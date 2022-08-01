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В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины перехватила российские документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оккупантам нужен "референдум", чтобы легитимизировать вхождение части южной Украины в состав России. Разработана концепция подготовки к фейковому референдуму и определены основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена.

По имеющейся информации, основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "волонтеры из России". Под кураторством спецслужб России ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для РосТВ.

Для этого "активисты" планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиа-ресурсы и блогеры, массово перебрасываемые в регион.

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Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий" под руководством местных коллаборантов. Состав "избиркомов" должны были утвердить уже к 1 августа этого года.

По данным Службы безопасности, для усиления электоральной поддержки захватчики предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов. Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты "докладывают" своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идеи "присоединения", оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из РФ, причастных к организации псевдореферендума. В рамках уголовного производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины идут комплексные меры по привлечению виновных к ответственности. Документирование преступной деятельности проводили сотрудники Службы безопасности в Херсонской области.

В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ 01
В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ 02
В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ 03
В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ 04
В Херсонской области оккупанты планируют провести более 140 одновременных пророссийских пикетов, - СБУ 05

Автор: 

оккупация (10167) СБУ (19934) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+17
Завдяки великому вождю ЗЕ у нас забрали Херсон
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01.08.2022 09:59
+11
Спасибо клоуну за то что сдал весь юг Украины.
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01.08.2022 10:10
+7
Та ***** .. Ніякі рєхвєрєндуми і анексії , планам України - звільнити всі свої окуповані території , не завадять . .
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01.08.2022 10:11
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Завдяки великому вождю ЗЕ у нас забрали Херсон
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01.08.2022 09:59 Ответить
А яка проблема скинути зеленого і назначити керівника більш патріота ітд? Хто курва влада? Зе чи народ? Отож то, вже війна прийшла і навіть у війну народ нічого не робить по ділу..
Що тут казати...Свої гниди самі ярі...
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01.08.2022 10:05 Ответить
Ага, прям зараз на Майдан щоб на цей раз Пуйло не лише Крим відкусило а і всю Україну
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01.08.2022 12:06 Ответить
У вас а не у нас і не забрали а тимчасово окупували,а Ірпінь Буча що дошли на другий день також зеленський винен чи рашисти?тобто зеленьский винен а не *****?по вашому якщо Херсонську не окупували,то і війни не було би мордор би не поліз,а війни в світі жертва також звинувачуе своїх а не нападника?
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01.08.2022 10:45 Ответить
То дивні люди. Військові які зараз на фронті котрі ризикують своїм життям за Україну до Зеленського і ОП не мають таких претензій як люди коментарях до новин. Які сидять на дивані. І що саме цікаво вони то роблять протягом місяців вже майже пів року з однаковим натхненням одними й тими ж словами. Живі люди таким не займаються психіка людини так не працює.
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01.08.2022 11:04 Ответить
власне, військові притензій не мають до зеленського, а зеленський має до військових притензії, постійно колупає, все боїться що хтось затьмарить його величність херазматичність.
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01.08.2022 11:07 Ответить
То дивні люди, у яких нема питань. А військовим нема часу колупатися у політичних хитросплетіннх, вони на фронті ризикують своїм життям. А нам тут дивитися і думати треба, а не бути просто народною масою
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01.08.2022 12:51 Ответить
за рік попереджали про напад, будував дороги, срав на оборону, за тиждень до війни всі його посіпалки і він сам висміювали тих, хто про початок війни кричав. Президент і ко створювали білий шум, щоб правди ніхто не почув. А правда була в тому що починається війна а ми до неї не готові і не готові завдяки Зеленському, бо він ні фіга не робив крім відосіків. Нам хто на Біблії присягав - путін може?
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01.08.2022 11:10 Ответить
ЗЕленський здав Таврію ще в Омані👿

Не вірите?
Спитайте у Патрушева
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01.08.2022 11:30 Ответить
А хто каже, що ***** не винен, тут і їжаку зрозуміло, що першопричина війни московитське *****, а от у середині нашої влади, мабуть "справжні патріоти, та справжні українці", питань взагалі нема, ні і кротів усіх усунули?... А якби послухали наших союзників, та зробили правильні висновки, не розмінували, та накрили вогнем підходи з Криму, Херсон був би вільний і Азовці збереженні
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01.08.2022 12:41 Ответить
Якби забрали Херсон рашисти в боях в, то це одне, але Зеленський підготував і віддав рашці ("про*бали" за словами Арестовича) , а місцеві патріоти зі стрілковою зброєю не могли протистояти важкій техніці і регулярній армії.
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01.08.2022 11:29 Ответить
Не ********, а продалі, ще в Омані
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01.08.2022 11:31 Ответить
Спасибо клоуну за то что сдал весь юг Украины.
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01.08.2022 10:10 Ответить
Та ***** .. Ніякі рєхвєрєндуми і анексії , планам України - звільнити всі свої окуповані території , не завадять . .
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01.08.2022 10:11 Ответить
А что скажет нам "великий стратег" и награжденый "великий полководец" Боневтик?
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01.08.2022 10:16 Ответить
Артиллеристы,
ЗЕленин дал приказ!

