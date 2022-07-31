РФ заранее подготовила могилы для погибших в Оленовке, - Bellingcat. ФОТОрепортаж
Россияне, по меньшей мере, за неделю до взрыва в Оленовской колонии выкопали на территории могилы для захоронения украинских военнопленных.
Об этом заявил основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс, опубликовав соответствующее видео со спутника в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Оленовской тюрьме", - написал Хиггинс.
Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ— Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022
Ранее спутниковые снимки из Оленовской колонии опубликовал OSINT-исследователь Александер Оливер, отметив, что на снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы у северной стены колонии еще пустые, а засыпали их 29 июля, в день взрыва.
"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, видимо, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение", – написал Оливер.
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це - вагнеровцы, рашисти, орки...
а ті самі чи інші - то вже без різниці,
вагнеровці мають бути мертвими і тільки мертвими !
і полізли при ЗЄлі, який обхезався їх арештувати
таки схоже, що путін і його банда замордували азовців і потім влаштували "попадання ракети", від якого залишився цілим навіть ******** дах, але всередені все вигоріло.
інакше кажучи, спалили тіла
пригадайте, Буданов ствержує, що це діло рук лише вагнеровців
злочин такого масштабу - катування та вбивство 50 чоловік
і тут ЗЄлєнський бреше та вигороджує ***** !
виходити з Марика треба було вже в перших числах березня,
і то вийшли б з велики втратами
Не треба було триматися того Маріуполю. Прориватися треба було в сторону Волновахи до своїх. Але хтось запевнив їх, що буде підкріплення.
Азовці із своїм досвідом корисніші були б при підготовці нових бійців на полігонах. А не в оточенні.
ЗЄ-льоні, або ще якісь перефарбовані
І багато людей не цікавилися бувальщиною, бо їм втокмачили, що це не їх родичі терпіли наругу.
Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностей з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.