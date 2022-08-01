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Российская ракета попала в одну из больниц Николаева, - ОВА. ФОТОрепортаж

миколаїв

Ночью 1 августа российские войска совершили очередную атаку на Николаев.

Об этом рассказал спикер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, ночью россияне обстреляли частные дома и уничтожили реконструированный травмпункт в больнице скорой помощи в Николаеве. Информация о ночных обстрелах города и области и количестве пострадавших уточняется.

Под огонь попали дома в частном секторе города, есть повреждения построек. Оперативные службы выехали на места обстрелов для осмотра и помощи населению.

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Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, здание травмпункта частично разрушено, а от ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях. Персонал и пациенты не пострадали в результате обстрелов.

"Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его возводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины", - подчеркнул он.

Российская ракета попала в одну из больниц Николаева, - ОВА 01

Российская ракета попала в одну из больниц Николаева, - ОВА 02
Российская ракета попала в одну из больниц Николаева, - ОВА 03

Автор: 

Николаев (2155) Николаевская область (2132) обстрел (27379)


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Топ комментарии
+13
Ракети виключно - "высокоточные".
Цілі виключно - "военные".
Влучення виключно - "эффективные".
Наміри виключно - "миролюбивые"
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01.08.2022 08:59
+8
Вже ранок, а дерьмак ще не сидить. Марченко хотів засудити, скотина. Прямо син бормана в генштабі Черврної армії.
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01.08.2022 09:21
+8
Скоріше за все через два роки, зразу після виборів, бо цей Президент вибраний для доріг, какая разница, перестать стрелять і відводити війська, а яекщо одним словом, то "какая разница". Тоді знову запрацюють ракетні програми, побудують десь в звхідній частині підземні цехи і пдуть "Грім 2", "Вільха м", "Нептун" та будуть проектувати нові, та навіть декілька зразу систем ППО і ракет середньої дальності.
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01.08.2022 09:23
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Правила форума Совет форумчан
Ракети виключно - "высокоточные".
Цілі виключно - "военные".
Влучення виключно - "эффективные".
Наміри виключно - "миролюбивые"
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01.08.2022 08:59 Ответить
Вже ранок, а дерьмак ще не сидить. Марченко хотів засудити, скотина. Прямо син бормана в генштабі Черврної армії.
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01.08.2022 09:21 Ответить
Пріоритетні цілі рашистів: школи, дитячі садки і лікарні( це у них "центри прийняття рішень" і "бази націоналістів")
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01.08.2022 09:13 Ответить
А що вони не можуть говорити? Брехати, брешуть й будуть брехати про военнi цiлi
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01.08.2022 09:18 Ответить
Коли нарешті російські ракетні заводи знищувати будете?! Бо ці обстріли не припиняться ніколи!
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01.08.2022 09:17 Ответить
Скоріше за все через два роки, зразу після виборів, бо цей Президент вибраний для доріг, какая разница, перестать стрелять і відводити війська, а яекщо одним словом, то "какая разница". Тоді знову запрацюють ракетні програми, побудують десь в звхідній частині підземні цехи і пдуть "Грім 2", "Вільха м", "Нептун" та будуть проектувати нові, та навіть декілька зразу систем ППО і ракет середньої дальності.
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01.08.2022 09:23 Ответить
Під час військового стану проведення виборів заборонено. Заради виборів при таких обстрілах військовий стан скасовувати не будуть, ясна річ
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01.08.2022 10:24 Ответить
Ви вже знаєте на два роки наперед? Будуть вибори, бо так записано в Конституції і цього будуть вимагати військові, наприклад "95 десантна бригада", а на воплі "какая разница" і "95 кварталу", що військовий стан і вибори проводити не можна на цей раз нарід не буде звертами уваги, бистренько знімуть військовий стан на період виборів і виберуть нарешті Президента.
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01.08.2022 10:39 Ответить
Ага, щаз! Наш "мудрий" нарід знов проголосує за чергового притулу. І будуть Вам Вільхи з Нептунами. Чекайте.
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01.08.2022 10:51 Ответить
Читала , що в них закритий цикл по виготовленню ракет, тобто ракети вони можуть робити на базi своiх запчастин- тобто нiколи, хiба б мали своi ракети й тодi б Росiя задумалась, коли б по них почало прилiтати, а так обрали "какая разнiца" й тепер маемо що маемо- заводи зруйнованi
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01.08.2022 09:34 Ответить
Побудувати завод з нуля на новому місці - це справа не одного місяця
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01.08.2022 10:25 Ответить
Мабуть за кожну зруйновану будівлю зелена жаба отримує грошові бонуси
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01.08.2022 09:33 Ответить
Август месяц самый страшный для Дохлятины РабZeи...
СССР сдох...подлодка Курск утонула...а 30 августа 1918 на РабZZee был объявлен так называемый "красный террор"...белые начали мочить в сортире краснопузых..и наоборот...
Террор этот не закончился и сегодняшнего дня...
Труплер Капут. .🦍
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01.08.2022 09:44 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.08.2022 10:19 Ответить
Ватный кацапский скот должен быть уничтожен с лица земли вместе с главным кремлевским *************.....................................................................................................
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01.08.2022 11:46 Ответить
 
 