Детская кроватка с обломком от снаряда из вражеского "Града" в Марганце. ФОТОфакт
Снаряд от "Града", который российские преступники выпустили по Марганцу Днепропетровской области, попал в детскую кроватку.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Марганец...Сегодня... Детская кровать с обломком от снаряда "Граду" - после ночного посещения "русского мира". Уничтожать и убивать - все, на что способен этот "мир"...", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пдри, вас більше не існує для Цивілізації..
ви - вірус, якого треба позбутися аби Земля вижила