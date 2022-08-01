Российская ракета попала в одну из больниц Николаева, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью 1 августа российские войска совершили очередную атаку на Николаев.

Об этом рассказал спикер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, ночью россияне обстреляли частные дома и уничтожили реконструированный травмпункт в больнице скорой помощи в Николаеве. Информация о ночных обстрелах города и области и количестве пострадавших уточняется.

Под огонь попали дома в частном секторе города, есть повреждения построек. Оперативные службы выехали на места обстрелов для осмотра и помощи населению.

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Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, здание травмпункта частично разрушено, а от ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях. Персонал и пациенты не пострадали в результате обстрелов.

"Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его возводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины", - подчеркнул он.







