важний куріца!

Тільки не треба підміняти поняття «войну можно закончить в один миг» та «розпочати Третю світову війну в одну мить».

Скажи своєму бригадіру, що тебе послали на Цензорі за рузкім корабльом нахій. Вам лаптям ядрьона війна вже спокою не дає, так хочеться перетворитись на ядерний попіл, дебіли зайвохромосомні, щоб ви всі повиздихали у страшних муках.
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01.08.2022 02:58 Ответить
Про рептілоїдів хочу!
Хочу-хочу-хочу!
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01.08.2022 03:15 Ответить
 
 