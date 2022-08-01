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Детская кроватка с обломком от снаряда из вражеского "Града" в Марганце. ФОТОфакт

Снаряд от "Града", который российские преступники выпустили по Марганцу Днепропетровской области, попал в детскую кроватку.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Марганец...Сегодня... Детская кровать с обломком от снаряда "Граду" - после ночного посещения "русского мира". Уничтожать и убивать - все, на что способен этот "мир"...", - отметил он.

Детская кроватка с обломком от снаряда из вражеского Града в Марганце 01

армия РФ (19387) Марганец (88) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4001)


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сдохніть кацапські потвори
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01.08.2022 10:13 Ответить
Верещук,а в Марганце обяз.эвакуация не нужна?
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01.08.2022 10:24 Ответить
Ще не черга здавати.
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01.08.2022 11:38 Ответить
смерть руzzким окупантам..
пдри, вас більше не існує для Цивілізації..
ви - вірус, якого треба позбутися аби Земля вижила
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01.08.2022 10:41 Ответить
Це зараз не головне і нецікаве. От пшеничка українська до чорножопих пішла - це свято.
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01.08.2022 11:00 Ответить
 
 