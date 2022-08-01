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Последствия обстрелов Черниговщины и Сумщины российскими оккупантами: Били из минометов и артиллерии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

31 июля под вражеским огнем оказались 3 громады Сумщины и Семеновская громада Черниговщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, с применением 120-мм минометов и 122-мм САУ оккупанты произвели обстрел территории Белопольской громады, всего прилетело 3 мины и 8 снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 га пшеницы.

Российские оккупанты выпустили 35 минометных мин 120 мм калибра по территории Середино-Будской громады. Краснопольскую громаду рашисты накрыли артиллерийским огнем: выпущено более двух десятков боеприпасов из миномета и САУ. 6 артснарядов прилетели со стороны населенного пункта Ломаковка на территорию Семеновской громады.

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Последствия обстрелов Черниговщины и Сумщины российскими оккупантами: Били из минометов и артиллерии 01
Последствия обстрелов Черниговщины и Сумщины российскими оккупантами: Били из минометов и артиллерии 02
Последствия обстрелов Черниговщины и Сумщины российскими оккупантами: Били из минометов и артиллерии 03

Госпогранслужба (6479) обстрел (27379) Сумская область (3175) Черниговщина (1485)


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ноги і руки повідрізать за це
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01.08.2022 10:36 Ответить
так як немає ударів у відповідь, такі удари будуть по олігархам і їх майну, рано чи пізно
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01.08.2022 11:48 Ответить
 
 