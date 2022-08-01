Последствия обстрелов Черниговщины и Сумщины российскими оккупантами: Били из минометов и артиллерии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
31 июля под вражеским огнем оказались 3 громады Сумщины и Семеновская громада Черниговщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, с применением 120-мм минометов и 122-мм САУ оккупанты произвели обстрел территории Белопольской громады, всего прилетело 3 мины и 8 снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 га пшеницы.
Российские оккупанты выпустили 35 минометных мин 120 мм калибра по территории Середино-Будской громады. Краснопольскую громаду рашисты накрыли артиллерийским огнем: выпущено более двух десятков боеприпасов из миномета и САУ. 6 артснарядов прилетели со стороны населенного пункта Ломаковка на территорию Семеновской громады.
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Вячеслав Ананьев
показать весь комментарий01.08.2022 10:36 Ответить Мне нравится 1
Ігор Давидко
показать весь комментарий01.08.2022 11:48 Ответить Мне нравится 1
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