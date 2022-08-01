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Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко. Фоторепортаж (обновлено)

Сообщается, что были обстреляны Марганецкая и Красногригорьевская громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Обстреляны территории Марганецкой и Красногригорьевской ТГ", - говорится в сообщении.

Позже глава РВА рассказал подробности обстрела.

Сегодня ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку.

Среди "стратегических целей" армии любителей унитазов: кафе "Шашлычный двор", предприятие ритуальных услуг, частные дома (в том числе с шестью детьми), гаражи, автомобили, хозяйственные постройки, детская кроватка. На борьбу с этими "военными" объектами израсходовано около 60 реактивных боеприпасов. Поражены коммуникации. Соответствующие службы уже устраняют последствия", – написал Евтушенко.

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Также сообщается, что погибших нет. Две женщины пострадали, одна из них госпитализирована.

Кроме того, Евтушенко сообщил, что техники и живой силы оккупантов в пределах района нет.

Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко 01

Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко 02

Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко 03

Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко 04

Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко 05

Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко 06

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обстрел (27379) Никополь (1038) Днепропетровская область (4001)


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