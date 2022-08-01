В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины перехватила российские документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оккупантам нужен "референдум", чтобы легитимизировать вхождение части южной Украины в состав России. Разработана концепция подготовки к фейковому референдуму и определены основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена.

По имеющейся информации, основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "волонтеры из России". Под кураторством спецслужб России ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для РосТВ.

Для этого "активисты" планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиа-ресурсы и блогеры, массово перебрасываемые в регион.

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Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий" под руководством местных коллаборантов. Состав "избиркомов" должны были утвердить уже к 1 августа этого года.

По данным Службы безопасности, для усиления электоральной поддержки захватчики предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов. Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты "докладывают" своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идеи "присоединения", оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из РФ, причастных к организации псевдореферендума. В рамках уголовного производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины идут комплексные меры по привлечению виновных к ответственности. Документирование преступной деятельности проводили сотрудники Службы безопасности в Херсонской области.













