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Наши лупят, - жители временно оккупированного Скадовска сообщают о взрывах в городе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы.

Сообщения об этом начали появляться в местных телеграм-каналах после 10 часов вечера, передает Цензор.НЕТ

Местные жители опубликовали видео, на которых виден масштабный пожар.

Пока официальной информации о ситуации в городе не поступало.

Наши лупят, - жители временно оккупированного Скадовска сообщают о взрывах в городе 01
Наши лупят, - жители временно оккупированного Скадовска сообщают о взрывах в городе 02

Автор: 

взрыв (6775) Скадовск (49)


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Топ комментарии
+62
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31.07.2022 23:31
+44
Потерпіть трошки. Хлопці вже йдуть.
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31.07.2022 23:36
+36
У людей дух от радости перехватило
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31.07.2022 23:41
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31.07.2022 23:31 Ответить
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01.08.2022 00:10 Ответить
кот из теробороны ))))
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01.08.2022 09:32 Ответить
цікаво, чим бьють ?
Брилівка та Скадовськ як мінімум в 80 км від лінії фронту, а може й далі
схоже, що не Хімери, а Вільха-М
та й точно бьють - горить скийсь склад ясним пламєнєм !
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01.08.2022 00:34 Ответить
или вильха-м, или GMLRS-ER, что скорее всего, потому что вильху пришлось бы подгонять по М14 аж в Котлярово или Шевченково, что достаточно рискованно. А GMLRS-ER легко достаёт в Скадовск с той же М14, но уже с Кривой Балки или даже с Березанки.
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01.08.2022 01:29 Ответить
GMLRS-ER - лише 70 км
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/guided-mlrs-unitary-rocket.html
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01.08.2022 01:53 Ответить
Подивись посилання - уже офіційне відео Локхід
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01.08.2022 11:44 Ответить
Чуть больше. 50 миль это 80 км.
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01.08.2022 13:51 Ответить
GMLRS-ER це загальна назва для XM403/404 збільшеної дальності до 150км.
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
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01.08.2022 16:22 Ответить
Як ви думаєте: чи будуть наші військові ризикувати установками HIMARS, "Вільха-М" та їхніми екіпажами і підганяти їх на лінію фронту?Воєнторг.
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01.08.2022 09:52 Ответить
Я уже давно заметил что дальность поражения некоторых объектов не вписывается в ТТХ. Скорее ударные дроны с дальностью до 150 км.
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01.08.2022 11:11 Ответить
GMLRS-ER це загальна назва для XM403/404 збільшеної дальності до 150км.
ER GMLRS out to a maximum range of 150 km (****** of GMLRS capability)
The Guided MLRS Extended Range (GMLRS-ER) missile will extend the Army's reach from 84 to 150km.
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01.08.2022 16:23 Ответить
палає бавовна!
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31.07.2022 23:31 Ответить
Ні, це селітра!
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31.07.2022 23:32 Ответить
як ви розрізняєте?
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31.07.2022 23:52 Ответить
Взагалі-то людина жартує... Але якщо серйозно - то я знав одного піротехніка, який на відстані, за кольором полум"я та інтенсивністю горіння чи детонації, визначав тип вибухової речовини (особливо різних сортів порохів)
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01.08.2022 07:24 Ответить
Потерпіть трошки. Хлопці вже йдуть.
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31.07.2022 23:36 Ответить
Кацапи, бавовну завезли, розвантажуй!
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31.07.2022 23:40 Ответить
Бавовна з селітрою- смертельна суміш!
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31.07.2022 23:41 Ответить
красюки
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31.07.2022 23:41 Ответить
У людей дух от радости перехватило
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31.07.2022 23:41 Ответить
порівняйте з Донецьком - "по нашим ударили..."
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01.08.2022 00:35 Ответить
Всі адекватні з бамбасу давно виїхали. Залишились лише відбірні гниди...
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01.08.2022 08:51 Ответить
"ніхєрасибє".....
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31.07.2022 23:45 Ответить
Ух,шикарно!
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31.07.2022 23:48 Ответить
Гуманитарка
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31.07.2022 23:48 Ответить
Я ж казала, що наші сьогодні *******. Інтуїція мене ніколи не підводить.
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31.07.2022 23:52 Ответить
Головне що ''наши''!
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01.08.2022 00:16 Ответить
порівняйте з Донецьком - "по нашим ударили..."
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01.08.2022 01:46 Ответить
Та отож ...
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01.08.2022 03:02 Ответить
Горить - земля дрижить (с).
Ай славно!
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01.08.2022 00:23 Ответить
Красівоє ...
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01.08.2022 00:33 Ответить
Чого не повідомляють чим смердить селітрою чи бавовною
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01.08.2022 00:36 Ответить
Тю, ви як ото с дуба гронулся... Там разит пiдсмаженими лаптеунтами.
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01.08.2022 00:49 Ответить
Паленими кізяками 😂
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01.08.2022 11:46 Ответить
Нова якісна бавовна
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01.08.2022 01:18 Ответить
Оно горіт 😁
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01.08.2022 01:44 Ответить
Смерть кацапам!
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01.08.2022 02:49 Ответить
👍👍👍
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01.08.2022 09:02 Ответить
СМЕРТЬ ФАШИСТАМ! СМЕРТЬ КРИВАВОМУ КАРЛИКУ!
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01.08.2022 14:53 Ответить
 
 