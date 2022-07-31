РФ заранее подготовила могилы для погибших в Оленовке, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Россияне, по меньшей мере, за неделю до взрыва в Оленовской колонии выкопали на территории могилы для захоронения украинских военнопленных.

Об этом заявил основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс, опубликовав соответствующее видео со спутника в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Оленовской тюрьме", - написал Хиггинс.

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Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Ранее спутниковые снимки из Оленовской колонии опубликовал OSINT-исследователь Александер Оливер, отметив, что на снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы у северной стены колонии еще пустые, а засыпали их 29 июля, в день взрыва.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, видимо, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение", – написал Оливер.





