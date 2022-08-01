Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, используя танки и авиацию. ВСУ держат оборону. Обезврежены 2 вражеских ДРГ, - Гайдай. ФОТО

РФ уже почти месяц не в состоянии оккупировать небольшую часть Луганской области. ВСУ прочно держат оборону, за это время практически не подпустив врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупанты были уверены в быстрой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Сейчас численный состав и характер действий группировки противника остается без особых изменений. То есть, тактика та же, что и в боях на Луганщине. Пехоту они пополняют из числа мобилизованных, как например из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках. Большинство из них понимают, что не вернутся, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет", - говорится в сообщении .

Гайдай добавил: "31 июля россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции наших войск из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза задействовали установки залпового огня. Осуществили три попытки танкового давления. Трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предварительно занятые позиции".

Отмечается, что в сутки украинские защитники обезвредили еще две разведывательные группы противника.

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"Оккупационными властями было сделано много громких заявлений относительно быстрого восстановления инфраструктуры в захваченных городах, таких как возобновление газоснабжения в течение недели. Прошло уже гораздо больше, однако никто не начал не то что строить разрушенные газопроводы - они даже не обследуют внутридомовые сети, где куча повреждений. Обещают вернуть свет в города. Впрочем, почти в каждой уцелевшей многоэтажке пробита крыша, которую никто, конечно, не чинит. И при первом ливне электросеть замкнет в каждой квартире по стояку. Опять же, целостность сетей в подъездах никого не смущает. Я уже не говорю о том, что осенью, из-за отсутствия централизованного отопления, людям просто не хватит мощностей, предложенных оккупантами. Однако до осени еще нужно хотя бы дать этот свет, а не только обещать", - объяснил глава Луганской ОВА.





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