Освободить проданный в Омане Юг 🤔
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01.08.2022 11:33 Ответить
Є така байка (?) , що коли розвалився совок - американці передбачаючи в майбутньому ситуацію з Кримом заклали десь біля Криму під водою ядерну бомбу (міну). Чорне море, як бочка з порохом тільки замість пороху - сірководень. Тож Крим - чи український, чи його взагалі не буде.
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01.08.2022 10:19 Ответить
ну вийде на поверхню хмара сірководню з водяною парою не перемішана з повітрям, що далі?
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01.08.2022 19:21 Ответить
Пікети вати будуть десь на міських площах?
Готуйте Хаймарси з осколковими боєголовками! (або білим фосфором - теж непогано...)
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01.08.2022 10:23 Ответить
Україну ніхто не здавав і тим більше південь України. Комусь не подобається Зеленський але за його правління армія бде переозброєна на зброюНАТО отримає ленд-ліз. І зовсім не треба думати про референдуми. Оце Гітлер провів би референдум в Києві і все він захопив. Кримський сценарій для путіна не відбудеться. І ніколи не треба привязувати до дат визволення адже Україна не воює радянськими методами ( Ни шага назад) а береже кожного воїна. А що референдум це нічого не змінить і під час війни референдуми не проводять це зупинить війну? Ні не зупинить оскильки Україна буде отримвати зброю. А погроз путіна ядерними пугалками треба перестати боятися .
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01.08.2022 10:24 Ответить
Армія була переозброєна завдяки тому, що наші хлопці вистояли стільки, що встигло НАТО підтягнутися. зеленський на всі застереження нашіх союзників казав "нагнітають", його посіпака порівнював їх з кремлівським пропагандонами, а скільки наїздів на НАТО було? а пропозиція якихось там гарантів від Італії, чи навіть Китаю? А зараз, це й недоторканий урод кремлівський єрмак, про якого навіть діти знають хто він? а скільки було пафосу що якщо росія вб"є Азовців то всі домовленності йдуть за русскім короблем? і що? зняв з рашкі санкції і тепер нам воювати ще довше, ще більше нашіх людей загине.
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01.08.2022 11:14 Ответить
У вас там теж показують бенямарафон, бо в це може повірити тільки зебіл.6
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01.08.2022 11:31 Ответить
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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01.08.2022 10:34 Ответить
Приеднати вони можуть і аляску,зсу зброї не складуть,який може бути референдум без згоди Київа ви подумали головой
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01.08.2022 10:48 Ответить
а хз що вони там з офіційним Києвом, який керується офіційним кремлівським агентом єрмаком, погодили.
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01.08.2022 11:15 Ответить
В тому в річ, що на Алясці їх нема, тому референдумів там вони і не проводять
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01.08.2022 11:30 Ответить
Без згоди Київа в 14-му році забрали Крим, хоча ні, просто Київ ніхто не питав
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01.08.2022 11:34 Ответить
Без згоди Києва! Шануймо мову!
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01.08.2022 15:32 Ответить
Фуфлогоны Мавзолейные ...донецк был захвачен крысами кремля в марте,-апреле 2014 года..Порошенко стал президентом 8 июня...
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01.08.2022 10:42 Ответить
"Чонгар" та Керченський міст мають бути якнайтерміновіше обнулені, якщо дермако-бєнєвська влада таки вважає, що "Херсон - це Україна!"..
чи "неначасі"?
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01.08.2022 10:49 Ответить
треба вже давно насрати на те що ця дерьмова влада вважає, в Україна народ - влада. Це Зеленський присягав нам на Біблії, а не ми йому.
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01.08.2022 11:17 Ответить
Єврей чи безвірок присягнув на Біблії, та не смішіть мої галицькі пейси. Зелі, що Тора, що Біблія чи Коран, йому все по Конституції)
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01.08.2022 11:35 Ответить
Дядя вы очень ,очень не умный Пан , бандит ***** нападает только на слабых . Если бы Украина три года и дальше продолжала укреплять Экономику и армию , ***** бы не напала , зассал бы . Почему он не напал на Норвегию и Финляндию
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01.08.2022 11:02 Ответить
Пікети. Хай пакети собі привозять, грьобана нечисть. 🤬
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01.08.2022 13:00 Ответить
 
 