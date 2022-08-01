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Новости Фото Война
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Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай. ФОТО

РФ уже почти месяц не в состоянии оккупировать небольшую часть Луганской области. ВСУ прочно держат оборону, за это время практически не подпустив врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай 01

"Оккупанты были уверены в быстрой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Сейчас численный состав и характер действий группировки противника остается без особых изменений. То есть, тактика та же, что и в боях на Луганщине. Пехоту они пополняют из числа мобилизованных, как например из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках. Большинство из них понимают, что не вернутся, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет", - говорится в сообщении .

Гайдай добавил: "31 июля россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции наших войск из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза задействовали установки залпового огня. Осуществили три попытки танкового давления. Трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предварительно занятые позиции".

Отмечается, что в сутки украинские защитники обезвредили еще две разведывательные группы противника.

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"Оккупационными властями было сделано много громких заявлений относительно быстрого восстановления инфраструктуры в захваченных городах, таких как возобновление газоснабжения в течение недели. Прошло уже гораздо больше, однако никто не начал не то что строить разрушенные газопроводы - они даже не обследуют внутридомовые сети, где куча повреждений. Обещают вернуть свет в города. Впрочем, почти в каждой уцелевшей многоэтажке пробита крыша, которую никто, конечно, не чинит. И при первом ливне электросеть замкнет в каждой квартире по стояку. Опять же, целостность сетей в подъездах никого не смущает. Я уже не говорю о том, что осенью, из-за отсутствия централизованного отопления, людям просто не хватит мощностей, предложенных оккупантами. Однако до осени еще нужно хотя бы дать этот свет, а не только обещать", - объяснил глава Луганской ОВА.


Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай 02

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Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай 03
Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай 04

армия РФ (19387) Бахмут (1603) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+7
Гайдай не керує бойовими діями, до чого тут твоя маячня? Там 20 русаків на 1 українця наступало - а ти де був у той момент?
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01.08.2022 09:01
+6
"Гайдай злив" - Безуглая, ты?
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01.08.2022 09:00
+4
Колись давно,30 років тому,знайомий казав,що служив в Алчєвську.На запитання а де це,відповів ,що це в Україні,де нема нічого українського.А до чого це я? Мобілізують неукраїнців проти українців,а совків.
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01.08.2022 08:55
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Колись давно,30 років тому,знайомий казав,що служив в Алчєвську.На запитання а де це,відповів ,що це в Україні,де нема нічого українського.А до чого це я? Мобілізують неукраїнців проти українців,а совків.
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01.08.2022 08:55 Ответить
Це вина всіх президентів України за 30 років, які навіть в школах дозволяли не вивчати державну мову!
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01.08.2022 08:58 Ответить
Про мову ти загнув, вона є обов'язковою для вивчення з 90-х.
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01.08.2022 09:20 Ответить
Тільки чогось у нульових спілкуючись з донецькими вони зневажали українську мову, до української мови там у регіоні завжди ставились призирливо. Не всі, але більшість населення.
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01.08.2022 10:56 Ответить
А шкільна освіта тут яким боком?
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01.08.2022 14:10 Ответить
Головне не кого, а куди. Вступив в лави російської бандоти = російський військовий=законне м'ясо для знищення. Інші деталі несуттєві.
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01.08.2022 08:59 Ответить
Гайдай злив майже всю Луганську область окупанту, село за селом, місто за містом "відходами на більш міцні позиції"! А зараз схоже вже Донецьку область зливає?! Українські воїни-герої відходять лише тоді, коли відводяться артилерія і танки!
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01.08.2022 08:57 Ответить
"Гайдай злив" - Безуглая, ты?
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01.08.2022 09:00 Ответить
Гайдай не керує бойовими діями, до чого тут твоя маячня? Там 20 русаків на 1 українця наступало - а ти де був у той момент?
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01.08.2022 09:01 Ответить
Гайдай не міг нічого злити без згоди або ж команди боневтіка!
Доречі, ніхто не розказує чомусь, що Луганську область кацапи пройшли парадним маршем майже до кордону з Донеччиною. І таки по новому асфальту!
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01.08.2022 09:27 Ответить
Зимою вимерзнуть ті території й навеснів все заросте бур'яном,навіть дороги .
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01.08.2022 09:08 Ответить
А Гайдай отримує зарплату як хто?Як коментатор чи як голова області,котрої вже нема?
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01.08.2022 09:09 Ответить
Важливо те що обстрілів поменшало як зазначив Гайдай 31 липня було 7 обстрілів якщо порівняти від почутку війни то це небо і земля адже тоді по 45 тисяч снарядів за день використовували. Тобто якщо буде ще більше хаймарсів і продовжать підривати їхні склади тоді війна піде нанівець
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01.08.2022 09:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:17 Ответить
 
 