Детская кроватка с обломком от снаряда из вражеского "Града" в Марганце. ФОТОфакт

Снаряд от "Града", который российские преступники выпустили по Марганцу Днепропетровской области, попал в детскую кроватку.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Марганец...Сегодня... Детская кровать с обломком от снаряда "Граду" - после ночного посещения "русского мира". Уничтожать и убивать - все, на что способен этот "мир"...", - отметил он.