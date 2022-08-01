Россияне нанесли удар по Харькову. Есть погибший и раненные. Продолжаются обстрелы области, - Синегубов. ФОТО

Сегодня около 7 утра враг обстрелял Салтовский район Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 7 утра враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины – 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, скончался в больнице. Один из снарядов ударил возле остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Повреждены автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью россияне нанесли удары по Мерефи. Ранение получил 42-летний охранник, повреждено здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры.

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"Также ночью враг нанес удар по Чугуеву, повреждено производственное здание. В течение суток россияне обстреливали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. К сожалению, в Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина", - добавил Синегубов.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении противник продолжает обстреливать позиции наших бойцов. В районе Мосьпаново использовал авиацию. Наши защитники надежно держат свои позиции и наносят ответные удары, враг несет существенные потери.











