Наши лупят, - жители временно оккупированного Скадовска сообщают о взрывах в городе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы.
Сообщения об этом начали появляться в местных телеграм-каналах после 10 часов вечера, передает Цензор.НЕТ
Местные жители опубликовали видео, на которых виден масштабный пожар.
Пока официальной информации о ситуации в городе не поступало.
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Брилівка та Скадовськ як мінімум в 80 км від лінії фронту, а може й далі
схоже, що не Хімери, а Вільха-М
та й точно бьють - горить скийсь склад ясним пламєнєм !
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/guided-mlrs-unitary-rocket.html
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
Ай славно!